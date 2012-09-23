'Gangnam Style' Youtube tarihinde en çok beğenilen video ünvanını ele geçirerek Guinness Dünya Rekorları arasındaki yerini aldı





Müzik kariyerine 2001'de başlayan Güney Koreli şarkıcı PSY (Park Jae-sang), altıncı stüdyo albümündeki 'Gangnam Style' adlı parçasıyla son dönemde internet dünyasının en popüler ismi haline geldi. Garip dansı ve klipleriyle bir fenomen haline gelen PSY'nin başarısı Guinness tarafından tescillendi. Cuma günü yapılan bilgilendirmede, Gangnam Style klibinin 2,141,758 kez beğenilerek Youtube tarihinde en çok "beğen"ilen video rekorunu kırdığı açıklandı.

15 Temmuz tarihinde yayınlanan video, bugün 244 milyon izlenme barajını geride bırakarak 2,412,643 kez beğenildi. Rekorun önceki sahibi olan LMFAO'nun 'Part Rock Anthem' klibi 483 milyon kez izlenip 1,577,894 kez beğenilmişti. Gangnam Style'ın diğer videolardan çok daha az izlenmiş olmasına karşın kısa sürede elde ettiği bu başarının ilerleyen haftalarda Park Jae-sang'ın kırılması güç bir rakama ulaşacağını gözler önüne serdiğini söyleyebiliriz. İnternet aleminin yanı sıra A.B.D'de de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Gangnam Style, iTunes sıralamalarında zirveye yerleşen ilk K-pop parçası oldu, sosyal medyada çok sayıda ünlü tarafından yorumlandı ve önemli televizyon programlarında sergilenerek ününe ün kattı.

İlk albümü Ocak 2001'de piyasaya sürülen Psy, daha sonra uygunsuz içeriğe sahip olduğu tespit edilen bu eseri için bir ceza ödemek zorunda kalmıştı. Kendine özgü tarzı sebebiyle "garip şarkıcı" olarak isimlendirilen uzak doğulu sanatçının ertesi yıl gelen ikinci albümü, gençleri kötü etkileyebileceği endişesiyle 19 yaşında küçükler için yasaklanmıştı. Şarkıcı ilk büyük başarısını, üçüncü albümündeki "Champion" parçasıyla Seul'de düzenlenen 2002 Dünya Kupası sırasında elde etmişti. Son olarak altıncı albüm kapsamında yayınlanan Gangnam Style, PSY için dünya geneline açılma vaktinin geldiğini gösterdi ve çok geçmeden Amerikan plak şirketi Universal Republic Records, Youtube'un en çok beğenileniyle anlaşmaya vardı.

Guinness tarafından paylaşılan bildiride, yıllar önce birşeyin yüz milyon kez izlenebileceğini dahi hayal edemezken 2012 yılında bu rakamın iki katından daha fazlasını üç aydan kısa sürede elde eden Gangnam Style'ın büyük başarısına değinildi. Dilerseniz Youtube'un en çok beğenilen videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.guinnessworldrecords.com/news/2012/9/gangnam-style-now-most-liked-video-in-youtube-history-44977/