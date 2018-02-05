Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Geçen yıl dördüncü çeyrekte Google’ın trafik maliyetleri arttı

Arama motoru pazarında rakip istemeyen Google, milyarlarca dolar ödeme yaparak internet tarayıcılarda yerini garantilemeye çalışıyor. Bunun bedeli de ağır oluyor.
1 yıl
1,5b
1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Artık günümüzde internete en çok bilgisayardan değil mobilden bağlanıyoruz. Bu nedenle gelirinin hemen tamamını reklamlardan elde eden Facebook, Google gibi devlerin stratejileri de buna göre değişiyor. Arama dünyasının hâkimi olsa da Google çok agresif bir strateji izliyor.

Milyarlarca dolar döküyor

Geçtiğimiz aylarda Safari internet tarayıcısının varsayılan arama motoru olmak için Apple’a 3 milyar dolar ödeme yapıldığı gündeme gelmişti. Trafik Edinme Maliyeti- TAC adıyla mali tablolarında yer alan bu ödemeler giderek artmaya başladı.

Geçen yıl son çeyreğine ait Alphabet çatı şirketin mali tablolarına göre Google’ın elde ettiği toplam gelir 32 milyar dolar civarında oldu. Net zarar ise 3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Trump hükümetinin vergi düzenlemesi sonrasında Google da deniz aşırı varlıklarını ülkeye getirdi ve 10 milyar dolar civarında vergi ödedi. Zararın en büyük sebebi bu. Normalde 6.8 milyar dolar kâr bekleniyordu.

Ayrıca Bkz. "Apple ile olan kavga Qualcomm’u kârından ediyor"

Firmanın çeşitli tarayıcılarda ve uygulamalarda yer almak için ödediği TAC miktarı son çeyrekte 6.45 milyar dolar oldu. Mobil kullanıcıların hızla arttığı bir dönemde bu maliyetin artması normal ve yöneticiler de çift haneli rakamlara gideceğini öngörüyor. Ne var ki kıyaslama yapınca bu rakamın oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Pek çok firmanın yıllık gelirinden bile fazla olan bu maliyet daha ne kadar yükselecek merak konusu.

Gelirin yüzde 86’sı reklamlardan geldiği için Google masraftan kaçınmıyor. Hatta rakiplerinin elinden müşteri kapmaya çalışıyor. Bir süre önce Firefox belirli ülkelerde yer verdiği Yahoo’dan vazgeçip Google ile el sıkışmıştı. Safari, Chrome ve kısmen de Firefox tarayıcısına hâkim olan Google böylece mobil pazarda yüzde 90 üzerinde bir paya sahip durumda.

Bu harcamalar Google’ın net kâr marjını da çok düşürdü. Önceki yıllarda yüzde 22 olan net kâr marjı şu anda yüzde 11 seviyelerinde ve daha da düşeceği tahmin ediliyor. Hissedarların eleştirilerine konu olan da bu.

Yıl genelinde ise Google toplamda 111 milyar dolar civarında gelir elde etti. Bunun yaklaşık 90 milyar doları reklamlardan geldi. Net kar ise 12.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

 

https://wccftech.com/google-alphabet-misses-wall-street-earnings/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Hyundai'ın hidrojen yakıtlı otonom aracı menzil rekoru kırdı 1 yıl Meizu Pro 7 Plus incelemesi: 2 ekran, 3 kamera ve 10 çekirdek 1 yıl Telefon çekmeyen köyden drone'lu çözüm 1 yıl HTC Breeze geri dönüyor 1 yıl Mercedes ve Bosch, sürücüsüz taksilerini test etmeye hazırlanıyor 1 yıl PTT Messenger tanıtıldı! PTT Messenger nedir? 1 yıl BlackBerry KEYone amiral gemi seviyesinden ülkemize giriş yaptı 1 yıl Westworld'ün 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı 1 yıl Yeni iPhone'lar çift SIM kart desteğine sahip olabilir 1 yıl Netflix, YouTube gibi dijital servislere RTÜK denetimi geliyor 1 yıl Kablosuz şarj teknolojisi nasıl çalışıyor? 1 yıl Microsoft, Windows 10 S'i bağımsız bir sürüm yerine "S Modu" olarak sunacak 1 yıl Kanserle mücadele çalışmalarına iki Türk doktordan büyük katkı 1 yıl Nissan ve Infiniti'den 6 yeni elektrikli model geliyor 1 yıl Broadcom, Qualcomm'u satın almak için 120 milyar doları gözden çıkardı 1 yıl Solo: A Star Wars Story'den ilk video ve görüntüler yayınlandı 1 yıl Hapisteki Samsung veliahtına sürpriz tahliye 1 yıl Bitmek bilmeyen enerjisiyle Görevimiz Tehlike 6 fragmanı karşınızda 1 yıl Bazı iPhone X kullanıcıları gelen aramaları yanıtlamada sorun yaşıyor 1 yıl Yakında Apple ID ile sitelere giriş yapmak mümkün olacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Geçen yıl dördüncü çeyrekte Google’ın trafik maliyetleri arttı Sonraki Mercedes, 2018 Sprinter için yeni teaser videosu yayınladı 1 yıl Stephen King uyarlaması Castle Rock'ın yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl 10GB RAM'li telefon geliyor l Mobilite 1 yıl SpaceX'in bu haftaki çılgın planı: 3 farklı roketi aynı anda indirecekler 1 yıl 2018 BMW X5 daha detaylı göründü 1 yıl LG, Çin akıllı telefon pazarından çekilmeyi düşünüyor 1 yıl Titreyen Surface Pro 4 ekranına tek çözüm buzluk 1 yıl 1 milyon dolarlık sahte iPhone satışı yapan Çinli hapis cezası aldı 1 yıl Ülkemizde geçtiğimiz yıl ithal edilen powerbank sayısı telefonları geçti 1 yıl Sahte uzay istasyonunda 14 gün geçirene tam 3500 dolar teklif ediyorlar 1 yıl iPhone X bazı kullanıcılarda baş ağrısı ve göz yorgunluğuna neden olmaya başladı 1 yıl Çin uzaya deprem izleme uydusu gönderdi 1 yıl Powerbank uçakta alev aldı, yolcular sakince söndürdü 1 yıl Yeni Peugeot 4008 coupe-SUV modeli 2020 yılında gelecek 1 yıl Dünya dizelden vazgeçerken Türkiye'de satışlar hızla artıyor 1 yıl Samsung'un 2018'de tanıtacağı tüm Galaxy cihazların listesi sızdı 1 yıl Kingdom Come: Deliverance Türkçe dil desteği ile çıkacak 1 yıl Zihinle kontrol edilen robotik kol ilk kez laboratuvar dışında test edilecek 1 yıl Bitcoin en ucuz hangi ülkede üretiliyor? 1 yıl AMD Zen 2 tasarımı tamamlandı, ilk örnekler seneye Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim