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Gameloft, yeni oyunlarını Android ve iOS platformları için eş zamanlı olarak yayınlamayı amaçlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,8b
1
72
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yeni nesil Unreal Engine 3 grafik motoruyla güçlendirilen ilk oyununu yakında mobil platformlar için yayınlayacağını duyuran Gameloft, resmi Twitter hesabı üzerinden Android kullanıcılarını sevindirecek bir açıklamada bulundu.
Son dönemde Android işletim sistemine daha fazla önem göstermeye başlayan Fransız oyun geliştiricisi ve yayıncısı, Google Play Store üzerinde satışlara başlamış ve mevcut birçok yapımını bu platforma port etmişti. Birkaç aydır yeni oyunlarını iOS ve Android platformları için aynı zamanda çıkarmak için çaba gösteren mobil oyun sektörünün büyük ismi, 2012'de her iki ekosistemin kullanıcıları için eş zamanlı hizmet vermeyi amaçladıklarını dile getirdi.
Gameloft'un Amerika için yayıncılıktan sorumlu başkan yardımcısı Baudouin Corman'ın dile getirdiği bu amaç, umarız Asphalt 7: Heat ve diğer yapımlarda yaşanan bir aylık gecikmelerin tekrar etmeyeceği anlamına geliyordur. Halihazırda Android 4.1 Jelly Bean sürümüne ve Nexus 7 gibi oldukça yeni cihazlara dahi destek sunan Paris merkezli geliştirici, Android için yatırımlarını arttırmaya devam edecek.
2012 ikinci yarısında oldukça iddialı oyunlar piyasaya süreceklerini dile getiren Corman, daha fazla cihaza destek sunacaklarını ve optimizasyon sorunlarıyla alakalı düzenlemelere hız vereceklerini müjdeledi.

https://twitter.com/gameloft/status/230085179178356736/photo/1 Yorum Yaz
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mangdasire 7 yıl en beğenilen
yahu niye tartşıyorsunuz ki.iphone 2 milyar veriyorsun desteği alıyor,sgs2 yede aynı şekilde 2 milyar veriyorsun desteği alıyor.ama iosta destek kesildimi rom atamıyorsun androidde oluyor.stabilite de 4.1 ile geldi diyorlar.öyleki 512 mb ramli makinalar bile çatır çatır çalıştırıyor.ayrıca şuan bende 2.3 neo v kullanıyorum oyunlar çatır çatır çalışıyor.sadece oyunu açınca bi 20 saniyeliğine falan ufak kasılmalar oluyor sonra canavar gibi.yani azıcıkta firmaya bakar yazılım işi.
yahu niye tartşıyorsunuz ki.iphone 2 milyar veriyorsun desteği alıyor,sgs2 yede aynı şekilde 2 milyar veriyorsun desteği alıyor.ama iosta destek kesildimi rom ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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mbugra19 7 yıl
mert_Allen

LKLC
mert_Allen Androide çıkacak yeni nesil Gameloft oyunları ne derece akıcı oynanabilir olacak orası muamma. Hali hazırda 3Gsde takılmadan çalışan oyunların bile üst düzey Galaxy S3te donma problemleri yaşadığını biliyoruz.E Androidden bahsediyoruz tabi, elbette iOS kadar stabil bir işletim sistemi değil...Not: Eksileri görelim Galaxy S3 sahipleri.. :)
hadi bana s3 de takılıp 3gs de takılmayan bir oyun göster. lan 3gs kullanmamış olsam kandıracaksınız. ski safari gibi basit oyunlarda bile takılıyor. sadece o değil menülerde geçerken cihaz ölüyor ölüyor. edit: sonuna eksileri görelim deyince hiç cool olamıyorsunuz maalesef.
Şu konuşma şekline bak. Lan yazınca kendini mahalle delikanlısı falan mı sanıyorsun ? Ben stabilite problemi diyorum, sen gelmiş 5 aylık telefonla 3 yıllık telefonu karşılaştırıyorsun. Neyse. Cool olmaya çalışıyoruz ya hani, o yüzden fazla uzatmıyorum. Adam olana bu kadarı bile fazla da forum kırolarını bilemiyorum..


