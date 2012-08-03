Gameloft, yeni oyunlarını Android ve iOS platformları için eş zamanlı olarak yayınlamayı amaçlıyor





Yeni nesil Unreal Engine 3 grafik motoruyla güçlendirilen ilk oyununu yakında mobil platformlar için yayınlayacağını duyuran Gameloft, resmi Twitter hesabı üzerinden Android kullanıcılarını sevindirecek bir açıklamada bulundu.

Son dönemde Android işletim sistemine daha fazla önem göstermeye başlayan Fransız oyun geliştiricisi ve yayıncısı, Google Play Store üzerinde satışlara başlamış ve mevcut birçok yapımını bu platforma port etmişti. Birkaç aydır yeni oyunlarını iOS ve Android platformları için aynı zamanda çıkarmak için çaba gösteren mobil oyun sektörünün büyük ismi, 2012'de her iki ekosistemin kullanıcıları için eş zamanlı hizmet vermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Gameloft'un Amerika için yayıncılıktan sorumlu başkan yardımcısı Baudouin Corman'ın dile getirdiği bu amaç, umarız Asphalt 7: Heat ve diğer yapımlarda yaşanan bir aylık gecikmelerin tekrar etmeyeceği anlamına geliyordur. Halihazırda Android 4.1 Jelly Bean sürümüne ve Nexus 7 gibi oldukça yeni cihazlara dahi destek sunan Paris merkezli geliştirici, Android için yatırımlarını arttırmaya devam edecek.

2012 ikinci yarısında oldukça iddialı oyunlar piyasaya süreceklerini dile getiren Corman, daha fazla cihaza destek sunacaklarını ve optimizasyon sorunlarıyla alakalı düzenlemelere hız vereceklerini müjdeledi.

https://twitter.com/gameloft/status/230085179178356736/photo/1