Gelecekteki Nokia Lumia ve PureView modelleri su geçirmez olabilir

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Mobil cihazlarımızın günlük hayattaki en büyük düşmanlarından olan suya maruz kalması, firmaların ar-ge çalışmaları sayesinde tarihte kalabilir.
Motorola RAZR modelinde kullandığı su sıçramalarına karşı iç donanımı koruyan kaplama, Motorola Defy Plus modeli, MIT'nin suyu üzerinden kaydırarak akıtan konik yapıdaki nano ekran teknolojisi bunların ilk örnekleri.
Geçmişte farklı tasarıma sahip su geçirmez telefon örnekleri görmüştük. Ancak bunlar standart bir cep telefonu tasarımına sahip değildi. Bu teknoloji ile telefonların göz alıcı tasarımları bozulmadan su geçirmez kaplamalar uygulanabiliyor.
Nokia firması da bir süredir hidrofobik nano kaplama üzerinde çalışmalarını devam ettirmekteydi.
Nokia Batı Avrupa başkan yardımcısı Conor Pierce, bilim adamlarının yıllardır bir lotus yaprağı üzerine su damlası düştüğünde ne olduğu üzerine kafa yorduklarını ancak Cambridge'deki ekiplerinin buna bir çözüm bulduğu şeklinde imalı bir açıklama yaptı.
Nokia, Süperhibrofobik adını verdiği su geçirmez kaplamasında nano teknoloji kullanıyor. Bu teknoloji, suyu cihaz üzerinde tutmadan kaydırıyor ve su iç donanıma hiç müdahale etmeden cihazı terkediyor.
Nokia'nın amacı ilerideki PureView ve Lumia cihazlarında bu teknolojiyi kullanmak. Akıllı telefon yarışında geriye düşen Nokia, bu hamleyle tüketici gözünde rakiplerinden farklılaşmaya çalışacak.
http://www.somobile.co.uk/news/2012/05/25/future-nokia-handsets-to-be-waterproof/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
8 çekirdekli 3Ghz işlemci
XBOX 360 veya PS3 hatta bilemedin gelecek nesil konsollar ile rekabet eden bi GPU
en az 4GB RAM
1920 x 3200 çözünürlük
bu donanımla da en az 7gün giden batarya
fiyat olarak da 1000TL'yi geçmesin.
sonra neden windows phone ile uğraşıyosun ki koy android geç. hazır piyasası var. garanti satar.
malum absürt donanımı çok seviyoruz. her şey donanım da bitiyor bize göre.
habere gelirsek.. nokia yapana kadar millet yapar denmiş ancak zaten haberde de motorola ve bazı şirketlerin çalışmalarından bahsedilmiş. nokia'nın da farklı bir teknoloji üzerinde çalıştığından bahsedilmiş. kötülemeden önce biraz dikkatli okuyun en azından. haberde zaten çalışmalar hakkında bilgiler var. sırf nokia adı var kötüle gitsin mantığında olmayın. kaldı ki eğer pureview ve lumia modellerini geliştirebilirse eski konumunu elbette geri alamaz ancak yine adından söz ettirir.
Demekki benzer performanstaki rekiplerin kaça sattığı nokia için önemli değilki piyasayı bile araştırmamış, Nokia İstanbul Ofisi ne iş yapar, limon satan adam bile komşu kaça satıyor bakıyor.
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