inanılmaz boş konuşmuşsun...önce işletim sistemlerini karşılaştırmak için 3gs ile sgs3 ü karşılaştırmışsın sonra adam cevabını verince ben stabilite problemi diyorum sen 5 aylık cihazla 3 yıllık cihazı karşılaştırıyorsun demişsin...
biraz tutarlı olun...
galaxy note sahibiyim 4.0.4 güncellemesinden sonra telefonda ne oyun oynarken ne de internette gezerrken en ufak bir takılma yaşamadım...kullanmadan çamur atmayın. bir yalana inanmışsınız, kendinizi rezil ediyorsunuz...
Gelelim stabilite meselesine;
iphone'da donanımı zorlayabilecek nasıl bir işlem yapabiliyorsunuz da android ile karşılaştırıyorsunuz?
işletim sistemini o kadar kısıtlarsan tabi stabil olur...önemli olan kısıtlama yapmadan o stabiliteyi sağlamaktır...
mesela şunu iphone'da yapabilir misiniz? http://www.youtube.com/watch?v=SReBbjOwvlU&feature=g-all&context=G265953aFAAAAAAAAAAA
mert_AllenLKLCmert_Allen Androide çıkacak yeni nesil Gameloft oyunları ne derece akıcı oynanabilir olacak ora...
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Cenk-er 7 yıl
mert_Allen
LKLC
mert_Allen Androide çıkacak yeni nesil Gameloft oyunları ne derece akıcı oynanabilir olacak orası muamma. Hali hazırda 3Gsde takılmadan çalışan oyunların bile üst düzey Galaxy S3te donma problemleri yaşadığını biliyoruz.E Androidden bahsediyoruz tabi, elbette iOS kadar stabil bir işletim sistemi değil...Not: Eksileri görelim Galaxy S3 sahipleri.. :)
hadi bana s3 de takılıp 3gs de takılmayan bir oyun göster. lan 3gs kullanmamış olsam kandıracaksınız. ski safari gibi basit oyunlarda bile takılıyor. sadece o değil menülerde geçerken cihaz ölüyor ölüyor. edit: sonuna eksileri görelim deyince hiç cool olamıyorsunuz maalesef.
Şu konuşma şekline bak. Lan yazınca kendini mahalle delikanlısı falan mı sanıyorsun ? Ben stabilite problemi diyorum, sen gelmiş 5 aylık telefonla 3 yıllık telefonu karşılaştırıyorsun. Neyse. Cool olmaya çalışıyoruz ya hani, o yüzden fazla uzatmıyorum. Adam olana bu kadarı bile fazla da forum kırolarını bilemiyorum..

Sen kendini ne sanıyosun be stabilite diye tutturmuşsun yok oyle yok boyle
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Cenk-er 7 yıl
jackchilina
engurlu Gameloft HD ve Tegra oyunlari dahil tum oyunlari kasmadan oynuyorum..dead trigger androidde kasiliyormus falanmis filanmis forum bos beles atanlarla doldu artik.. Galaxy S jelly bean yuklu... Hal boyleyken nasil olur da s2 ,s3,note oyunlari kaldiramaz.. B*k at izi kalsın...
Çok haklısın valla. Bilmeden boş konuşan ergenlerle doldu forum. Giriş seviyesi telefonları baz alarak konuşuyorlar hala. HTC Incredible S ve Arc S kullandım. 3D ve HD oyun kalitesi gerçekten süperdi. Ve takılmadı. Neyse zaten öyle anlamayan adamda gelip Android almasın. Biz böyle iyiyiz

Sizin ikinizin alnından öperim çok haklısınız be bahsettiğiniz ergenlerin hepsi sadece iphone görmùş ve artık bilge olmuşlar sanki kimisi demiş her android kötü diye daha başka konularda neler neler diyorlar bir görseniz bana kalırsa iphone iphone diye tutturan gençler imha edilmeli ben iphoneden gittikçe soğuyorum android daha zengin üstelik kimi 3gs bile ust duzey oyun kaldiriyo demis ozaman gitsin 600 mhz ve sgx530 ile nova 3 oynayanlara baksın bakalim ne kadar akıcı
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Cenk-er 7 yıl
multiTYRT
demo11
trsinapsis
demo11yani android kullanıcıları daha işletim sistemi nasıl çalışır nasıl çalıştırabilirim onun derdindesiniz ama ios hiç bi zaman böyle bir sorun yaşamamıştır tadını çıkara çıkara zevk ala ala kullanıyorlar ios cihaz sahipleri
Bir düşün neden? 500TLlik Adreno 200GPUlu bir Androidle kıyaslama bakalım. 3-4 katı fiyatında bir telefondan bahsediyorsunHem dünyanın parasına Mercedes alıyorsun hem sorun çıkmıyor diyorsun. Bırakta çıkarmasın.
android alacağına nokia al daha iyi ama fark olsun diyorsan apple al hehe
Kaliteli ürünler pahalı olur
sen Mercedes al birde 85 delorean al bakalım aynı performansı yakalayabiliyormusun ?

