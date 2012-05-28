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Gelecekteki Nokia Lumia ve PureView modelleri su geçirmez olabilir

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazlarımızın günlük hayattaki en büyük düşmanlarından olan suya maruz kalması, firmaların ar-ge çalışmaları sayesinde tarihte kalabilir.

Motorola RAZR modelinde kullandığı su sıçramalarına karşı iç donanımı koruyan kaplama, Motorola Defy Plus modeli, MIT'nin suyu üzerinden kaydırarak akıtan konik yapıdaki nano ekran teknolojisi bunların ilk örnekleri.
Geçmişte farklı tasarıma sahip su geçirmez telefon örnekleri görmüştük. Ancak bunlar standart bir cep telefonu tasarımına sahip değildi. Bu teknoloji ile telefonların göz alıcı tasarımları bozulmadan su geçirmez kaplamalar uygulanabiliyor. 
Nokia firması da bir süredir hidrofobik nano kaplama üzerinde çalışmalarını devam ettirmekteydi.

Nokia Batı Avrupa başkan yardımcısı Conor Pierce, bilim adamlarının yıllardır bir lotus yaprağı üzerine su damlası düştüğünde ne olduğu üzerine kafa yorduklarını ancak Cambridge'deki ekiplerinin buna bir çözüm bulduğu şeklinde imalı bir açıklama yaptı.

Nokia, Süperhibrofobik adını verdiği su geçirmez kaplamasında nano teknoloji kullanıyor. Bu teknoloji, suyu cihaz üzerinde tutmadan kaydırıyor ve su iç donanıma hiç müdahale etmeden cihazı terkediyor.

Nokia'nın amacı ilerideki PureView ve Lumia cihazlarında bu teknolojiyi kullanmak. Akıllı telefon yarışında geriye düşen Nokia, bu hamleyle tüketici gözünde rakiplerinden farklılaşmaya çalışacak.

http://www.somobile.co.uk/news/2012/05/25/future-nokia-handsets-to-be-waterproof/ Yorum Yaz
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|M|N|Ç| 6 yıl en beğenilen
Gelecekmiş sen onu yapana kadar herkes yapmış olur bari şimdi yapsaydın da az da olsa bi albenin olsaydı nokia efendiiii
1 Yanıt Yanıtla +15
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DH Misafiri 6 yıl
türkiye gören varmı. internette yazıyor. ulaşamadığımız bizim değildir... isterse üzerinden tank geçsin. ne önemli var ... reklam yapılıyor ilgi oluşturuluyor. talep oluşmanını bekliyor...
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E_Aydin35 6 yıl
Evet fazlasıyla dikkatsiz (özelliklede ben) telefon kullanıcısı var, düşürür, unutur, sıvıya maruz bıraktırır, bunlar için bu tür teknolojik gelişmeler güzel oluyor.. Ayrıca suda fotoğraf çekmekte bu teknolojiler sayesinden gelecek neslin duruşu oluca herhalde :))
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Patria o Muerte 6 yıl
isterse kurşun geçirmez olsun nokia dan hayır geleceğini düşünmüyorum. ihtiyaçlara cevap verebilecek düzeyde telefonlar üretmiyor.
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frenzy 6 yıl
gelecekte bir gün gelecek. fiyatı ne kadar kabaracak acaba
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Ciddiyetsiz 6 yıl
nokia bizim türk milletini tatmin etmek için şöyle bir cihaz çıkarmalı..
8 çekirdekli 3Ghz işlemci
XBOX 360 veya PS3 hatta bilemedin gelecek nesil konsollar ile rekabet eden bi GPU
en az 4GB RAM
1920 x 3200 çözünürlük
bu donanımla da en az 7gün giden batarya
fiyat olarak da 1000TL'yi geçmesin.
sonra neden windows phone ile uğraşıyosun ki koy android geç. hazır piyasası var. garanti satar.
malum absürt donanımı çok seviyoruz. her şey donanım da bitiyor bize göre.
habere gelirsek.. nokia yapana kadar millet yapar denmiş ancak zaten haberde de motorola ve bazı şirketlerin çalışmalarından bahsedilmiş. nokia'nın da farklı bir teknoloji üzerinde çalıştığından bahsedilmiş. kötülemeden önce biraz dikkatli okuyun en azından. haberde zaten çalışmalar hakkında bilgiler var. sırf nokia adı var kötüle gitsin mantığında olmayın. kaldı ki eğer pureview ve lumia modellerini geliştirebilirse eski konumunu elbette geri alamaz ancak yine adından söz ettirir.
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wustti 6 yıl
tamam artık nokia +1000 tl ekler buna...
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Recharged 6 yıl
Kaç kişi telefonuyla havuza,denize giriyor ki ? Sırf su geçirmez diye + fiyat eklenecektir ürünün üstüne.
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epicinfrared 6 yıl
Yahu bumudur yani biz telefon yapmayı beceremiyoruz ama olsun su geçirmiyor Kol saati sanki denizde duşta elinde bırakmazsın artık, rakipler telefonlarını uzaya çıkaracak sen otur suya göm Koca nokia nın geldiği hale bak.
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abdulmusavvir 6 yıl
can1117
ya Usta bir telefon haberinde de böyle taraftarlık yapılmasın :D nokia değişik yönlerle ortaya çıkıyor su geçirmez,ya da 41p kamera...nokia nın çıkıp ta ben s3 ü ezerim dediği yok.Piyasadaki çeşitlilik her zaman iyidir.Kime ne hitap ediyorsa alır.Fiyat konusunda da karşılatşrıma yaparken tr fiyatını çok göze almayın.O zaman dengesiz oluyor.yani aaa s3 le aynı fiyat yuh alınır mı demeyin..o türkiye de ki dengesiz vegiler ve satıcılardan kaynaklanıyor.

Demekki benzer performanstaki rekiplerin kaça sattığı nokia için önemli değilki piyasayı bile araştırmamış, Nokia İstanbul Ofisi ne iş yapar, limon satan adam bile komşu kaça satıyor bakıyor.
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RevivaL 6 yıl
Önce önden giderdi şimdi geriden geliyor
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