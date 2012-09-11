Gartner : Uygulama indirme sayılarını ücretsiz olanlar domine ediyor

Özellikle son dönemlerde mobil cihazlar için olmazsa olmazlar arasına giren mobil uygulamalar, artık on milyarlarla ifade edilen indirme sayılarını yakalıyor. Mobil işletim sistemlerinin en önemli gelir kaynaklarından biri haline gelen mobil uygulamalar, Gartner araştırma şirketi tarafından masaya yatırıldı.





Firma, 2010-2016 yılları arasını kapsayan araştırmasında ücretsiz ve ücretli uygulama indirme oranlarını karşılaştırdı. Araştırmaya göre 2011 yılında yaklaşık 25 milyar mobil uygulama indirildi. Bunun 22 milyarı yani yüzde 88.4'ü ücretsiz olanlardan oluşuyordu.





2012 yılında ise tahmin edilen rakam 45.6 milyar indirme sayısı. Bunun ise 40.1 milyarının yani yüzde 89'unun ücretsiz uygulamalardan oluşacağı tahmin ediliyor.





2016 yılına geldiğimizde ise rakam 309 milyar gibi şaşırtıcı bir seviyeye çıkıyor. Bunun 287 milyarı yani yüzde 93'ü ücretsiz olanlar. Kullanıcıların ücretsiz uygulamalara olan ilgisi her geçen yıl katlanarak artıyor.





Araştırma ücretli uygulamaların 2.99$ sınırına kadar olanlarının kullanıcı tarafından en çok ilgi gören grubu oluşturduğunu belirtiyor. Ücretli uygulama indirmelerinin bu yıl yüzde 87.5'i, 2016 yılında ise yüzde 96'sı 99 cent-2.99$ arasında olanları kapsıyor.





2012 yılında 21 milyardan fazla indirme sayısına ulaşacak olan App Store, tüm mağazaların indirme sayısının yüzde 25'ine hakim olacak.





Ücretsiz uygulamaların uygulama-içi satın alma yöntemleri, ücretli uygulamalara göre daha çok ilgi çekiyor ve gelir elde ediyor. 2016 yılında uygulama içi satın almalar, mağaza gelirlerinin yüzde 41'ini oluşturacak. Uygulama içi satın alma yöntemi sunan uygulamalar ise toplam indirme sayılarının 2011 yılında yüzde 5'ini 2016 yılında ise yüzde 30'unu oluşturacak.





Analiz uzmanları uygulama mağazalarının uygulama içi satın alma yöntemleri sunan yazılımlara ağırlık vermesinin, gelirleri artırmakta en büyük faktör olacağını ifade ediyor.