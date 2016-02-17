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Gamestop: Playstation VR yıl sonunda çıkacak

Sony'nin sanal gerçeklik alanındaki hamlesi Playstation VR için biraz daha fazla beklememiz gerekecek. Gamestop yetkilileri cihazın yıl sonunda geleceğini söylüyor.
3 yıl
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Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Gamestop: Playstation VR yıl sonunda çıkacak
 
Sony her ne kadar HTC Vive ve Oculus Rift gibi sanal gerçeklik alanında önemli adım atan firmalarla yarış halinde olmasa bile kendi sanal gerçeklik cihazıyla Playstation'ın dev oyuncu kitlesine hitap etmek istiyor. Bunun için de Playstation VR adlı sanal gerçeklik gözlüğünü hazırlıyor. Henüz bu cihazın çıkış tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da önemli bir ipucu geldi.
Dünyanın en büyük oyun perakendecisi konumundaki Gamestop mağazalarının CEO'su Paul Raines, Playstation VR'ın sonbahar döneminde piyasaya çıkacağını söyledi. Bu cihaz Gamestop mağazalarında da satılacakmış. Henüz Oculus Rift ve HTC Vive'ın ise Gamestop mağazalarında satılıp satılmayacağı netlik kazanmamış.
Oculus Rift ön siparişle satın alanlara 28 Mayıs'ta gönderilmeye başlanacak. HTC Vive ön siparişleri ise 29 Şubat'ta alınmaya başlanacak. Her iki cihaz da bir aksilik yaşanmazsa Playstation VR'dan önce çıkacak gibi görünüyor. Gerçi Playstation VR'ın diğer sanal gerçeklik gözlüklerinden daha farklı bir deneyim sunacağı rakipleri tarafından da dile getirilmişti. 


http://www.tweaktown.com/news/50436/playstation-vr-coming-fall-gamestop-ceo/index.html Yorum Yaz
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Fenomenon 3 yıl
Oyun sektörü bi de malum sektörde iyi iş yapar bu cihazlar .
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
acaba gözleri yoruyormu mide bulantısı baş dönmesi yapıyormu merak ediyorum
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TeufeL-07 3 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli
acaba gözleri yoruyormu mide bulantısı baş dönmesi yapıyormu merak ediyorum

Hiç yormuyor. Çok farklı bir deneyim. Gerçek hayatta çıplak gözle gördüğün görüntüden ayırtedemezsin izlediğin görüntüyü. Kimse seni burnunun dibindeki bir ekrana baktığına ikna edemez. Öyleki uzun süre oyun oynayıp veya film izledikten sonra vr yi çıkartınca "aa ben başka yerdeymişim" dedirtiyor. Bende Oculus VR DK2 var. En ufak bir gecikme yok. Tek olumsuz yanı pixeller bildiğin tek tek sayılıyor anca final sürümde 2k ekran olacak. Yine sayılacak ancak bir miktar daha iyileştirilmiş olacak. Şuanın full hd görüntü kalitesinde görüntüyü verebilmesi için en az 8k ekran olmalı. Böyle birşey mümkün olsa bile onu destekleyecek gpu lar henüz mevcut değil. Tahminim her sene çıkacak olan yeni sürümle 3. 4. Nesile çözünirlük oturmuş olur. Fikrimi soracak olursan bu zevk öyleki çözünürlük umurumda değil. Bildiğin başka bir boyuta ışınlanmak paha biçilemez.
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