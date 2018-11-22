GearBest Black Friday İndirimleri başladı! DH’ye özel fırsatlar

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7 üründe DH’ye özel indirim
Black Friday indirimlerine ek olarak 7 ürünü DH’ye özel indirimle satın alabilirsiniz. Aşağıdaki indirim kodlarını kullanarak ürünleri belirtilen fiyata satın alabilirsiniz. Ürün linklerini açtığınızda görüntülenen fiyat indirimsiz fiyattır. İndirimden yararlanmak için indirim kodlarını sepetteki ilgili alana girmelisiniz. Kodlar sınırlı sayıdadır.
Kod nasıl kullanılır?
Gocomma 25 in 1 Tornavida Seti
Ürün Linki - Fiyat: 1.99$ - İndirim Kodu: BFGBDH01
Gocomma Kablosuz Akıllı WiFi IP Kamera
Ürün Linki - Fiyat: 24.99$ - İndirim Kodu: BFGBDH02
Ürün Linki - Fiyat: 4.99$ - İndirim Kodu: BFGBDH03
Alfawise WiFi Akıllı Priz
Ürün Linki - Fiyat: 7.99$ - İndirim Kodu: BFGBDH04
Xiaomi Mijia Sensörlü Gece Lambası
Ürün Linki - Fiyat: 7.99$ - İndirim Kodu: BFGBDH05
Xiaomi Mija MJTXD01SKS 360 Derece Tıraş Makinesi
Ürün Linki - Fiyat: 31.99$ - İndirim Kodu: BFGBDH07
VIOMI 300MLVakumlu Termos -Dayanıklı Paslanmaz Çelik
Ürün Linki - Fiyat: 10.99$ - İndirim Kodu: BFGBDH08
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amazon.com/...
amazon bunu 40 dolara satiyor. 40 euroya yani. malesef cezbedici indirimler yok henuz.
1 Misafir
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HABERİN ETİKETLERİ
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