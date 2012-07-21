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Gameloft, The Dark Knight Rises oyununu Android ve iOS için yayınladı

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Gameloft, Warner Bros ve DC Comics ile birlikte geliştirdiği The Dark Knight Rises (Kara Şövalye Yükseliyor) oyununu filmin Amerika'da gösterime girmesinin ardından Android ve iOS platformları için resmen yayınladı. Christopher Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği üçüncü Batman filmi olan Dark Knight Rises, ülkemize 27 Temmuz tarihinde giriş yapacak.
Filmin senaryosundan esinlenilerek oluşturulan mobil oyunda, Kedikadın, Lucius Fox, Bane ve komiser Gordon gibi hikayenin önemli karekterleri yer alacak. Gotham şehrinde özgürce dolaşabilecek, onlarca görev ve rastgele ek görevleri tamamlayacak, çeşitli mühimmatlar kullanacaksınız.
Yüksek çözünürlüklü grafikler, sinematik efektler, çeşitli dövüş teknikleri ile donatılan Gameloft'un bu görkemli yapımında Batman'i yönetirken, Batpod veya The Bat araçlarıyla şehirde hızlıca seyahat edebileceksiniz. 
Froyo ve üstü yazılımlara sahip cihazları destekleyen Android versiyonu 1.8GB büyüklüğünde olan The Dark Knight Rises, iOS 4.0 ve üstü iPhone, iPod Touch, iPad modelleri için 819MB büyüklüğünde yayınlanmış. Ancak dosyaların büyüklüğü cihazdan cihaza değişiklik gösterebilir. 
Google Play Store ve App Store üzerinden 6.99$ ödeyerek satın alabileceğiniz oyun için yapılan ilk yorumlar, Gameloft'un oldukça iyi iş çıkardığını gösteriyor. Android kullanıcıları, ilk sürümde bazı grafiksel sorunlar yaşamış ve 1.8GB'lık dosyayı iki kez indirmek zorunda kalmıştı. Kısa süre içerisinde bir güncelleme yayınlandı, sorunlar giderildi ve Nexus 7 desteği eklendi. iOS'ta ise oyunda kasılmalar meydana geldiğinden şikayet ediliyor. Yakında dağıtılacak güncellemelerle optimizasyon sorunlarının giderilmesini ümit ediyoruz.
Oyunun şuan için Türkiye'den satın alınamadığını belirtelim. Tanıtım videosu aşağıdadır.

http://blog.gsmarena.com/gamelofts-the-dark-knight-rises-hits-android-and-ios-takes-1-7gb-and-costs-6-99/ Yorum Yaz
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tunc-rıdvan 6 yıl en beğenilen
vitor reis
tam ios platformuna yakışan kalitede bir oyunu android için de çıkatıp karizmayı çizdirmek niye

Siz elmanızda oynarken adroidciler dört çekirdekli canavarlarda oynayacak
vitor reistam ios platformuna yakışan kalitede bir oyunu android için de çıkatıp karizmayı çizdirmek niyeSiz elmanızda oynarken adro...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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sfgsfgsfg 6 yıl
vitor reis
tunc-rıdvan
vitor reis tam ios platformuna yakışan kalitede bir oyunu android için de çıkatıp karizmayı çizdirmek niye
Siz elmanızda oynarken adroidciler dört çekirdekli canavarlarda oynayacak
tipik bir donanım meraklısı fandroid yaklaşımı.

2 tane koyun daha,memlekette koyun bol...
vitor reistunc-rıdvanvitor reis tam ios platformuna yakışan kalitede bir oyunu android için de çıkatıp karizmayı çi...
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cagrimir 6 yıl
Bıktık apple android kavgalarından. Oyununuzu oynayın, keyfinize bakın.
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beytepeli06 6 yıl
dün bitirdim arkadaşlar bu oyunu.
biraz kısaydı ama iyi vakit geçirebilirsiniz. tabi ilerleyen bölümlerde tam sıkma noktasına gelirken oyun bitiyor. sonu çok basit olmuş.
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teknoloji4ever 6 yıl
oyunda düşmanlarla savaşırken adamların kenarları kırmızı sarı oluyo modelleme hatası var ama güncellemeyle giderilir
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DH Misafiri 6 yıl
Ya bırakın su kavgayı milletin Kullandığı cihaz dizemi Batıyo isteyen istediğini sever
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dreedevil 6 yıl
allahım ipad ve S3 sahibi olarak hangi sınıfa girdiğimi bilemeden oynamak zorunda kalmış olmanın verdiği sevinci herkeze bahşet inşallah.... ne fandroid ne apple fan :) daima iyi olan :D
1 Yanıt Yanıtla +2
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ziper_gazi_ 6 yıl dreedevil
dreedevil

