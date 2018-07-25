YouTube'un Android uygulamasında can sıkıcı hata

YouTube kısa süre önce Android uygulamasını 13.27 numaralı sürümüne güncelledi. Ancak en son güncelleme ile birlikte kullanıcıların izledikleri videoyu ileri veya geri almasını zorlaştıran yeni bir hata ortaya çıktı.

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Daha önce videonun bir bölümünü atlamak için sadece ilerleme çubuğuna hafifçe dokunmak yetiyordu. Bu sayede video tam o noktadan oynamaya başlıyordu. Ancak son güncellemeden sonra bu özellik çalışmamaya başladı

Hata hala giderilmedi

Kullanıcıların hala ilerleme çubuğunda bulunan kırmızı butonu sağa ve sola kaydırarak videoyu ileri veya geri almalarının mümkün olduğunu belirtelim.

Hatayı kabul eden YouTube sorunun en kısa süre içerisinde çözüleceğini söyledi. Android uygulamasındaki sorun hala giderilmemiş durumda. Google'ın mümkün olan en kısa zamanda hatayı düzeltecek bir güncelleme yayınlaması bekleniyor.

https://twitter.com/TeamYouTube/status/1021810185721892864