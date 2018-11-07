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Gearbest'te 11.11 indirimleri başladı! DH'ye özel indirimler ve çekiliş

11 Kasım Dünya Alışveriş Festivali indirimleri Gearbest'te şimdiden başladı. DonanımHaber üyelerine özel çekiliş ve seçili ürünlerde DH'ye özel indirimler de var.
6 ay
17,7b
1
508
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Gearbest'te 11.11 indirimleri başladı! DH'ye özel indirimler ve çekiliş
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11 Kasım Dünya Alışveriş Festivali fırsatları, Gearbest’te şimdiden başladı. Gearbest 11.11 indirimleri kapsamında kullanabileceğiniz kuponlar dağıtılmaya başlandı. Bazı ürünlerin ön satışı başladı. 11 Kasım günü ise büyük indirimler gerçekleştirilecek. DonanımHaber üyelerine özel çekiliş ve seçili ürünlerde DH'ye özel indirimler de var.

Gearbest 11.11 İndirimleri Tanıtım Sayfası
Gearbest Türkiye Forum Destek Konusu

Gearbest’te bulunan bilgisayar, tablet, 3D yazıcı, drone, akıllı ev teknolojileri ve giyim gibi neredeyse tüm kategoride indirimler yapılacak. İndirimlerin yanında bir alana bir bedava ve stok temizleme kampanyaları yapılacak.

11.11 günü beklerken belirli ürünlerde ön ödeme yaparak fiyatı daha fazla indirebilirsiniz. 10 Kasım’a kadar depozito ödeyip 10 Kasım’dan sonra kalan tutarı ödeyerek ürünü daha uygun fiyata alabilirsiniz.

Depozito indirimlerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 5 Kasın 10.00 – 10 Kasım 15.00 arasında “Depozito:” yazısının yanında yazan tutarı ödeyip, 10 Kasım 15.00 – 15 Kasım 10.00 arasında ise ”Son fiyat: ” yazan yerdeki kalan tutarı ödeyerek, ürüne sahip oluyorsunuz.

Kupon yağmuru başladı. 15 Kasım tarihine kadar günün belirli saatlerinde kuponlar dağıtılıyor. Bu kuponların toplamı 1.000.000.000 USD’lik değere sahip.

Türkiye Deposunda 11.11'e özel indirimler

GearBest'in Türkiye'den gönderim sağladığı ve 1-3 iş gününde teslimatını gerçekleştirdiği ürünlerde 11.11'e özel fırsatlar var. Türkiye deposundan satın alacağınız ürünler hızlıca ulaştırılıyor ve gümrük ücret, kargo ücreti veya ekstra bir masraf ödemiyorsunuz.

Türkiye Deposu özel indirimler sayfası

Türkiye deposundaki seçili ürünlerde yüzde 50 indirim fırsatı başladı. Hızlı davranarak, yalnızca 1 adet üründe yapılacak yüzde 50 indirim fırsatını yakalayabilirsiniz. İndirimlerin başlangıç, bitiş saatleri ve tarihleri aşağıda belirtilmiştir. Alarmı kur, sisli pusuya hazır ol! 
ILIFE A4S Akıllı Robot Süpürge - 499 TL - 9 Kasım 10:00 - 13.00
Zhiyun Smooth Q 3 Eksenli Stabilizasyon Gimbal - 250 TL - 10 Kasım 10:00 - 13.00
ILIFE V5 Akıllı Robotik Süpürge - 660.88 TL - 10 Kasım 10:00 - 13.00
Anet A8 Masaüstü 3D Yazıcı - 742.07 TL - 11 Kasım 10:00 - 13.00 
ILIFE V5S Pro Akıllı Robot Süpürge - 705.6 - 11 Kasım - 10:00 - 13.00
TEVO Tornado 3D Yazıcı - 1383.42 TL - 12 Kasım 10:00 - 13.00
ILIFE A4S Akıllı Robot Süpürge - 650 TL - 13 Kasım 10:00 - 13.00

Seçili ürünlerde DH’ye özel indirimler başladı

Gearbest’te satılan 9 farklı üründe DonanımHaber’e özel indirimler başladı. Aşağıdaki indirim kodlarını kullanarak ürünleri belirtilen fiyata satın alabilirsiniz. Ürün linklerini açtığınızda görüntülenen fiyat indirimsiz fiyattır. İndirimden yararlanmak için indirim kodlarını sepetteki ilgili alana girmeli ve sipariş adresini Türkiye olarak seçmelisiniz. İndirim kodları, sadece paylaştığımız linklerden yapılacak satın alımlarda geçerlidir. Kodlar sınırlı sayıdadır.