allahım ipad ve S3 sahibi olarak hangi sınıfa girdiğimi bilemeden oynamak zorunda kalmış olmanın verdiği sevinci herkeze bahşet inşallah.... ne fandroid ne apple fan :) daima iyi olan :D

madem ikiside var hangisi daha hoş söyle dicemde bu cümleri kurarken ekran boylarındaki fark geldi aklıma :)))
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DH Misafiri 6 yıl
Apple kullanıcıları Retina ekranları ile görsel şölen yaşarken plastik androidler ilkel ekranları ile yerlerde sürünecek. dosya boyutu herşeyi ortaya koyuyor. dünyanın en gelişmiş ve verimli işletim sistemi iOS... Ezikler ancak iftira atadursun...
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ziper_gazi_ 6 yıl
ios için çıkar kavga olur.
ios ve android için çıkar gene kavga olur...
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Lord Melkor 6 yıl
memoseler
ulerte
memoseler
ulerte
memoseler
vitor reis tam ios platformuna yakışan kalitede bir oyunu android için de çıkatıp karizmayı çizdirmek niye
Apple ve One Xin Dead Trigger karşılaştırmasını yap istersen. One X ile Battlefield 3 Kalitesinde oynarken Appleda yansıma efektleri bile olmadan oynuyorsun... Başka söze gerek yoktur kanımca
Hmm evet zaten butun androidli telefonlarda tegra 3 var ;)
Yeni nesiller tegra 3 ile geliyor... Ayrıca sen ve sizin gibiler Elma logosu olunca kendinizi dünyanın en zengin adamı sanıyosunuz. Mal adamlar ayağında Nike-Adidas Elinizde iPhone olsa kaç yazar. Fakirsiniz işte. Apple olunca zenginleşmiyorsunuz. Ayrıca apple ile sizi cool sananlar aptallardan ibaret. S2 ile seni dumur ederim... Madem iPhone alacak paran var neden Jailbreak yapıyon. Uygulamalarıda satın alsana madem çok paran var. Utanmasanız Apple logosu yaptıracaksınız alnınıza
Bana iphone hediye geldi! Telefon alcak olsam ben de 1000 tl civari androidli telefon alirdim. Bilip bilmedem insanlari yargiliyorsun. Fandroidcilerde (sende ve senin gibilerde) iphone un fiyatindan dolayi alamayip alanlari kiskanip cekememekten baska bir sey yok. Eminim burasi Amerika gibi bi ulke olsa bu forumda (tekrar belirtiyorum fan degilim) apple fanlari + lari kapar - lerde fandroidlere gelirdi. Yukarda bahsettigim cekememezligin sinir noktasina en iyi orneklerden biri de sensin. İnsanlarin hepsi iphoneu gosteris olsun diye almiyor. Cogu insan iosun hizi stabilligi androiddeki gibi kasilmalar olmadigi icin tercih ediyor!
Elinde iPhone olupda Jailbreak yapanların hepsi gösteriş için almış kabul ediliyor


Tweak denen seyin ne oldugunu bilmeyen cahil genclik detected
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Lord Melkor 6 yıl
memoseler
vitor reis tam ios platformuna yakışan kalitede bir oyunu android için de çıkatıp karizmayı çizdirmek niye
Apple ve One Xin Dead Trigger karşılaştırmasını yap istersen. One X ile Battlefield 3 Kalitesinde oynarken Appleda yansıma efektleri bile olmadan oynuyorsun... Başka söze gerek yoktur kanımca

Lutfen sallamayin su efekti dahil bir cok efekt ios surumunde var
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TavaSapı 6 yıl
Apple savunanlar - yemiş
Android savunanlar +almış
Boyutun yüksek olması bence 1280x720 çözünürlük ve tegra efektleri yüzündendir diye düşünüyorum.
Bomb has been planted.
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ogi_can 6 yıl
Türk insan mantığına hastayım. Aldığı malı "ulan ben kazıklanmadım aslında boşuna da para vermedim" diye düşündüğünden ölene kadar savunma diğerlerini kötüleme. Eski nokialarda da böyleydi. 5700'ını bile savunan adam varken yok androidmiş iosmuş. Kime laf anlatıyoruz ki?
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