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Gameloft, Unreal Engine 3 ile geliştirilen yeni oyununa ait ilk görüntüyü yayınladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,7b
1
39
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Gameloft, nihayet yeni nesil Unreal Engine 3 oyun motoruyla güçlendirilen ilk oyununa ait bir görüntü yayınlandı. Yapımın ismi, çıkış tarihi ve diğer detayları hakkında henüz bir açıklama yapılmamış olsa da şimdiye kadar Gameloft tarafından sunulan en iyi grafikleri yapısında barındırması bekleniyor.
Resmi Facebook hesabından takipçilerine oyuna ait tanıtım videosu ya da yeni görüntüler arasında seçim yapma şansı tanıyan tecrübeli geliştirici, iOS platformunun popüler Infinity Blade serisine benzer bir yapım hazırlamış olabilir. 
Mass Effect 3, Spec Ops: The Line, Batman Arkham City, Gears of Wars ve diğer büyük yapımlara eşlik eden Unreal Engine 3, Epic Games tarafından geliştirildi. Bu grafik motorunun kullanıldığı ilk konsol oyunu Gears of Wars, ilk bilgisayar oyunu RoboBlitz, ilk iOS oyunu Infinity Blade, ilk Android oyunu ise; Dungeon Defenders olmuştu. 
Geçen yıl Unreal Engine motoruyla güçlendirilmiş dört oyun üzerinde çalıştığını müjdeleyen Gameloft, March of Heroes olarak adlandırılan ilk çalışmasını iptal etmişti. E3 2012'de yeni bir oyunun gün yüzüne çıkmasını bekledik, ancak ismi belirtilmeyen bir yapımın geliştirildiğini öne süren iddialar dışında herhangi bir bilgi edinemedik. Sonunda yeni grafik motorunun sunduğu harika grafiklerle dört çekirdekli, üst düzey mobil cihazları tecrübe etme şansı yakalayabileceğiz.
Çok sayıda oyunseverin merakla beklediği Unreal Engine 3'lü ilk Gameloft yapımı, yakında resmen çıkış yapacak. Gerçek adının bir süre önce geliştirici firma tarafından tescillenen "Wild Blood" olması bekleniyor. Dilerseniz kaynak bağlantısından oyun ile alakalı Facebook uygulamasına erişip tanıtım videosu ve yeni görüntüler arasındaki tercihinizi yapabilirsiniz. 

https://www.facebook.com/gameloft/app_385139164862884 Yorum Yaz
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-Ege 7 yıl en beğenilen
Gameloft un bu kadar kısa sürede böyle kaliteli oyunlar yapması cidden çok güzel.
Ama bana sorarsanız ben gamepad olmadan tablette/telefonda FPS veya RPG oynamam.
Gameloft un bu kadar kısa sürede böyle kaliteli oyunlar yapması cidden çok güzel.Ama bana sorarsanız ben gamepad olmadan tablette/telefonda FPS veya RPG oyn...
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DH Misafiri 7 yıl
Teşekkürler
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TearsForFears 7 yıl
Gameloft'ta olmasa telefonda düzgün oyun oynayamayacağız.Her ne kadar oynaması zor densede oyunun kontrolleri iyi ayarlanırsa çok rahat oynanabiliyor.Heroes of Sparta , Spiderman gibi oyunlar bence çok güzeldi.
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I m amazing.. I m Batman 7 yıl
evo 3d rahat oynatir herhalde
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simaros 7 yıl
ouya da oynanirsa süper olur
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar eğer cift çekirdekli süper bir cihazınız yok ise bahsi geçen oyun cihazınızı baya aşabilir : )
Oyun oynamak ve birilerini öldürmek istiyorsanız zombiler tam size göre olabilir :) mobixir.com/...
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JoeyBane 7 yıl
Gameloft çok sağlam oyunlar yapıyor ama tam hakimiyetle fps oyunları pek oynanamıyor. Gamepad olaydı iyiydi.
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X-FI 7 yıl
çoğu oyunun iphone larda kasmamasının sebebi config dosyalrında. mesela spiderman in .obb dosyasını açtım bir baktım içine high mid low presetler var android için onalrın içindede texture size shadow size lar var bir sürü ıvır zıvır, iphone için config dosyasını açtım bütün herşey düşük düzeydeydi şaşırdım.. yani kasmıyor diyorsunuz ama aldığınız kalite androiddeki high presetteki gibi değil ;)
2 Yanıt Yanıtla
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Bestanden 7 yıl X-FI
X-FI

çoğu oyunun iphone larda kasmamasının sebebi config dosyalrında. mesela spiderman in .obb dosyasını açtım bir baktım içine high mid low presetler var android için onalrın içindede texture size shadow size lar var bir sürü ıvır zıvır, iphone için config dosyasını açtım bütün herşey düşük düzeydeydi şaşırdım.. yani kasmıyor diyorsunuz ama aldığınız kalite androiddeki high presetteki gibi değil ;)

kalitesinin biraz düşük olup kasmamasını tercih ederim
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gFalcon 7 yıl X-FI
X-FI

çoğu oyunun iphone larda kasmamasının sebebi config dosyalrında. mesela spiderman in .obb dosyasını açtım bir baktım içine high mid low presetler var android için onalrın içindede texture size shadow size lar var bir sürü ıvır zıvır, iphone için config dosyasını açtım bütün herşey düşük düzeydeydi şaşırdım.. yani kasmıyor diyorsunuz ama aldığınız kalite androiddeki high presetteki gibi değil ;)

Saçmalıyorsun. Dediğine en büyük kanıt Dead Trigger. S3 ve 4S'te açarsan aradaki "devasa" farkı görürsün. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayalım. Dediğine gelirsek o konuda bir fikrim yok ama keskinlik-efektler-güneşin vurması-gölgelerde falan ben bir fark göremedim ikisinde de denediğim oyunlarda.
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cagataykoroglu 7 yıl
SpyPC
Gameloft un bu kadar kısa sürede böyle kaliteli oyunlar yapması cidden çok güzel.Ama bana sorarsanız ben gamepad olmadan tablette/telefonda FPS veya RPG oynamam.

galaxy s3 ve eminim başka telefon ve tabletlere gamepad hatta klavye mouse bağlanıyor. youtube da bir videosunu izlemiştim. gayet eğlenceli.
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mert1907 7 yıl
O değilde Modern Combat 3 ve Real Football 2012 için güncelleme çıkarsa iyi olucak oyunu satın alanlar mağdur. Bada'da çalışmıyor atıyor.
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leventalpsal 7 yıl
Oyunun adını Delikanlı olarak çevirsek çok yanlış olmaz herhalde :)
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