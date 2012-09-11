Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gartner : Uygulama indirme sayılarını ücretsiz olanlar domine ediyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,5b
1
10
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Özellikle son dönemlerde mobil cihazlar için olmazsa olmazlar arasına giren mobil uygulamalar, artık on milyarlarla ifade edilen indirme sayılarını yakalıyor. Mobil işletim sistemlerinin en önemli gelir kaynaklarından biri haline gelen mobil uygulamalar, Gartner araştırma şirketi tarafından masaya yatırıldı.

Firma, 2010-2016 yılları arasını kapsayan araştırmasında ücretsiz ve ücretli uygulama indirme oranlarını karşılaştırdı. Araştırmaya göre 2011 yılında yaklaşık 25 milyar mobil uygulama indirildi. Bunun 22 milyarı yani yüzde 88.4'ü ücretsiz olanlardan oluşuyordu.

2012 yılında ise tahmin edilen rakam 45.6 milyar indirme sayısı. Bunun ise 40.1 milyarının yani yüzde 89'unun ücretsiz uygulamalardan oluşacağı tahmin ediliyor.

2016 yılına geldiğimizde ise rakam 309 milyar gibi şaşırtıcı bir seviyeye çıkıyor. Bunun 287 milyarı yani yüzde 93'ü ücretsiz olanlar. Kullanıcıların ücretsiz uygulamalara olan ilgisi her geçen yıl katlanarak artıyor.

Araştırma ücretli uygulamaların 2.99$ sınırına kadar olanlarının kullanıcı tarafından en çok ilgi gören grubu oluşturduğunu belirtiyor. Ücretli uygulama indirmelerinin bu yıl yüzde 87.5'i, 2016 yılında ise yüzde 96'sı 99 cent-2.99$ arasında olanları kapsıyor.

2012 yılında 21 milyardan fazla indirme sayısına ulaşacak olan App Store, tüm mağazaların indirme sayısının yüzde 25'ine hakim olacak. 

Ücretsiz uygulamaların uygulama-içi satın alma yöntemleri, ücretli uygulamalara göre daha çok ilgi çekiyor ve gelir elde ediyor. 2016 yılında uygulama içi satın almalar, mağaza gelirlerinin yüzde 41'ini oluşturacak. Uygulama içi satın alma yöntemi sunan uygulamalar ise toplam indirme sayılarının 2011 yılında yüzde 5'ini 2016 yılında ise yüzde 30'unu oluşturacak.

Analiz uzmanları uygulama mağazalarının uygulama içi satın alma yöntemleri sunan yazılımlara ağırlık vermesinin, gelirleri artırmakta en büyük faktör olacağını ifade ediyor.

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2153215 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Amedra 7 yıl
olaya bak be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turuncum 7 yıl
Vay be!
Zaman makinesini icat etmişler de, bizim yeni haberimiz oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 7 yıl
Bundan daha doğal başka bir şey var mı? A buldum bir tane gözümüzün üstünde kaşımızın olması.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4Crumby 7 yıl
Anlamiyorum ya bunu arastirma diye kabul eden kurulustaki kimsede beyin yoktur. Akil var mantik var cogu uygulama ucretsiz zaten ucretli olanlar da belli araliklarla ucretsiz hale gelebiliyor boyle bir durum varken zaten ucretli olanlarin tercih edilmesi anormal olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ChangeOrBeCrushed 7 yıl
2012 yilinda tahmin edilen indirme sayisi 45.6 milyar diyor. Sonra da yine 2012 yili icin 21 milyardan fazla indirmenin app store'dan gerceklesecegini belirtip, bunun tum pazarin 25%'ini olusturacagini soyluyor. Ya haberi cevirenler sallamasyon ceviriyor, ya da 'arastirma' tutarsiz. :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 7 yıl
Geçenlerde 5$ lık swiftkey klavye 1.1$ a düşmüştü. Normalde bir şeye 1 lira vermek için düşünmem bile ama onu almak için bile 50 kere düşündüm. O derece yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Melkor 7 yıl
Ucretsiz olunca insanlar pek dikkat etmeden indiriyor cunku onune geleni indiriyor tek nedeni bu olsa gerek
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mobile Prof. 7 yıl Lord Melkor
mnstrdnc

Ucretsiz olunca insanlar pek dikkat etmeden indiriyor cunku onune geleni indiriyor tek nedeni bu olsa gerek

Doğru tespit.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesona 7 yıl
App of the week :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1466 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, app ve
3 etiket daha play store uygulama haber app store
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl DH Özel: Intel'in profesyonel grafik işlemcilerine yön veren Türk "Mehmet Adalıer" 7 yıl DH Özel: Windows 8 RT ön inceleme "ARM Tabanlı Windows 8, tablette yeni bir dönem başlatacak!" video 7 yıl Transcend 720 256GB SSD video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim