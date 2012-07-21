Gameloft, The Dark Knight Rises oyununu Android ve iOS için yayınladı





Gameloft, Warner Bros ve DC Comics ile birlikte geliştirdiği The Dark Knight Rises (Kara Şövalye Yükseliyor) oyununu filmin Amerika'da gösterime girmesinin ardından Android ve iOS platformları için resmen yayınladı. Christopher Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği üçüncü Batman filmi olan Dark Knight Rises, ülkemize 27 Temmuz tarihinde giriş yapacak.

Filmin senaryosundan esinlenilerek oluşturulan mobil oyunda, Kedikadın, Lucius Fox, Bane ve komiser Gordon gibi hikayenin önemli karekterleri yer alacak. Gotham şehrinde özgürce dolaşabilecek, onlarca görev ve rastgele ek görevleri tamamlayacak, çeşitli mühimmatlar kullanacaksınız.

Yüksek çözünürlüklü grafikler, sinematik efektler, çeşitli dövüş teknikleri ile donatılan Gameloft'un bu görkemli yapımında Batman'i yönetirken, Batpod veya The Bat araçlarıyla şehirde hızlıca seyahat edebileceksiniz.

Froyo ve üstü yazılımlara sahip cihazları destekleyen Android versiyonu 1.8GB büyüklüğünde olan The Dark Knight Rises, iOS 4.0 ve üstü iPhone, iPod Touch, iPad modelleri için 819MB büyüklüğünde yayınlanmış. Ancak dosyaların büyüklüğü cihazdan cihaza değişiklik gösterebilir.

Google Play Store ve App Store üzerinden 6.99$ ödeyerek satın alabileceğiniz oyun için yapılan ilk yorumlar, Gameloft'un oldukça iyi iş çıkardığını gösteriyor. Android kullanıcıları, ilk sürümde bazı grafiksel sorunlar yaşamış ve 1.8GB'lık dosyayı iki kez indirmek zorunda kalmıştı. Kısa süre içerisinde bir güncelleme yayınlandı, sorunlar giderildi ve Nexus 7 desteği eklendi. iOS'ta ise oyunda kasılmalar meydana geldiğinden şikayet ediliyor. Yakında dağıtılacak güncellemelerle optimizasyon sorunlarının giderilmesini ümit ediyoruz.

Oyunun şuan için Türkiye'den satın alınamadığını belirtelim. Tanıtım videosu aşağıdadır.

http://blog.gsmarena.com/gamelofts-the-dark-knight-rises-hits-android-and-ios-takes-1-7gb-and-costs-6-99/