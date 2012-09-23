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'Gangnam Style' Youtube tarihinde en çok beğenilen video ünvanını ele geçirerek Guinness Dünya Rekorları arasındaki yerini aldı

6 yıl
15,5b
1
129
Web Siteleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Müzik kariyerine 2001'de başlayan Güney Koreli şarkıcı PSY (Park Jae-sang), altıncı stüdyo albümündeki 'Gangnam Style' adlı parçasıyla son dönemde internet dünyasının en popüler ismi haline geldi. Garip dansı ve klipleriyle bir fenomen haline gelen PSY'nin başarısı Guinness tarafından tescillendi. Cuma günü yapılan bilgilendirmede, Gangnam Style klibinin 2,141,758 kez beğenilerek Youtube tarihinde en çok "beğen"ilen video rekorunu kırdığı açıklandı.
15 Temmuz tarihinde yayınlanan video, bugün 244 milyon izlenme barajını geride bırakarak 2,412,643 kez beğenildi. Rekorun önceki sahibi olan LMFAO'nun 'Part Rock Anthem' klibi 483 milyon kez izlenip 1,577,894 kez beğenilmişti. Gangnam Style'ın diğer videolardan çok daha az izlenmiş olmasına karşın kısa sürede elde ettiği bu başarının ilerleyen haftalarda Park Jae-sang'ın kırılması güç bir rakama ulaşacağını gözler önüne serdiğini söyleyebiliriz. İnternet aleminin yanı sıra A.B.D'de de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Gangnam Style, iTunes sıralamalarında zirveye yerleşen ilk K-pop parçası oldu, sosyal medyada çok sayıda ünlü tarafından yorumlandı ve önemli televizyon programlarında sergilenerek ününe ün kattı.
İlk albümü Ocak 2001'de piyasaya sürülen Psy, daha sonra uygunsuz içeriğe sahip olduğu tespit edilen bu eseri için bir ceza ödemek zorunda kalmıştı. Kendine özgü tarzı sebebiyle "garip şarkıcı" olarak isimlendirilen uzak doğulu sanatçının ertesi yıl gelen ikinci albümü, gençleri kötü etkileyebileceği endişesiyle 19 yaşında küçükler için yasaklanmıştı. Şarkıcı ilk büyük başarısını, üçüncü albümündeki "Champion" parçasıyla Seul'de düzenlenen 2002 Dünya Kupası sırasında elde etmişti. Son olarak altıncı albüm kapsamında yayınlanan Gangnam Style, PSY için dünya geneline açılma vaktinin geldiğini gösterdi ve çok geçmeden Amerikan plak şirketi Universal Republic Records, Youtube'un en çok beğenileniyle anlaşmaya vardı.
Guinness tarafından paylaşılan bildiride, yıllar önce birşeyin yüz milyon kez izlenebileceğini dahi hayal edemezken 2012 yılında bu rakamın iki katından daha fazlasını üç aydan kısa sürede elde eden Gangnam Style'ın büyük başarısına değinildi. Dilerseniz Youtube'un en çok beğenilen videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.guinnessworldrecords.com/news/2012/9/gangnam-style-now-most-liked-video-in-youtube-history-44977/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
beray07
Beatles,Queen vs varken bu adamı dinliyeni *****

Bırak şimdi kasıntı çakma entel ağızlarını
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V4LKyR 6 yıl
Op... Op Op... Op... Oppan gangnam sıtayla!
Yanıtla +25
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Amedra 6 yıl
Türkün gücünü gösterip zamanında beğendiğimiz videoyu beğenmeme tuşuna basarak biz de tarih yazalım.
Yanıtla +18
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BERK BEY 6 yıl
Cok sacma sarki klibide oyle nasil olurda bukadar begeniliyor
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kahraman0991 6 yıl
Style
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ZZ RAT 6 yıl
ilkkez bu baslik sayesinde haberim oldu,
dunyadan ne kadar uzak kalmisim.

Ustelik 600 milyondan fazla kisi izlemis,
yaslaniyoruz valla.

Not: Klip sahane, gerisi bos.
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nomos 6 yıl
güney kore kendinin çıkardığı kültürle öne çıkmaya çalışıyor.aslında bu bir reklam ürünü.şimdi ülkeyi tanımak isteyen bir sürü insan var dünyada.bu yüzden AFERİN GÜNEY KORE.ama gelip geçici haziran veya 1 yıl sonra kimse hatırlamıyacak(ozamana kadar yeni bir şey çıkarmazlarsa).bu arada bu dans için kurs bile açarlar benden söylemesi nasıl olsa abartmayı seven bir milletiz.
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Tony 6 yıl
4,476 milyon kişi beğenmiş.
2. en çok beğenilen video 1,610 milyon.
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Tony 6 yıl
İkinciye acayip fark atmış yalnız.
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MrDj 6 yıl
birde ajdara benzetiyorlardı adamın sesi güzel dans dedikleri saçma görünebilir ama hareketli güzel dans ettiği bölümlerde var.Güney Koreli olur kendisi güzel klip çekmişler adamda başarmış tebrik ederim.youtube gereksiz yorum yazan sünepe beyinliler kına yakar artık.
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DH Misafiri 6 yıl
adam King,,,
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JoeyBane 6 yıl
Şarkı kötü değil ama bu kadar abartılacak kadar da güzel değil..
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All Hail The King 6 yıl
Arkadaşlar yardım edin hastalandım her gün sürekli dinleyip bununla ilgili paylaşım yapıyorum bir ilacı varsa söyleyin:(
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enteran 6 yıl
Bazıları beğeniyi Koreli kızlarla falan açıklamış. Sebep bu olsa, bunu 20'ye katlayacak klipler var.


Bence 2 sebebi var:

1) Yenilik. Bir zamanlar aynı 'Apaçi Stayla' gibi, bu da yeni ve serbest stilde bir dans. Kliplerdeki zor figürlerle profesyonelce dans etme yarışı devam ederken, bu oldukça rahat ve aykırı. Ama sonu da aynı Apaçi dansı gibi olur.

2) Herşey dozunda ve dengeli. Esprili bir klip ama aşırı sulu değil. Kızlar var ama aşırı değil. Dans var ama sırf dans klibi değil. Tarzı hafif ama Ajdar gibi değil. Sesi iyi ama çok sanatkar değil. Müzik ne çok kötü ne çok süper. Tam anlamıyla EĞLENCELİ.

Dolayısıyla Ajdar kadar basit ve kötü bulunamaz, çünkü profesyonel ve üzerinde çalışılmış. Quenn'le falan da ilgisi yok, amaç ve kulvar çok farklı: EĞLENCE.

Hızlanmış hayat için, herşeyden gerektiği kadar var.

Yani, sadece eğlen yahu, onla bunla karşılaştırma :)

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Tobi. 6 yıl
Ben şahsen beğenmedim : |
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