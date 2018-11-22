GearBest Black Friday İndirimleri başladı! DH’ye özel fırsatlar

Black Friday çılgınlığı GearBest’te şimdiden başladı. Black Friday indirim dönemi boyunca pek çok ürünü yüzde 50’nin üstünde indirimlerle satın alabilirsiniz.

Binlerce üründe yüzde 90’a varan indirimin yanında, çok satan ürünler de “24 Saat Flaş İndirim” kampanyası dahilinde uygun fiyata satılıyor.

7 üründe DH’ye özel indirim

Black Friday indirimlerine ek olarak 7 ürünü DH’ye özel indirimle satın alabilirsiniz. Aşağıdaki indirim kodlarını kullanarak ürünleri belirtilen fiyata satın alabilirsiniz. Ürün linklerini açtığınızda görüntülenen fiyat indirimsiz fiyattır. İndirimden yararlanmak için indirim kodlarını sepetteki ilgili alana girmelisiniz. Kodlar sınırlı sayıdadır.

Kod nasıl kullanılır?

Siteye üye girişi yapıp satın almak istediğiniz bir ürünü sepete ekleyin. Sepet sayfasını açın ve alışverişi tamamla butonuna basın. "Alışverişi Tamamla" butonuna basın. "Kupon Kullan" alanındaki boşluğa indirim kodunu girin ve Uygula butonuna tıklayın. Sigorta seçeneğindeki tiki kaldırıp, kargo şirketleri arasından uygun olanı seçerek aşağıda belirttiğimiz fiyata satın alabilirsiniz. İndirim kodları, sadece paylaştığımız linklerden yapılacak satın alımlarda geçerlidir.

Gocomma 25 in 1 Tornavida Seti

Ürün Linki - Fiyat: 1.99$ - İndirim Kodu: BFGBDH01

Gocomma Kablosuz Akıllı WiFi IP Kamera

Ürün Linki - Fiyat: 24.99$ - İndirim Kodu: BFGBDH02



Alfawise Kızılötesi Termometre Ürün Linki - Fiyat: 4.99$ - İndirim Kodu: BFGBDH03

Alfawise WiFi Akıllı Priz

Ürün Linki - Fiyat: 7.99$ - İndirim Kodu: BFGBDH04

Xiaomi Mijia Sensörlü Gece Lambası

Ürün Linki - Fiyat: 7.99$ - İndirim Kodu: BFGBDH05

Xiaomi Mija MJTXD01SKS 360 Derece Tıraş Makinesi

Ürün Linki - Fiyat: 31.99$ - İndirim Kodu: BFGBDH07

VIOMI 300MLVakumlu Termos -Dayanıklı Paslanmaz Çelik

Ürün Linki - Fiyat: 10.99$ - İndirim Kodu: BFGBDH08