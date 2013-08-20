



Özellikle navigasyon teknolojisi pazarına yönelik ürünler hazırlayan Garmin, VIRB ve VIRB Elite isimli iki yeni aksiyon kamerasını duyurdu.

GoPro modellerinin hakim olduğu aksiyon pazarına VIRB ve VIRB Elite isimli kamera modelleri ile giriş yapan Garmin, bu modeller ile aksiyon severlere, 16MP çözünürlüğünde fotoğraflar ve 1080P çözünürlüğünde videolar sunabiliyor. Beraberinde gelen su geçirmez (IPX-7) koruma kabı ile her türlü zorluk koşulda çalışabilen kameralar, üzerlerinde 1.4-inç LCD ekran taşıyorlar ve tam dolu batarya ile 3 saat Full HD çekim yapabiliyorlar. Hafızaları Micro SD yuvası üzerinden 64GB'a kadar arttırılabilen, görüntü sabitleme teknolojisiyle her zaman çok daha stabil görüntüler elde edilebilen ve geniş açı lensleri ile farklı kullanım olanakları veren kameralardan VIRB Elite, içerisinde yer alan dahili Wi-Fi, GPS, ivmeölçer ve altimetre destekleri ile diğer modelden ayrılıyor.

ANT+ sağlık görüntüleme cihazları ve Garmin'in diğer navigasyon ürünleri ile uyumlu olarak çalışabilen kameralar, bu sayede videolar içerisine kalp hızı, yükseklik, seyir hızı ve sıcaklık gibi verileri ekleyebiliyor. Ayrıca VIRB Elite modeli hazırlanan iOS ve Android uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor.

Garmin tarafından hazırlanan aksiyon kameralarından VIRB 299,99$, VIRB Elite versiyonu ise 399,99$ fiyat etiketiyle Eylül ayında satışa çıkıyorlar. Ürünler hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/garmin-virb-and-virb-elite-action-cams-pack-ant-and-1080p-20294241/