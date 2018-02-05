Geçen yıl dördüncü çeyrekte Google’ın trafik maliyetleri arttı

Artık günümüzde internete en çok bilgisayardan değil mobilden bağlanıyoruz. Bu nedenle gelirinin hemen tamamını reklamlardan elde eden Facebook, Google gibi devlerin stratejileri de buna göre değişiyor. Arama dünyasının hâkimi olsa da Google çok agresif bir strateji izliyor.

Milyarlarca dolar döküyor

Geçtiğimiz aylarda Safari internet tarayıcısının varsayılan arama motoru olmak için Apple’a 3 milyar dolar ödeme yapıldığı gündeme gelmişti. Trafik Edinme Maliyeti- TAC adıyla mali tablolarında yer alan bu ödemeler giderek artmaya başladı.

Geçen yıl son çeyreğine ait Alphabet çatı şirketin mali tablolarına göre Google’ın elde ettiği toplam gelir 32 milyar dolar civarında oldu. Net zarar ise 3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Trump hükümetinin vergi düzenlemesi sonrasında Google da deniz aşırı varlıklarını ülkeye getirdi ve 10 milyar dolar civarında vergi ödedi. Zararın en büyük sebebi bu. Normalde 6.8 milyar dolar kâr bekleniyordu.

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Firmanın çeşitli tarayıcılarda ve uygulamalarda yer almak için ödediği TAC miktarı son çeyrekte 6.45 milyar dolar oldu. Mobil kullanıcıların hızla arttığı bir dönemde bu maliyetin artması normal ve yöneticiler de çift haneli rakamlara gideceğini öngörüyor. Ne var ki kıyaslama yapınca bu rakamın oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Pek çok firmanın yıllık gelirinden bile fazla olan bu maliyet daha ne kadar yükselecek merak konusu.

Gelirin yüzde 86’sı reklamlardan geldiği için Google masraftan kaçınmıyor. Hatta rakiplerinin elinden müşteri kapmaya çalışıyor. Bir süre önce Firefox belirli ülkelerde yer verdiği Yahoo’dan vazgeçip Google ile el sıkışmıştı. Safari, Chrome ve kısmen de Firefox tarayıcısına hâkim olan Google böylece mobil pazarda yüzde 90 üzerinde bir paya sahip durumda.

Bu harcamalar Google’ın net kâr marjını da çok düşürdü. Önceki yıllarda yüzde 22 olan net kâr marjı şu anda yüzde 11 seviyelerinde ve daha da düşeceği tahmin ediliyor. Hissedarların eleştirilerine konu olan da bu.

Yıl genelinde ise Google toplamda 111 milyar dolar civarında gelir elde etti. Bunun yaklaşık 90 milyar doları reklamlardan geldi. Net kar ise 12.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.