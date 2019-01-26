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Garfield Rush oyunu indirmeye sunuldu

Sonsuz koşu tarzında hazırlanan Garfield Rush oyununda sevimli kahramanımızın engellere takılmaması gerekiyor. Ayrıca lazanya ve pizza hazırlayarak seviye atlatıyorsunuz.
3 ay
3b
1
5
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Animasyon dünyasının en beğenilen karakterlerinden Garfield bir kez daha mobil dünyaya geldi. Garfield Rush oyunu sonsuz koşu tarzındayken Talking Tom Gold Rush oyunu ile benzer bir dinamik sergiliyor.

Garfield Rush neler sunuyor?

Oyunda Garfield’in yemeğini çalan kötü karakteri yakalamaya çalışıyorsunuz. Daha çok çocuklara yönelik diğer örneklerde olduğu gibi görsel tasarım ve atmosfer eğlenceli bir tarzda geliştirilmiş.

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Sürekli koştuğunuz oyunda sağa-sola-aşağı-yukarı sürükleme yaparak engellerden kaçıyorsunuz. Gittikçe hızlanan oyunda ne kadar çok çarpmadan giderseniz o kadar çok para toplama imkânınız oluyor. Ayrıca yol üzerinde çeşitli güçlendirmeler de alabiliyorsunuz.

Oyunda Garfield’ın doymak bilmeyen iştahı da unutulmamış. Kazandığınız paralar ve elmaslarla menüden yemek pişiriyorsunuz ve yediriyorsunuz. Böylece Garfield’ın seviyesi yükseliyor. Yüksek seviyeler daha kolay koşabiliyor. Seviye geçtikçe de farklı yemek tarifleri açılıyor. Ayrıca ilerledikçe Garfield’ın farklı kostümleri ve Odin, Nermal gibi diğer karakterlerin de kilidi açılıyor.

Garfield Rush: Google Play II App Store


 

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matador_mirkhan 3 ay en beğenilen
Rush oyunu garfield gibi bi kediye ters, hayatta koşmaz...
1 Yanıt Yanıtla +12
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ilkerinanç 3 ay
Hakkaten Garfieldi deli gibi sağa sola koşturmak konsepte pek uymamış gibi sanki.
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RichesMen 3 ay
speedy gonzales daha uygun olurdu.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Cute Hentai 3 ay
Oyunda bildiğin ince mesaj var. Aman kalsın. Evdeki kedi yeter. Garfield marfield falan telefona yüklemem yükleyenlere iyi oyunlar. :)
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ilkerinanç 3 ay
Hakkaten Garfieldi deli gibi sağa sola koşturmak konsepte pek uymamış gibi sanki.
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matador_mirkhan 3 ay en beğenilen
Rush oyunu garfield gibi bi kediye ters, hayatta koşmaz...
1 Yanıt Yanıtla +12
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koçari 3 ay matador_mirkhan
lazanya crush oyunu yapılabilirdi mesela
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