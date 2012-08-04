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Gameloft'un yeni Monster Life oyunu Android ve iOS için yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,6b
1
7
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Gameloft, "Let's Play!" oyun ailesine mensup yeni yapımı Monster Life'ı Android ve iOS platformları için yayınladı. Şehir oluşturup kağıttan canavarlarınızı eğiteceğiniz bu oyunda, çeşitli düşmanlarla da mücadele edeceksiniz.
Kendine özgü üç boyutlu grafiklere sahip olan Monster Life, Kaos adlı esrarengiz bir düşmanın saldırdığı Numa adalarında geçiyor. Bir asır önce gerçekleşen saldırıyı genç bir canavar durdurur. Amacımız; adalardaki hakimiyetimizi güçlendirmek ve Kaos'un birliklerini bulup alt etmek.
20 farklı canavarı besleyip, büyütüp, eğitebileceğiniz oyunda, 4 ada ve bu adalarda toplam 36 farklı mücadele bölgesinde dolaşabileceksiniz. Üç canavarınızı seçip mücadelelerinizde Kaos'u yenmeye çalışacaksınız.
Android versiyonu 91MB, iOS versiyonu ise; yaklaşık 45MB büyüklüğündeki Monster Life, Android 2.2 Froyo ve üstü sürümlere sahip cihazlar, iOS 4.0 ve üstü iPhone 3GS, iPhone 4/4S, iPad 1/2/3 ve üçüncü/dördüncü iPod Touch modellerini destekliyor. Paris merkezli geliştiricinin yeni oyununu Google Play Store ve Apple App Store'dan ücretsiz indirebilirsiniz. Tanıtım videosu aşağıdadır.

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ikista 7 yıl
x5 ile uyumlu degil :/
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JoeyBane 7 yıl
Bu ne la. Gameloft ya FPS oyunu yapsın ya da yarış oyunu. Böyle çocuk işi şeylerle uğraşmayın be kardeşim. Görüntü kalitesi var ama amaç tırt..
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muuzipiz 7 yıl
Dıkkatımı cektı Gameloftun yaptıgı oyunların tamamı guzel
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noblelion 7 yıl
gameloft batıyordu bir ara. ios oyunlarıyla götürdüler çorbayı
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-gg- 7 yıl
Gameloftu severim ama bu oyunu videoyuda izledim birşeye benzetemedim çok çocuksu
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DH Misafiri 7 yıl
Oyun fabrikası mubarek
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farel82 7 yıl
gereksiz yapımlardan biri bence sadece yarış oyunu yapabiliyorlar
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