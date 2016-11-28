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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gear.Club ile eğlence hızlanıyor

Eden Games’in üzerinde uzun zaman harcadığı yarış oyunu Gear.Club, şimdiden büyük bir ilgi görmeye başladı. Yüzden fazla ülkede oyun listelerin en tepesine çıkmış durumda.
2 yıl
4,3b
1
9
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemin en başarılı yarış oyunları arasında gösterilen Gear.Club, iOS tarafında bir milyon rakamını geçtikten sonra Android tarafında da indirmeye sunuldu. Görselleri ve sunduğu içerikler ile oyun bir numaraya aday.

Yeni Favori Olmaya Aday

Fransız Eden Games tarafından uzun emeklerin sonunda ortaya çıkarılmış Gear.Club, gerçekçi bir sürüş tecrübesi sunmayı vadediyor. İlk sürüm olduğu için bazı sıkıntılar olsa da cihazınızın donanımına göre göz alıcı grafikler, otantik arabalar ve bölgeler sizi bekliyor.

Standart yarış dinamiklerini temel alsa da, ayrıntılara odaklanan geliştiriciler oyunu farklı kılmayı başarmış. Onlarca bölgede sayısız yarış yer alırken hem yapay zekaya karşı hem de arkadaşlarınıza karşı yarışabiliyorsunuz. İlerleyen aylarda daha fazla etkinlik ve pist oyuna eklenecek.

Oyuncular ilk arabalarıyla yarışlara başladıktan sonra altınlar ve puanlar toplayarak kendilerini geliştiriyor. Araçlarını yeniliyor, performansını arttırıyor ve yeni bileşenler ekliyor. Gerekirse kendi yedek parça mağazasını kuruyor ve parçalara çeşitli özelleştirmeler uygulayabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Türk geliştiricilerden yeni bir oyun: Showgun: Adventure"

Ücretsiz olarak uzun süreler yarışların tadını çıkarmanızı sağlayan oyun, ilerleyen ve zorlaşan bölümlerde paralı güçlendirmeler sunabiliyor. Yine de oyun denemeye değer.

Google Play linki için tıklayınız
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xmen121 2 yıl
Güzel görünüyor
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
denemeye değer mi ?.
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hoper01 2 yıl
Çalan parçanın adı ne, transtayız ...
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Guest-5E2A97318 2 yıl
Oyunu hem i6s te denedim hemde htc a9 da ios grafik olarak aşırı derece ileride kaza yaparsanız cingi çıkmasından tutunda goruntudeki gölge ve parlama efektlerine varıncaya kadar mükemmel ama androidde ayni oyun sanki nfs2 gibi oluyo.
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strathmorea 2 yıl
Vay arkadaş real racing 3 ün grafikleri bundan daha güzel tartışmasız, fakat bu ortada olan bir gerçeği yine gözümüze sokuyor. RR3 oyunu 5 yaşına girecek. Yani mobil oyun sektörü ne kadar geriden geliyor siz düşünün.
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Lord Melkor 2 yıl
RR3 ten buna geçilir mi? Markette görmüştüm ama düzenimi değiştirmek istemedim.
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grafman09 2 yıl
Aracın hasar almadığı yarış oyunları, pek ilgimi çekmiyor.
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Murmeko 2 yıl
6S'den aşağı donanıma sahipseniz oyun kasabilir, henüz stabil yapıda değil.
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XPerience 2 yıl
Görür görmez heyecan yapıp saldırdım. Halbuki bu tarz oyunları pek sevmem
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