Gameloft, yeni oyunlarını Android ve iOS platformları için eş zamanlı olarak yayınlamayı amaçlıyor

Haber Editörü
Yeni nesil Unreal Engine 3 grafik motoruyla güçlendirilen ilk oyununu yakında mobil platformlar için yayınlayacağını duyuran Gameloft, resmi Twitter hesabı üzerinden Android kullanıcılarını sevindirecek bir açıklamada bulundu.
Son dönemde Android işletim sistemine daha fazla önem göstermeye başlayan Fransız oyun geliştiricisi ve yayıncısı, Google Play Store üzerinde satışlara başlamış ve mevcut birçok yapımını bu platforma port etmişti. Birkaç aydır yeni oyunlarını iOS ve Android platformları için aynı zamanda çıkarmak için çaba gösteren mobil oyun sektörünün büyük ismi, 2012'de her iki ekosistemin kullanıcıları için eş zamanlı hizmet vermeyi amaçladıklarını dile getirdi.
Gameloft'un Amerika için yayıncılıktan sorumlu başkan yardımcısı Baudouin Corman'ın dile getirdiği bu amaç, umarız Asphalt 7: Heat ve diğer yapımlarda yaşanan bir aylık gecikmelerin tekrar etmeyeceği anlamına geliyordur. Halihazırda Android 4.1 Jelly Bean sürümüne ve Nexus 7 gibi oldukça yeni cihazlara dahi destek sunan Paris merkezli geliştirici, Android için yatırımlarını arttırmaya devam edecek.
2012 ikinci yarısında oldukça iddialı oyunlar piyasaya süreceklerini dile getiren Corman, daha fazla cihaza destek sunacaklarını ve optimizasyon sorunlarıyla alakalı düzenlemelere hız vereceklerini müjdeledi.
https://twitter.com/gameloft/status/230085179178356736/photo/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
inanılmaz boş konuşmuşsun...önce işletim sistemlerini karşılaştırmak için 3gs ile sgs3 ü karşılaştırmışsın sonra adam cevabını verince ben stabilite problemi diyorum sen 5 aylık cihazla 3 yıllık cihazı karşılaştırıyorsun demişsin...
biraz tutarlı olun...
galaxy note sahibiyim 4.0.4 güncellemesinden sonra telefonda ne oyun oynarken ne de internette gezerrken en ufak bir takılma yaşamadım...kullanmadan çamur atmayın. bir yalana inanmışsınız, kendinizi rezil ediyorsunuz...
Gelelim stabilite meselesine;
iphone'da donanımı zorlayabilecek nasıl bir işlem yapabiliyorsunuz da android ile karşılaştırıyorsunuz?
işletim sistemini o kadar kısıtlarsan tabi stabil olur...önemli olan kısıtlama yapmadan o stabiliteyi sağlamaktır...
mesela şunu iphone'da yapabilir misiniz? http://www.youtube.com/watch?v=SReBbjOwvlU&feature=g-all&context=G265953aFAAAAAAAAAAA