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YouTube'un Android uygulamasında can sıkıcı hata

Google kısa süre önce YouTube'un Android uygulaması için bir güncelleme yayınladı. Yeni sürümle birlikte izlenilen videoyu ileri veya geri almayı zorlaştıran bir hata da geldi.
10 ay
7,5b
1
29
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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YouTube kısa süre önce Android uygulamasını 13.27 numaralı sürümüne güncelledi. Ancak en son güncelleme ile birlikte kullanıcıların izledikleri videoyu ileri veya geri almasını zorlaştıran yeni bir hata ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "WhatsApp grup sohbetlerine artık Siri üzerinden mesaj gönderilebilecek"
Daha önce videonun bir bölümünü atlamak için sadece ilerleme çubuğuna hafifçe dokunmak yetiyordu. Bu sayede video tam o noktadan oynamaya başlıyordu. Ancak son güncellemeden sonra bu özellik çalışmamaya başladı

Hata hala giderilmedi

Kullanıcıların hala ilerleme çubuğunda bulunan kırmızı butonu sağa ve sola kaydırarak videoyu ileri veya geri almalarının mümkün olduğunu belirtelim.
Hatayı kabul eden YouTube sorunun en kısa süre içerisinde çözüleceğini söyledi. Android uygulamasındaki sorun hala giderilmemiş durumda. Google'ın mümkün olan en kısa zamanda hatayı düzeltecek bir güncelleme yayınlaması bekleniyor.

https://twitter.com/TeamYouTube/status/1021810185721892864 Yorum Yaz
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Soul741 10 ay en beğenilen
Bu sorunu bir tek ben yaşıyorum zannetmiştim. Bir iki saat önce güncelleme geldi ama değişen bir şey yok.
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KaleyDeskop 10 ay
bende de aynı sorun var, ben bilerek yapmışlardır diyordum :D
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ardicli2000 10 ay
Deneme yapıyorlar. İki reklam arası geçmesi sorunsuz ama reklam atlaması sorunlu? Sizce neden? Sosyal test yaptılar. Tutmadı tepki yağdı adı hata oldu.
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Sporlinee 9 ay
koca youtubeun uygulamasına bak
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inifiesta 9 ay
Aynı sıkıntıyı yaşadım. Küçük çözüm olarak, videonun sağ veya sol taraflarına iki defa hızlı dokunuşlarla 10 sn ileri-geri yaparak idare ettim.
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The Ace of Spades 9 ay
Sürtüp ileri almak gerekiyor .. Youtube'un yapacağı iş bu kadar olur . Tek güncelleme ile düzeltilebilecek şeyi hala bekletiyorlar ..
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MHEC 9 ay
Kaç gündür sinir oluyordum bende. Düzeltsinler hakikaten can sıkıcı.
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~Lion King~ 9 ay
1 kişi çıkıp dememiş ki ios cihazlarda da video o şekilde ileri alınamıyor. O zaman ios telefonları en başından mı sorunlu?
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fırat.ç. 9 ay
Asagiya surukledigimiz video da yatayda surukleyince kapanmiyor. Degisiklik yapmis olmak icin abuk subuk seyler degistirmia olmayin.
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efyavas 10 ay
YouTube Vanced kullanıyorum hiç bir sıkıntı yok 👍
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Virinom 9 ay efyavas
Güncelleme gelmediği için sorun da yok.
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SEO-Uzmanı 10 ay
adamların amacı daha fazla zamanınızı almak bu hata dediğiniz şey yüzünden
youtube google reklam gelirleri kafadan + 1 milyar $ dolar daha artı bile !
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Marrusia 10 ay
Modsuz youtube mu kullanilir :/
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yoksulseytan22 10 ay
Benim de telefonum elim yağlı diye hassas dokunuş yapmıyor zannettim. Hataya gel.
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