Gamestop: Playstation VR yıl sonunda çıkacak

Sony her ne kadar HTC Vive ve Oculus Rift gibi sanal gerçeklik alanında önemli adım atan firmalarla yarış halinde olmasa bile kendi sanal gerçeklik cihazıyla Playstation'ın dev oyuncu kitlesine hitap etmek istiyor. Bunun için de Playstation VR adlı sanal gerçeklik gözlüğünü hazırlıyor. Henüz bu cihazın çıkış tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da önemli bir ipucu geldi.



Dünyanın en büyük oyun perakendecisi konumundaki Gamestop mağazalarının CEO'su Paul Raines, Playstation VR'ın sonbahar döneminde piyasaya çıkacağını söyledi. Bu cihaz Gamestop mağazalarında da satılacakmış. Henüz Oculus Rift ve HTC Vive'ın ise Gamestop mağazalarında satılıp satılmayacağı netlik kazanmamış.



Oculus Rift ön siparişle satın alanlara 28 Mayıs'ta gönderilmeye başlanacak. HTC Vive ön siparişleri ise 29 Şubat'ta alınmaya başlanacak. Her iki cihaz da bir aksilik yaşanmazsa Playstation VR'dan önce çıkacak gibi görünüyor. Gerçi Playstation VR'ın diğer sanal gerçeklik gözlüklerinden daha farklı bir deneyim sunacağı rakipleri tarafından da dile getirilmişti.





http://www.tweaktown.com/news/50436/playstation-vr-coming-fall-gamestop-ceo/index.html