Genemi sen yahu yeter be her konuda sen varsın
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anlhcylmz 7 yıl
Android bir çapulcu işletim sistemidir. Asla apple kalitesini ve stabilitesini yakalayamayacaktır.
Üzgünüm ama hakikat bu s3 donaniminda bi ios ciksa guzel olurdu . Napalim daha iyisi cikana kadar en iyisi ios cihazlar
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DH Misafiri 7 yıl
Ksura bakmayinda çok safsıniz İOS devirir hepsini bı kere iOS takı ücretsiz onca oyun uygulama ve kullanıcı androidde yok araştırın adam olun düzgün konusun
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akif_gamer 7 yıl
Nedir bu android apple kapışması.Her haberde olurmu bide.Büyük azim
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PhTx3 7 yıl
Açıkçası güzel haber. Gerçi ben Android kullanmayı sevmiyorum, tamamen kişisel bir şey bu. Platform ile pek bir sorun yaşamadım ancak arayüzüne hiç bir zaman alışamadım ne yazık ki. İlk jenerasyondan başlayarak iPhone kullanmanın verdiği alışkanlıktan kurtulmak biraz zor benim için.
Bir de dürüst olmak gerekirse, aynı anda 2 video açmak ya da video açıp arka planda bir şeyler yapmak benim için çok önemli değil. Videoyu açıyorsam o videoyu izlerim, sonra işime devam ederim. Eğer ki o kadar zamanım yoksa, o video izlenmeye değecek bir şey değildir ne yazık ki.


Yine de merak edip her iki alt yapıyı da kullanan yeterince cihaz denedim. Ve diyebileceğim tek şey şu, iki cihaz gayet eşdeğer. Her ikisinin de artıları ve eksileri var. Her ikisinin eksilerinin battığı kitle ile artılarının hitap ettiği kitle farklı ve bu kitleler sürekli kendi fikrinin daha iyi olduğunu savunmaya çalışıyor. Dediğiniz şey, Rockmüzik, Hip hop'dan daha iyidir gibi bir şey. Bu kimine göre öyledir, kimine göre öyle değildir.

Şimdi konuya tekrar dönersem, her ne kadar pek mobil oyunları ile aram olmasa da umarım her firma benzer bir yolda ilerler ve platformuna göre güzel optimize edilmiş ve aynı anda çıkan oyunlar yaparlar.
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DH Misafiri 7 yıl
A be 3gs'de rahat çalışıyor diyen cahiller ! 4s ile 3gs oyunu aynı kalitede mi çalıştırıyor da saçma sapan konuşuyorsunuz ? 3gs 480 × 320 iken sonraki iphone'lar 960 × 640 çözünürlükte. Androidde ise çoğu telefon 800x480 standardını kullanıyor. Androidde her bir telefona özel optimizasyon olmadığı için s3 ile örneğin bir ace aynı kalitede çalıştırmaya çalışıyor. 3gs olayı tamamen çözünürlükten ve kaliteden kısılmış oyunlardan ibaret.
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-Freedom- 7 yıl
Uzun lafin kisasi ios fanlari android i cekemiyorlar niye bole birbirinize giriyorsunuz tartisiyosunuz lan lun felan ? Medenice konusun bune bole b*kunu cikardiniz hakediyo android
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Barthemana 7 yıl -Freedom-
oqlahoma
Uzun lafin kisasi ios fanlari android i cekemiyorlar niye bole birbirinize giriyorsunuz tartisiyosunuz lan lun felan ? Medenice konusun bune bole b*kunu cikardiniz hakediyo android

Tamam kardes.ios'cularmi androidi kiskaniyor androidcilermi iphone'u kiskaniyor acaba?

Fandroid seni.
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engurlu 7 yıl
Gameloft HD ve Tegra oyunlari dahil tum oyunlari kasmadan oynuyorum..dead trigger androidde kasiliyormus falanmis filanmis forum bos beles atanlarla doldu artik..

Galaxy S jelly bean yuklu...

Hal boyleyken nasil olur da s2 ,s3,note oyunlari kaldiramaz..

B*k at izi kalsın...

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jackchilina 7 yıl engurlu
engurlu

Gameloft HD ve Tegra oyunlari dahil tum oyunlari kasmadan oynuyorum..dead trigger androidde kasiliyormus falanmis filanmis forum bos beles atanlarla doldu artik..

