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Gelecekten fırlamış elektrikli araç: Volkswagen I.D. BUZZ

Volkswagen, Detroit Aut Show kapsamında sergilemek üzere yeni bir konsept araç hazırladı. Klasik T1 modelinin elektrikli bir versiyonu gibi duran araç görüntüsü ile gelecekten fırlamış gibi duruyor.
2 yıl
14,4b
1
28
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Volkswagen, Amerika’da düzenlenen Detroit otomobil fuarı kapsamında tanıtacağı I.D. BUZZ modeli ile geleceğin otomobillerine farklı bir bakış getiriyor. Elektrikli motora sahip konsept bir model olan araç, Volkswagen grubunun elektrikli araç platformu MEB’nin en yeni üyesi konumunda.

Klasik Volkswagen araçlarından baz alınarak geliştirilen elektrikli modelin 2020 yılından önce pazara dahil olması beklenmiyor. Alanında yeni bir sınıfın öncüsü olacağı düşünülen BUZZ, Volkswagen’in elektrikli araçlar tarafındaki istekli tavrını da ortaya koymak adına önemli. Alman otomobil devi, bu araç için 2020 hedefini ön görüyor olsa da 2025 için büyük bir hedef koymuş durumda. Buna göre şirket 8 yıl sonra yıllık 1 milyon elektrikli araç satışına ulaşmayı planlıyor.

Gelecekten fırlamış elektrikli araç: Volkswagen I.D. BUZZ
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İki Farklı Versiyon, 435km Menzil 

İki farklı versiyonu olacağı belirtilen BUZZ, 369 beygir gücündeki ve dört tekerden çekişli modelde 111kWh kapasiteli bir batarya kullanıyor. Bu motor ve pil ile 435km menzile ulaşılabileceği belirtiliyor. Aracın 0’dan 100km hıza ulaşma süresi ise 5 saniye. Maksimum hız ise 160km/h olarak sınırlanmış. Modelin sadece önden çekişli ve daha ucuza satılacak olan versiyonu ise 268 beygir motor gücüne sahip. Bataryası ise 83kWh. Her iki model de yaklaşık olarak aynı menzili sunacak.

Volkswagen aracın şarj özellikleriyle ilgili olaraksa 150kW ifadesini kullanmış. Bu ifade, 350kW hatta 400kW şarj arabirimlerinin gündemde olduğu düşünüldüğünde biraz zayıf kalıyor ve aracın daha yavaş sürede şarj olmasına neden olacak. Volkswagen araç satışa hazır hale gelene kadar muhtemelen bu özelliklerde bir güncelleme yapacaktır.

MEB platformunun en büyük ölçülere sahip modeli olan (MEB-XL) araç 4,95 metre uzunluğunda ve 1,97 metre genişliğinde. Araç, otonom sürüş özellikleri, modüle edilebilir koltuk konfigürasyonu, iki ana ekrandan oluşan gösterge ve araç içi eğlence sistemi gibi donanımlar ile sunulacak.


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ölümüne çArşı ulan 2 yıl en beğenilen
Köfteci vosvoslarının aynısı
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shakircan 2 yıl
Ben bataryanın patlamaya karşı nasıl bir güvenlik tertibatı oluşturduklarını merak ediyorum.
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infom@n 2 yıl
Kaç paraya batarya tam doluyor? Elektrikli araçlar hesaplayınca çok ta karlı gibi gelmedi.
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infom@n 2 yıl infom@n
infom@n
Kaç paraya batarya tam doluyor? Elektrikli araçlar hesaplayınca çok ta karlı gibi gelmedi.

1kw = 44krş
111kw X 44krş = 48₺
Eminim şarj etmek için 111kw'tan biraz daha fazla tüketim gerekecektir.
48₺ / 435km =1km'de 11 krş
100km'de 11₺
Şarj esnasındaki kayıplarla falan 15₺ olur.
Yani 100km'de 2-3 lt yakıt yakan arabaya denk.
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pcwolf28 2 yıl
"Klasik Volkswagen araçlarından baz alınarak geliştirilen elektrikli modelin..."
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İyi baz alamamışlar.
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Kerim5100 2 yıl
Geleceği bunlar şekillendirecek...
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Experimentation 2 yıl
önce küçük b sınıfı bişeyler yapsınlar
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shadowtr 2 yıl
Geçmişten yazacaktın herhalde editör kardeş.
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Mustang2007 2 yıl
1.4 tsi ile yakalanan 4.6 ortalamadan sonra çok yaktığını düşünmeye başladım.
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kadirirdem 2 yıl
Tesla gibi bir rakibi var...
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_AsDeRf_ 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
Tesla gibi bir rakibi var...

Bu aracin teslaya rakip olarak cikacagini dusunuyorsunuz. Tam olarak hangi model tesla ya rakip cikarmis olabilir sizce vw bu aracini?
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alito 2 yıl
Yeni modeller asla ilk üretimlerin yerini alamayacak.
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Grkwnxs 2 yıl
0-100 5 saniye böyle bir araç için çok iyi. Trafikte görebileceğiniz araçların çoğunu harcar bu
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Angelica 2 yıl Grkwnxs
Grkwnxs
0-100 5 saniye böyle bir araç için çok iyi. Trafikte görebileceğiniz araçların çoğunu harcar bu

Sehiricinde 5 saniyede hizlansa neye yarar? Otoyola ciksak benim araba 250 yapiyor, yiyorsa gelsin..
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