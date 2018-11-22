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GearBest Black Friday İndirimleri başladı! DH’ye özel fırsatlar

Yılın önemli alışveriş dönemlerinden Black Friday çılgınlığı başladı. GearBest’te Black Friday indirimleri başladı. İndirim dönemi boyunca pek çok ürünü yüzde 50’nin üstünde indirimlerle satın alabili
6 ay
10,9b
1
28
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Black Friday çılgınlığı GearBest’te şimdiden başladı. Black Friday indirim dönemi boyunca pek çok ürünü yüzde 50’nin üstünde indirimlerle satın alabilirsiniz.

Binlerce üründe yüzde 90’a varan indirimin yanında, çok satan ürünler de “24 Saat Flaş İndirim” kampanyası dahilinde uygun fiyata satılıyor.

7 üründe DH’ye özel indirim

Black Friday indirimlerine ek olarak 7 ürünü DH’ye özel indirimle satın alabilirsiniz. Aşağıdaki indirim kodlarını kullanarak ürünleri belirtilen fiyata satın alabilirsiniz. Ürün linklerini açtığınızda görüntülenen fiyat indirimsiz fiyattır. İndirimden yararlanmak için indirim kodlarını sepetteki ilgili alana girmelisiniz. Kodlar sınırlı sayıdadır.

Kod nasıl kullanılır?

Siteye üye girişi yapıp satın almak istediğiniz bir ürünü sepete ekleyin. Sepet sayfasını açın ve alışverişi tamamla butonuna basın. "Alışverişi Tamamla" butonuna basın. "Kupon Kullan" alanındaki boşluğa indirim kodunu girin ve Uygula butonuna tıklayın. Sigorta seçeneğindeki tiki kaldırıp, kargo şirketleri arasından uygun olanı seçerek aşağıda belirttiğimiz fiyata satın alabilirsiniz. İndirim kodları, sadece paylaştığımız linklerden yapılacak satın alımlarda geçerlidir. 

Gocomma 25 in 1 Tornavida Seti
Ürün Linki - Fiyat: 1.99$ - İndirim Kodu: BFGBDH01

Gocomma Kablosuz Akıllı WiFi IP Kamera
Ürün Linki - Fiyat: 24.99$ - İndirim Kodu: BFGBDH02

Alfawise Kızılötesi Termometre
Ürün Linki - Fiyat: 4.99$ - İndirim Kodu: BFGBDH03

Alfawise WiFi Akıllı Priz
Ürün Linki - Fiyat: 7.99$ - İndirim Kodu: BFGBDH04

Xiaomi Mijia Sensörlü Gece Lambası
Ürün Linki - Fiyat: 7.99$ - İndirim Kodu: BFGBDH05

Xiaomi Mija MJTXD01SKS 360 Derece Tıraş Makinesi
Ürün Linki - Fiyat: 31.99$ - İndirim Kodu: BFGBDH07

VIOMI 300MLVakumlu Termos -Dayanıklı Paslanmaz Çelik
Ürün Linki - Fiyat: 10.99$ - İndirim Kodu: BFGBDH08


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V4LKyR 6 ay en beğenilen
DH ile GearBest kallavi bir sözleşme imzalamış olmalı. Her gelen kullanıcı başına 3-5 $ falan olabilir.
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crashserkan 5 ay
Cirttt
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jacktheblack 5 ay
Sepetin son aşamasındaki Fiyatlar gümrükvs dahil fiyatlar mı?android box almayı düşünüyorum yoksa trden alacağım
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H34RTL3SS 5 ay
amazon tr de 2700x gayet uygun fiyata yeni seri ilkbahar yaz gibi çıkar en erken o yüzden beklemedim aldım ben :)
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serghat 5 ay
Tornavida vermiyor. Çakallık ve yalancılıkta iyisiniz.
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bozyaka2535 5 ay
neden almayayım n11 de fiyatını görünce 220 tl direk aldım
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ozgurrdunya 6 ay
Gearbest 11.11 indirimde alınan bazı ürünleri stoğunda olduğunu gösterip kullanıcılarına bile göndermiyor. Sırf komisyon alacak diye refli linkler paylaşılıyor. Ancak Gearbest'in deposunda olmadığı halde varmış gibi gösterip sattığı ürün sayısı çok fazla. 3-4 hafta kargolamadıkları ürünlerin siparişini neden göstermeksizin iptal ettikleri de oluyor. Aliexpress gibi olamayacaklar asla...
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bluedevil866 6 ay
tablet alicam ama onerilen marka var mi? almanya`ya kac gunde gelir?
amazon.com/...
amazon bunu 40 dolara satiyor. 40 euroya yani. malesef cezbedici indirimler yok henuz.
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ibram88 6 ay
Tornavida için maksimum limit diyor.
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keremec 6 ay ibram88
+1 Ben de alamıyorum.
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Reco. 6 ay
amazon, hepsiburada, gearbest bu forumun demirbaşları.
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bladex38 6 ay
Ateş ölçer kodu fazla kullanıldı diyor!!!
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