Galaxy S jelly bean yuklu...

Hal boyleyken nasil olur da s2 ,s3,note oyunlari kaldiramaz..

B*k at izi kalsın...



Çok haklısın valla. Bilmeden boş konuşan ergenlerle doldu forum.

Giriş seviyesi telefonları baz alarak konuşuyorlar hala.

HTC Incredible S ve Arc S kullandım. 3D ve HD oyun kalitesi gerçekten süperdi. Ve takılmadı.

Neyse zaten öyle anlamayan adamda gelip Android almasın. Biz böyle iyiyiz
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danGerfuLL 7 yıl engurlu
engurlu

Gameloft HD ve Tegra oyunlari dahil tum oyunlari kasmadan oynuyorum..dead trigger androidde kasiliyormus falanmis filanmis forum bos beles atanlarla doldu artik..

Galaxy S jelly bean yuklu...

Hal boyleyken nasil olur da s2 ,s3,note oyunlari kaldiramaz..

B*k at izi kalsın...



Custom rom ile mahalledeki çocuk da oynuyor kur bakalım official roma da bu denli rahat oynuyor musun görelim? Yok efendim Android geliştirmeye açık sen de yükle vs. geçiniz bunları. Garantiye geldi mi iş değişiyor Sony bootloader-ı açık cihazları yavaş yavaş garanti dışına çıkarmaya başladı. SII, SIII, Note bilmem ben kendi cihazım(neo V) adına konuşuyorum.

jackchilina

Çok haklısın valla. Bilmeden boş konuşan ergenlerle doldu forum.

Giriş seviyesi telefonları baz alarak konuşuyorlar hala.

HTC Incredible S ve Arc S kullandım. 3D ve HD oyun kalitesi gerçekten süperdi. Ve takılmadı.

Neyse zaten öyle anlamayan adamda gelip Android almasın. Biz böyle iyiyiz




Arc S dediğin cihazın neo V'den tek farkı(kastım işlemci+ram+gpu+dahili hafıza) 0,4 GHz daha hızlı işlemciye sahip olması bu cihazların sorunu ram yetmemesi ki zaten Arc S'te de 512 MB ram bulunuyor. Official rom ile bu oyunları takılmadan Arc S'te de oynayamazsınız. Giriş seviyesi dediğiniz cihazların pek de birbirinden farkı yok.

Çok anlıyorsunuz ya önünüze gelene ergen diyerek atıp tutuyorsunuz. Neyin ne olduğundan bihabersiniz.
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demo11 7 yıl
zengier
trsinapsis
demo11
trsinapsis
demo11yani android kullanıcıları daha işletim sistemi nasıl çalışır nasıl çalıştırabilirim onun derdindesiniz ama ios hiç bi zaman böyle bir sorun yaşamamıştır tadını çıkara çıkara zevk ala ala kullanıyorlar ios cihaz sahipleri
Bir düşün neden? 500TLlik Adreno 200GPUlu bir Androidle kıyaslama bakalım. 3-4 katı fiyatında bir telefondan bahsediyorsunHem dünyanın parasına Mercedes alıyorsun hem sorun çıkmıyor diyorsun. Bırakta çıkarmasın.
android alacağına nokia al daha iyi ama fark olsun diyorsan apple al hehe
Bu mesajını görseydim bir öncekini atmazdım herhalde. İnternet böyle bir şey bir süre sonra ergenlere laf anlatırken bulabiliyorsun kendini.
Takilmayiniz lutfen. yazinin basindan beri okumaya calistim, daha ilk mesajdan gereksizin birisi cikip olaya birsey katmaktansa gereksiz muhabbete girismis zaten. Yapici, bilgilendirici birseyler yazmak yerine koru korune trolluk yapmis. Bu tip arkadaslarin recetesine su ilaci yaziyor (kafanizda) ve gereksiz yere muhatap olarak basinizi agritmiyorsunuz. ben oyle yapiyorum; cok rahatim. sphotos.xx.fbcdn.net/...

Bak şimdi oldumu bu laf oldumu böyle yani çok ayıp lütfen beni şeyimden çığrımdan rahatsız edipte çıkartmayın yani burda saygı şeyinin çizgimiydi o neydi o dirtdörtgen miydi neyse o şeyi geçerse geçmiş olur ee benimki senden kara tencere senden kara Oo nediyorum ben yaw alla allah
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