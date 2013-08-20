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Garmin, VIRB ve VIRB Elite isimli iki yeni aksiyon kamerasını duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Garmin, VIRB ve VIRB Elite isimli iki yeni aksiyon kamerasını duyurdu

Özellikle navigasyon teknolojisi pazarına yönelik ürünler hazırlayan Garmin, VIRB ve VIRB Elite isimli iki yeni aksiyon kamerasını duyurdu.
GoPro modellerinin hakim olduğu aksiyon pazarına VIRB ve VIRB Elite isimli kamera modelleri ile giriş yapan Garmin, bu modeller ile aksiyon severlere, 16MP çözünürlüğünde fotoğraflar ve 1080P çözünürlüğünde videolar sunabiliyor. Beraberinde gelen su geçirmez (IPX-7) koruma kabı ile her türlü zorluk koşulda çalışabilen kameralar, üzerlerinde 1.4-inç LCD ekran taşıyorlar ve tam dolu batarya ile 3 saat Full HD çekim yapabiliyorlar. Hafızaları Micro SD yuvası üzerinden 64GB'a kadar arttırılabilen, görüntü sabitleme teknolojisiyle her zaman çok daha stabil görüntüler elde edilebilen ve geniş açı lensleri ile farklı kullanım olanakları veren kameralardan VIRB Elite, içerisinde yer alan dahili Wi-Fi, GPS, ivmeölçer ve altimetre destekleri ile diğer modelden ayrılıyor.
ANT+ sağlık görüntüleme cihazları ve Garmin'in diğer navigasyon ürünleri ile uyumlu olarak çalışabilen kameralar, bu sayede videolar içerisine kalp hızı, yükseklik, seyir hızı ve sıcaklık gibi verileri ekleyebiliyor. Ayrıca VIRB Elite modeli hazırlanan iOS ve Android uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor.
Garmin tarafından hazırlanan aksiyon kameralarından VIRB 299,99$, VIRB Elite versiyonu ise 399,99$ fiyat etiketiyle Eylül ayında satışa çıkıyorlar. Ürünler hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Garmin, VIRB ve VIRB Elite isimli iki yeni aksiyon kamerasını duyurdu

http://www.slashgear.com/garmin-virb-and-virb-elite-action-cams-pack-ant-and-1080p-20294241/ Yorum Yaz
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gamsizster 5 yıl
Eksikleri: Lens camı kullanım sonrasında korumaya alınamaması zamanla sorun olabilir.
önizleme ekranı cıhazın arkasında olması veya hareketli olması iyi olabilirdi.
montaj aparatının tabanı tek kullanımlık yapışkan ile olması kötü.(bir adet de yedek koymuşlar sağolsunlar.)
64 gb kadar desteklese de exfat formatta microsd kart kullanamıyorsunuz. Haliyle xp desteği bitmiş.
Remote kullanım önizleme kayıt başlama bitirme ile sınırlı. Direkt olarak pc içine kayıt yapamıyor. Windowsphone uygulaması yok.
Pil ömrü 3 saat şarj süresi 6 saate yakın. Geri kalan herşeyiyle mükemmele yakın bir cihaz. Sevdim kendisini.
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selcuk20 6 yıl
Yazılan özellikler ve fiyat göz önüne alınınca Go Pro gibi kameralardan daha üstün gözüküyor. 3 saat kayıt yapabilmesi dikkatimi çekti. Aksiyon değil normal bir video kamera niyetine bile kullanılabilir.
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cumfiçu 6 yıl
Rekabet her zaman kaliteyi arttirir ve bu durumda goPro da fiyat düşüşü yada kalite artışı gizlenmesi doğal olacaktır .
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Sebastian Shaw 6 yıl
Garmini severim deneyecegim bu ufakliklari bakalim nasillarmis
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swat882 6 yıl
gopro ya göre hiç fena değiller. Rekabet iyidir
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Puzzles 6 yıl
Garmin marka olarak gayet güzel- kaliteli ürünler üretiyor en azından navigasyonları öyle. Go Pro'ya ciddi bir rakip çıkmış gibi gözüküyor.
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