Xiaomi Huami AMAZFIT Bip Akıllı Saat[Global]
Ürün Linki - Fiyat: 51.99$ - İndirim Kodu: 1111GBDH01

Xiaomi YEELIGHT YLDP06YL Akıllı Ampul 10W RGB E27(2. Versiyon)
Ürün Linki – Fiyat: 14.99$ - İndirim Kodu: 1111GBDH02

Xiaomi YUNMAI Mini 2 Akıllı Tartı
Ürün Linki – Fiyat: 30.99$ - İndirim Kodu: 1111GBDH03

Xiaomi 26L/15.6 inç Sırt Çantası
Ürün Linki – Fiyat: 39.99$ - İndirim Kodu: 1111GBDH04

DOKTOR · B Derin Temizleme Diş Fırçası
Ürün Linki – Fiyat: 6.99$ - İndirim Kodu: 1111GBDH05

Xiaomi Mi Pad 4 Tablet PC[4GB RAM + 64GB ROM]
Ürün Linki – Fiyat: 199.99$ - İndirim Kodu: 1111GBDH06

Awei A920BL Bluetooth Spor Kulaklık
Ürün Linki - Fiyat: 9.99$ - İndirim Kodu: 1111GBDH07

Alfawise WiFi Akıllı Priz
Ürün Linki – Fiyat: 6.99$ - İndirim Kodu: 1111GBDH08

Alfawise Kızılötesi Termometre
Ürün Linki – Fiyat: 4.99$ - İndirim Kodu: 1111GBDH09

Çekiliş sonucu belli oldu!

DonanımHaber üyelerine özel indirimlerin yanında çekiliş de düzenleniyor. Aralarında GTX 1050 ekran kartı ve tablet bilgisayarın bulunduğu 5 farklı üründen biri senin olabilir. Çekilişe katılmak için haberin aktif olduğu ilk 3 günde forum konusunu öne çıkarmak yerli. Ancak "öne çıkar butonu" 3. günün ardından devre dışı kaldığı için üçüncü günün ardından ilk mesajı beğenmek de aynı görevi görüyor. Yani eğer öne çıkar butonunu görüyorsanız konuyu öne çıkarın. Görmüyorsanız ilk mesajı beğenin. Çekilişe katılımlar 15 Kasım 2018 tarihinde tamamlanacaktır. Katılımların tamamlanmasının ardından kazananlar, bir hafta içerisinde Gearbest Türkiye YouTube kanalında yapılacak canlı yayında belli olacak.

Daha önce öne çıkar butonuna bastıysanız şimdi beğen butonuna basmanıza gerek yok. 

Çekiliş ile verilecek ürünler

GTX1050 Ekran Kartı – Ürün Link
Teclast A10H Tablet PC – Ürün Linki
Xiaomi Mijia IP Kamera – Ürün Linki
X96 Mini TV Box – Ürün Linki
Bosch Elektrikli Tornavida – Ürün Linki

Çekilişe nasıl katılırım?

Çekilişe katılmak için konuyu öne çıkarmak yeterli. Öne çıkar butonu, konunun açılış tarihinden 3 gün sonra devre dışı kaldığı için bugünden itibaren konunun ilk mesajını (TheJuDGe_41 nickli yetkilinin mesajını) beğenmeniz de aynı işlevi görecek..

İlk mesajı beğenme butonu nerede?

Gearbest'te 11.11 indirimleri başladı! DH'ye özel indirimler ve çekiliş
 

Eğer bu içeriği haber olarak görüntülüyorsanız haberin altında, yorumların üstünde “Forumda Bak”, “Forumda Gör” isimli buton göreceksiniz. Bu butona tıklayıp forum konusunu açmalısınız. Çekiliş açıklamalarının hemen altında "Beğen" butonunu göreceksiniz. Bu butona bir defa tıklamanız, çekilişe katılmanız için yeterli. 

Eğer bu içeriği mobilde görüntülüyorsanız konu isminin hemen altında "Beğen" butonunu göreceksiniz. Bu butona bir defa tıklamanız, çekilişe katılmanız için yeterli. Daha önce öne çıkar butonuna bastıysanız şimdi beğen butonuna basmanıza gerek yok.

