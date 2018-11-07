Gearbest'te 11.11 indirimleri başladı! DH'ye özel indirimler ve çekiliş

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11 Kasım Dünya Alışveriş Festivali fırsatları, Gearbest’te şimdiden başladı. Gearbest 11.11 indirimleri kapsamında kullanabileceğiniz kuponlar dağıtılmaya başlandı. Bazı ürünlerin ön satışı başladı. 11 Kasım günü ise büyük indirimler gerçekleştirilecek. DonanımHaber üyelerine özel çekiliş ve seçili ürünlerde DH'ye özel indirimler de var.

Gearbest 11.11 İndirimleri Tanıtım Sayfası

Gearbest Türkiye Forum Destek Konusu

Gearbest’te bulunan bilgisayar, tablet, 3D yazıcı, drone, akıllı ev teknolojileri ve giyim gibi neredeyse tüm kategoride indirimler yapılacak. İndirimlerin yanında bir alana bir bedava ve stok temizleme kampanyaları yapılacak.

11.11 günü beklerken belirli ürünlerde ön ödeme yaparak fiyatı daha fazla indirebilirsiniz. 10 Kasım’a kadar depozito ödeyip 10 Kasım’dan sonra kalan tutarı ödeyerek ürünü daha uygun fiyata alabilirsiniz.

Depozito indirimlerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 5 Kasın 10.00 – 10 Kasım 15.00 arasında “Depozito:” yazısının yanında yazan tutarı ödeyip, 10 Kasım 15.00 – 15 Kasım 10.00 arasında ise ”Son fiyat: ” yazan yerdeki kalan tutarı ödeyerek, ürüne sahip oluyorsunuz.

Kupon yağmuru başladı. 15 Kasım tarihine kadar günün belirli saatlerinde kuponlar dağıtılıyor. Bu kuponların toplamı 1.000.000.000 USD’lik değere sahip.

Türkiye Deposunda 11.11'e özel indirimler

GearBest'in Türkiye'den gönderim sağladığı ve 1-3 iş gününde teslimatını gerçekleştirdiği ürünlerde 11.11'e özel fırsatlar var. Türkiye deposundan satın alacağınız ürünler hızlıca ulaştırılıyor ve gümrük ücret, kargo ücreti veya ekstra bir masraf ödemiyorsunuz.

Türkiye Deposu özel indirimler sayfası

Türkiye deposundaki seçili ürünlerde yüzde 50 indirim fırsatı başladı. Hızlı davranarak, yalnızca 1 adet üründe yapılacak yüzde 50 indirim fırsatını yakalayabilirsiniz. İndirimlerin başlangıç, bitiş saatleri ve tarihleri aşağıda belirtilmiştir. Alarmı kur, sisli pusuya hazır ol!

Seçili ürünlerde DH’ye özel indirimler başladı

Gearbest’te satılan 9 farklı üründe DonanımHaber’e özel indirimler başladı. Aşağıdaki indirim kodlarını kullanarak ürünleri belirtilen fiyata satın alabilirsiniz. Ürün linklerini açtığınızda görüntülenen fiyat indirimsiz fiyattır. İndirimden yararlanmak için indirim kodlarını sepetteki ilgili alana girmeli ve sipariş adresini Türkiye olarak seçmelisiniz. İndirim kodları, sadece paylaştığımız linklerden yapılacak satın alımlarda geçerlidir. Kodlar sınırlı sayıdadır.

Xiaomi Huami AMAZFIT Bip Akıllı Saat[Global]

Ürün Linki - Fiyat: 51.99$ - İndirim Kodu: 1111GBDH01

Xiaomi YEELIGHT YLDP06YL Akıllı Ampul 10W RGB E27(2. Versiyon)

Ürün Linki – Fiyat: 14.99$ - İndirim Kodu: 1111GBDH02

Xiaomi YUNMAI Mini 2 Akıllı Tartı

Ürün Linki – Fiyat: 30.99$ - İndirim Kodu: 1111GBDH03

Xiaomi 26L/15.6 inç Sırt Çantası

Ürün Linki – Fiyat: 39.99$ - İndirim Kodu: 1111GBDH04

DOKTOR · B Derin Temizleme Diş Fırçası

Ürün Linki – Fiyat: 6.99$ - İndirim Kodu: 1111GBDH05

Xiaomi Mi Pad 4 Tablet PC[4GB RAM + 64GB ROM]

Ürün Linki – Fiyat: 199.99$ - İndirim Kodu: 1111GBDH06

Awei A920BL Bluetooth Spor Kulaklık

Ürün Linki - Fiyat: 9.99$ - İndirim Kodu: 1111GBDH07

Alfawise WiFi Akıllı Priz

Ürün Linki – Fiyat: 6.99$ - İndirim Kodu: 1111GBDH08

Alfawise Kızılötesi Termometre

Ürün Linki – Fiyat: 4.99$ - İndirim Kodu: 1111GBDH09

Çekiliş sonucu belli oldu!

