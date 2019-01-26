Garfield Rush oyunu indirmeye sunuldu

Animasyon dünyasının en beğenilen karakterlerinden Garfield bir kez daha mobil dünyaya geldi. Garfield Rush oyunu sonsuz koşu tarzındayken Talking Tom Gold Rush oyunu ile benzer bir dinamik sergiliyor.

Garfield Rush neler sunuyor?

Oyunda Garfield’in yemeğini çalan kötü karakteri yakalamaya çalışıyorsunuz. Daha çok çocuklara yönelik diğer örneklerde olduğu gibi görsel tasarım ve atmosfer eğlenceli bir tarzda geliştirilmiş.

Ayrıca Bkz.

"Galaxy S10 serisinin kripto para cüzdanı sızdırıldı"

Sürekli koştuğunuz oyunda sağa-sola-aşağı-yukarı sürükleme yaparak engellerden kaçıyorsunuz. Gittikçe hızlanan oyunda ne kadar çok çarpmadan giderseniz o kadar çok para toplama imkânınız oluyor. Ayrıca yol üzerinde çeşitli güçlendirmeler de alabiliyorsunuz.

Oyunda Garfield’ın doymak bilmeyen iştahı da unutulmamış. Kazandığınız paralar ve elmaslarla menüden yemek pişiriyorsunuz ve yediriyorsunuz. Böylece Garfield’ın seviyesi yükseliyor. Yüksek seviyeler daha kolay koşabiliyor. Seviye geçtikçe de farklı yemek tarifleri açılıyor. Ayrıca ilerledikçe Garfield’ın farklı kostümleri ve Odin, Nermal gibi diğer karakterlerin de kilidi açılıyor.



