Gameloft, Unreal Engine 3 ile geliştirilen yeni oyununa ait ilk görüntüyü yayınladı

Gameloft, nihayet yeni nesil Unreal Engine 3 oyun motoruyla güçlendirilen ilk oyununa ait bir görüntü yayınlandı. Yapımın ismi, çıkış tarihi ve diğer detayları hakkında henüz bir açıklama yapılmamış olsa da şimdiye kadar Gameloft tarafından sunulan en iyi grafikleri yapısında barındırması bekleniyor.

Resmi Facebook hesabından takipçilerine oyuna ait tanıtım videosu ya da yeni görüntüler arasında seçim yapma şansı tanıyan tecrübeli geliştirici, iOS platformunun popüler Infinity Blade serisine benzer bir yapım hazırlamış olabilir.

Mass Effect 3, Spec Ops: The Line, Batman Arkham City, Gears of Wars ve diğer büyük yapımlara eşlik eden Unreal Engine 3, Epic Games tarafından geliştirildi. Bu grafik motorunun kullanıldığı ilk konsol oyunu Gears of Wars, ilk bilgisayar oyunu RoboBlitz, ilk iOS oyunu Infinity Blade, ilk Android oyunu ise; Dungeon Defenders olmuştu.

Geçen yıl Unreal Engine motoruyla güçlendirilmiş dört oyun üzerinde çalıştığını müjdeleyen Gameloft, March of Heroes olarak adlandırılan ilk çalışmasını iptal etmişti. E3 2012'de yeni bir oyunun gün yüzüne çıkmasını bekledik, ancak ismi belirtilmeyen bir yapımın geliştirildiğini öne süren iddialar dışında herhangi bir bilgi edinemedik. Sonunda yeni grafik motorunun sunduğu harika grafiklerle dört çekirdekli, üst düzey mobil cihazları tecrübe etme şansı yakalayabileceğiz.

Çok sayıda oyunseverin merakla beklediği Unreal Engine 3'lü ilk Gameloft yapımı, yakında resmen çıkış yapacak. Gerçek adının bir süre önce geliştirici firma tarafından tescillenen "Wild Blood" olması bekleniyor. Dilerseniz kaynak bağlantısından oyun ile alakalı Facebook uygulamasına erişip tanıtım videosu ve yeni görüntüler arasındaki tercihinizi yapabilirsiniz.

https://www.facebook.com/gameloft/app_385139164862884