Butona tıklayanlar arasından çekilişle 5 kişi belirlenecektir. Herkesin yalnızca bir katılım hakkı olacak. Açıklanacak 5 isim arasındaki ödül dağıtımı, yukarıdaki sıralamaya göre dikkate alınacaktır. Örneğin ilk isim GTX1050 ekran kartının sahibi olacak. Katılımlar 15 Kasım 2018’de tamamlanacak

Gearbest’ten not:

1. Gönderim sırasında kaybolan hediyelerden sorumlu olmadığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Eğer çekilişi kazanmışsanız, lütfen adres ve bilgilerinizi eksiksiz gönderiniz.
2. Çıkabilecek vergi ücretleri tarafımızca karşılanamayacaktır.
3. Hediyeler en geç bir hafta içerisinde tarafınıza gönderilecektir.

Herkese bol şans

Kazananlar belli oldu

GearBest Türkiye Facebook sayfasında canlı yayında gerçekleştirilen canlı yayın sonucunda 5 asil talihli belli oldu. Asil talihlilere PM yoluyla ulaşılacak. Talep edilen bilgilerin Pazar gününe kadar iletilmemesi durumunda ödül hakkı kaybolacak. O ödül için yeni çekiliş yapılacak.

Kullanıcı Adı - Ürün

Begee https://tr.gearbest.com/car-dvd-player/pp_462035.html?wid=1433363  (GTX1050 Ekran kartı satışı/üretimi durduğu için, değişim yapmadan önce seçmiş olduğumuz oto teyp eklenmiştir. Oto teybi istemezseniz 50$ değerinde başka bir ürün seçebilirsiniz. Stoğu varsa, o ürünün gönderimi sağlanır.)
tworule https://tr.gearbest.com/tablet-pcs/pp_009397040524.html?wid=1433363
OneLastKiss https://tr.gearbest.com/ip-cameras/pp_009981882806.html?wid=1433363
By.zKn https://tr.gearbest.com/tv-box/pp_715051.html?wid=1433363
Eksi-1 https://tr.gearbest.com/screwdriver-screwdriver-set/pp_009326785477.html?wid=1433363
Canlı yayın çekilişine buradan ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/GearBestTurkiye/videos/742423232826299/
Gearbest.com isimli hesap, kazananlara özel mesaj yoluyla ulaşılacak ve adres bilgilerini talep edecek. Ürün gönderimi GearBest tarafından yapılacak. 

