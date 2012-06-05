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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gameloft, resmi The Amazing Spider-Man oyununu 3 Temmuz'da çıkaracak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Gameloft ve Marvel, Total Mayhem ile yakalanan başarının ardından tekrar ortaklık kurarak İnanılmaz Örümcek Adam (The Amazing Spider-Man) filminin resmi mobil oyununu piyasaya süreceklerini açıkladı.
Oyuncu kadrosu değişen ve karikatürün diğer üç filmde anlatılmayan yönlerini kapsayacak The Amazing Spider-Man, hayranlarına aslına bağlı kalınarak hazırlanmış yeni bir örümcek adam deneyimi yaşatacak. 
Filmde, örümcek adam hikayesi baştan anlatılacağı için ilginin diğer yapımlar kadar büyük olmayacağını düşünen Marvel, ilk mobil oyununda elde ettiği başarıyı da göz önünde bulundurarak 3 Temmuz'da Amerika'da gösterime girecek filmini birkaç ay önce Gameloft'a lisanslamıştı.
Android ve iOS platformları için 3 Temmuz'da yayınlanacak oyunun 'freemium' olarak geleceği tahmin ediliyor. Yani oyunu edinmek ve sonuna kadar tamamlamak için ücret ödemenize gerek yok, fakat geliştirici uygulama içi ödeme sistemiyle para harcamanız için karşınıza her türlü engeli çıkaracak.
Oynanışda büyük farklılık olmayacak. Şehirde dolaşacak, insanları koruyacak, yeteneklerinizi geliştirecek ve inanılmaz güçlerinizi keşfedeceksiniz.
The Amazing Spider-Man mobil oyunundan beklentilerinin büyük olduğunu ifade eden Gameloft ve Marvel yetkilileri, bakalım mobil sektörde ikinci kez başarıya ulaşabilecek mi. 

http://www.slidetoplay.com/story/official-amazing-spider-man-game-to-release-alongside-film Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mutercim 7 yıl
Karikatür mü? Garfield ile karıştırdınız galiba.
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Guest-0DECB8E5A 7 yıl
dunyanin en iyi oyun yapimcisi tartismasiz telefonda "gameloft" tur..
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sertacarslan 7 yıl
wqyou
wow, bu BZ Telefonu - Dokunmatik Ekran Android 2.2 Smartphone benim favori telefonu. bana yoğun bir yaşam tarzı yönetmenize yardımcı! Çift SIM kart yuvası, Android 2.2, dokunmatik ekran ve tam QWERTY klavye özelliği, BZ Telefon henüz en kullanıcı dostu mobil iletişim cihazları biridir. kadar mükemmel: x.vu/... $85.99

Bu ne ya???
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cceviz 7 yıl
gameloft un önceki spiderman oyunu baya güzeldi.bir spiderman fanatiği olarak sabırsızlıkla bekliyorum.
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