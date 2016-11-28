Gear.Club ile eğlence hızlanıyor

Son dönemin en başarılı yarış oyunları arasında gösterilen Gear.Club, iOS tarafında bir milyon rakamını geçtikten sonra Android tarafında da indirmeye sunuldu. Görselleri ve sunduğu içerikler ile oyun bir numaraya aday.

Yeni Favori Olmaya Aday

Fransız Eden Games tarafından uzun emeklerin sonunda ortaya çıkarılmış Gear.Club, gerçekçi bir sürüş tecrübesi sunmayı vadediyor. İlk sürüm olduğu için bazı sıkıntılar olsa da cihazınızın donanımına göre göz alıcı grafikler, otantik arabalar ve bölgeler sizi bekliyor.

Standart yarış dinamiklerini temel alsa da, ayrıntılara odaklanan geliştiriciler oyunu farklı kılmayı başarmış. Onlarca bölgede sayısız yarış yer alırken hem yapay zekaya karşı hem de arkadaşlarınıza karşı yarışabiliyorsunuz. İlerleyen aylarda daha fazla etkinlik ve pist oyuna eklenecek.

Oyuncular ilk arabalarıyla yarışlara başladıktan sonra altınlar ve puanlar toplayarak kendilerini geliştiriyor. Araçlarını yeniliyor, performansını arttırıyor ve yeni bileşenler ekliyor. Gerekirse kendi yedek parça mağazasını kuruyor ve parçalara çeşitli özelleştirmeler uygulayabiliyor.

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Ücretsiz olarak uzun süreler yarışların tadını çıkarmanızı sağlayan oyun, ilerleyen ve zorlaşan bölümlerde paralı güçlendirmeler sunabiliyor. Yine de oyun denemeye değer.

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