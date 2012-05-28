Gelecekteki Nokia Lumia ve PureView modelleri su geçirmez olabilir

Mobil cihazlarımızın günlük hayattaki en büyük düşmanlarından olan suya maruz kalması, firmaların ar-ge çalışmaları sayesinde tarihte kalabilir.





Motorola RAZR modelinde kullandığı su sıçramalarına karşı iç donanımı koruyan kaplama, Motorola Defy Plus modeli, MIT'nin suyu üzerinden kaydırarak akıtan konik yapıdaki nano ekran teknolojisi bunların ilk örnekleri.

Geçmişte farklı tasarıma sahip su geçirmez telefon örnekleri görmüştük. Ancak bunlar standart bir cep telefonu tasarımına sahip değildi. Bu teknoloji ile telefonların göz alıcı tasarımları bozulmadan su geçirmez kaplamalar uygulanabiliyor.

Nokia firması da bir süredir hidrofobik nano kaplama üzerinde çalışmalarını devam ettirmekteydi.





Nokia Batı Avrupa başkan yardımcısı Conor Pierce, bilim adamlarının yıllardır bir lotus yaprağı üzerine su damlası düştüğünde ne olduğu üzerine kafa yorduklarını ancak Cambridge'deki ekiplerinin buna bir çözüm bulduğu şeklinde imalı bir açıklama yaptı.





Nokia, Süperhibrofobik adını verdiği su geçirmez kaplamasında nano teknoloji kullanıyor. Bu teknoloji, suyu cihaz üzerinde tutmadan kaydırıyor ve su iç donanıma hiç müdahale etmeden cihazı terkediyor.





Nokia'nın amacı ilerideki PureView ve Lumia cihazlarında bu teknolojiyi kullanmak. Akıllı telefon yarışında geriye düşen Nokia, bu hamleyle tüketici gözünde rakiplerinden farklılaşmaya çalışacak.