DonanımHaber üyelerine özel indirimlerin yanında çekiliş de düzenleniyor. Aralarında GTX 1050 ekran kartı ve tablet bilgisayarın bulunduğu 5 farklı üründen biri senin olabilir. Çekilişe katılmak için haberin aktif olduğu ilk 3 günde forum konusunu öne çıkarmak yerli. Ancak "öne çıkar butonu" 3. günün ardından devre dışı kaldığı için üçüncü günün ardından ilk mesajı beğenmek de aynı görevi görüyor. Yani eğer öne çıkar butonunu görüyorsanız konuyu öne çıkarın. Görmüyorsanız ilk mesajı beğenin. Çekilişe katılımlar 15 Kasım 2018 tarihinde tamamlanacaktır. Katılımların tamamlanmasının ardından kazananlar, bir hafta içerisinde Gearbest Türkiye YouTube kanalında yapılacak canlı yayında belli olacak.

Daha önce öne çıkar butonuna bastıysanız şimdi beğen butonuna basmanıza gerek yok.

Çekiliş ile verilecek ürünler

GTX1050 Ekran Kartı –

Teclast A10H Tablet PC –

Xiaomi Mijia IP Kamera –

X96 Mini TV Box –

Bosch Elektrikli Tornavida –

Çekilişe nasıl katılırım?

Çekilişe katılmak için konuyu öne çıkarmak yeterli. Öne çıkar butonu, konunun açılış tarihinden 3 gün sonra devre dışı kaldığı için bugünden itibaren konunun ilk mesajını (TheJuDGe_41 nickli yetkilinin mesajını) beğenmeniz de aynı işlevi görecek..

İlk mesajı beğenme butonu nerede?

Eğer bu içeriği haber olarak görüntülüyorsanız haberin altında, yorumların üstünde “Forumda Bak”, “Forumda Gör” isimli buton göreceksiniz. Bu butona tıklayıp forum konusunu açmalısınız. Çekiliş açıklamalarının hemen altında "Beğen" butonunu göreceksiniz. Bu butona bir defa tıklamanız, çekilişe katılmanız için yeterli.

Eğer bu içeriği mobilde görüntülüyorsanız konu isminin hemen altında "Beğen" butonunu göreceksiniz. Bu butona bir defa tıklamanız, çekilişe katılmanız için yeterli. Daha önce öne çıkar butonuna bastıysanız şimdi beğen butonuna basmanıza gerek yok.

Butona tıklayanlar arasından çekilişle 5 kişi belirlenecektir. Herkesin yalnızca bir katılım hakkı olacak. Açıklanacak 5 isim arasındaki ödül dağıtımı, yukarıdaki sıralamaya göre dikkate alınacaktır. Örneğin ilk isim GTX1050 ekran kartının sahibi olacak. Katılımlar 15 Kasım 2018’de tamamlanacak

Gearbest’ten not:

1. Gönderim sırasında kaybolan hediyelerden sorumlu olmadığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Eğer çekilişi kazanmışsanız, lütfen adres ve bilgilerinizi eksiksiz gönderiniz.

2. Çıkabilecek vergi ücretleri tarafımızca karşılanamayacaktır.

3. Hediyeler en geç bir hafta içerisinde tarafınıza gönderilecektir.

Herkese bol şans

Kazananlar belli oldu

GearBest Türkiye Facebook sayfasında canlı yayında gerçekleştirilen canlı yayın sonucunda 5 asil talihli belli oldu. Asil talihlilere PM yoluyla ulaşılacak. Talep edilen bilgilerin Pazar gününe kadar iletilmemesi durumunda ödül hakkı kaybolacak. O ödül için yeni çekiliş yapılacak.

Kullanıcı Adı - Ürün



tworule

OneLastKiss

By.zKn

Eksi-1

Canlı yayın çekilişine buradan ulaşabilirsiniz: Begee https://tr.gearbest.com/car-dvd-player/pp_462035.html?wid=1433363 (GTX1050 Ekran kartı satışı/üretimi durduğu için, değişim yapmadan önce seçmiş olduğumuz oto teyp eklenmiştir. Oto teybi istemezseniz 50$ değerinde başka bir ürün seçebilirsiniz. Stoğu varsa, o ürünün gönderimi sağlanır.)tworule https://tr.gearbest.com/tablet-pcs/pp_009397040524.html?wid=1433363 OneLastKiss https://tr.gearbest.com/ip-cameras/pp_009981882806.html?wid=1433363 By.zKn https://tr.gearbest.com/tv-box/pp_715051.html?wid=1433363 Eksi-1 https://tr.gearbest.com/screwdriver-screwdriver-set/pp_009326785477.html?wid=1433363 Canlı yayın çekilişine buradan ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/GearBestTurkiye/videos/742423232826299/

Gearbest.com isimli hesap, kazananlara özel mesaj yoluyla ulaşılacak ve adres bilgilerini talep edecek. Ürün gönderimi GearBest tarafından yapılacak.