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001ATB 6 ay malitoprak91
Bravo çok önemli bir işi başardın helal olsun sana
2 Yanıt Yanıtla +46
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DolaBoynumaReis 6 ay
Gearbest pahalı ya ben sıcak bakamadım.
1 Yanıt Yanıtla +29
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SPaCeLoRD 6 ay GearBest.com
dh ortamında yapılan hiç bir çekiliş %100 kuşkusuz olmadı. her zaman soru işaretleri oldu. son çekilişte 3 katılım maddesi şartı koymuştunuz gün sonunda hepsini iptal edip kafanıza göre bişey yaptınız ve şartları yerine getirenler tabiri caizse kek gibi kaldı ortada. kazananların bir kısmı da ortadan kaldırıdığınız şartları yapmayanlardı.
burda da tek şart öne çıkarmak, yeni üyelik açıp ya da hali hazırda birden çok üyeliği ile pek çok kişi katıldı, 1-2 üyeye baktım mesela adamın en son aktif olma zamanı 3 ay önce, hiç bir mesaj atma gereği duymayan adam buraya katıldım yazıyor :) yüzdeyüz yan üyelik, bunları ayrırmanız da çok zor.
dh ortamında yapılan hiç bir çekiliş %100 kuşkusuz olmadı. her zaman soru işaretleri oldu. son çekilişte 3 katılım maddesi şartı koymuştunuz gün sonunda hepsin...
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70 Avatar Avatar Avatar
scorpion3560 5 ay
11.11 de xiaomi amazfit saat alan oldumu? Benim hala kargo yapılmadı.stok bekliyomuş
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ssbrutality 5 ay scorpion3560
Oldu ve geldi 2 adet aynı anda koruyucu vs ile birlikte aldım.gümrüksüz geçti.
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TinyAngel 6 ay
Benim bildiğim 23 kasım indirimi normal indirimlerden baya farklı olur. Ama görünen o ki gearbestin indirimleri normal indirimlerinden bir farkı yok şuan. Ee ne anladık biz ozaman?
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Mr.Unstoppable 6 ay
Çıkan arkadaşlara hayırlı olsun şans :)
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samet3534 6 ay
xiaomi robot süpürge almak istiyorum var mı kupon veya bir şekilde indirimli almanın yolu?
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TinyAngel 6 ay
mi robot süpürge indirimi olacak mı acaba? Olacaksa 3-5 tane olmasa da biraz fazla olsa anında bitiyor çünkü.
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Kru3gerBey 6 ay
Kulakiçi Bluetooth Kulaklık ihtiyacım var, Black Friday özel indirimli ürün falan var mı acaba?
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GearBest.com 6 ay Kru3gerBey
Merhaba,
Foruma özel bir şeyler hazırladım bugün, onaya gönderdim.. eğer olursa, mutlaka paylaşım yaparız.
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C.CEMİL 6 ay
kazananların isimlerini bir zahmet birisi buraya yazabilir mi acaba
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SPaCeLoRD 6 ay C.CEMİL
senin mesajdan 4 mesaj önce yazılmış
1 Yanıt Yanıtla
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GearBest.com 6 ay C.CEMİL
Begee
tworule
OneLastKiss
By.zKn
Eksi-1
2 Yanıt Yanıtla
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GearBest.com 6 ay country1
Merhaba,
Evet.
Yalnız 21 Kasım'da 56$'a düşecek, dilerseniz bekleyebilirsiniz.
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GearBest.com 6 ay
Çekilişimiz tamamlanmıştır, katılım gösteren tüm müşterilerimize/forum üyelerimize teşekkür ederiz.
Özel mesaj yoluyla kazananlarla iletişime geçeceğim, en kısa zamanda geri dönüşlerinizi bekliyorum.
En geç pazar gününe kadar bilgilerinizi tarafıma iletmeniz gereklidir, aksi halde hakkınızı kaybedeceksiniz.
Geri dönüş sağlamayanlar haklarını kaybedeceği için, kazandıkları ürün için tekrardan çekiliş yapılacaktır.
Kazananlar:
Begee / tr.gearbest.com/... / GTX1050 Ekran kartı satışı/üretimi durduğu için, değişim yapmadan önce seçmiş olduğumuz oto teyp eklenmiştir. Eğer bu ürünü istemezseniz -istisna olarak- 50$ değerinde başka bir ürün seçebilirsiniz. Stoğu varsa, onu göndeririz.
tworule / tr.gearbest.com/...
OneLastKiss / tr.gearbest.com/...
By.zKn / tr.gearbest.com/...
Eksi-1 / tr.gearbest.com/...
Canlı yayın çekilişine buradan ulaşabilirsiniz: facebook.com/...
Ekran paylaşımı yaparak çekilişi gerçekleştirmek için tüm hazırlıkları yapmıştım ancak yayına girerken(denemede sorun olmamasına rağmen) bir hata oluştu.. bu sebeple de -sizleri daha fazla bekletmemek adına- Facebook uygulamasına girerek, telefondan canlı yayın açmak zorunda kaldım.
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salur kazan 6 ay
merhaba. ben linkteki
tr.gearbest.com/...
ip kamerayı almayı düşünüyorum. ancak xiaomi'lerin global versiyonları varmış. bu onlardan mı yoksa sadece çin'e özel mi bir ürün? global olmayanlar haricinde türkiye'de bağlantı problemleri yaşanıyormuş. bir de bu ürün ek vergilendirilir mi acaba elektronik olduğu için.
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GearBest.com 6 ay salur kazan
Merhaba,
+22 Euro olduğu için, çok az da olsa vergi çıkma ihtimali vardır.
Kullanımda bir sorun olacağını sanmıyorum, dil yalnızca Çince olarak gözükmüyor.
Bir sıkıntı yaşarsanız her türlü teknik desteği sağlarız, merak etmeyin.
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salur kazan 6 ay
merhaba. ben linkteki
tr.gearbest.com/...
ip kamerayı almayı düşünüyorum. ancak xiaomi'lerin global versiyonları varmış. bu onlardan mı yoksa sadece çin'e özel mi bir ürün? global olmayanlar haricinde türkiye'de bağlantı problemleri yaşanıyormuş. bir de bu ürün ek vergilendirilir mi acaba elektronik olduğu için.
1 Yanıt Yanıtla
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