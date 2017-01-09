Gelecekten fırlamış elektrikli araç: Volkswagen I.D. BUZZ





Volkswagen, Amerika’da düzenlenen Detroit otomobil fuarı kapsamında tanıtacağı I.D. BUZZ modeli ile geleceğin otomobillerine farklı bir bakış getiriyor. Elektrikli motora sahip konsept bir model olan araç, Volkswagen grubunun elektrikli araç platformu MEB’nin en yeni üyesi konumunda.

Klasik Volkswagen araçlarından baz alınarak geliştirilen elektrikli modelin 2020 yılından önce pazara dahil olması beklenmiyor. Alanında yeni bir sınıfın öncüsü olacağı düşünülen BUZZ, Volkswagen’in elektrikli araçlar tarafındaki istekli tavrını da ortaya koymak adına önemli. Alman otomobil devi, bu araç için 2020 hedefini ön görüyor olsa da 2025 için büyük bir hedef koymuş durumda. Buna göre şirket 8 yıl sonra yıllık 1 milyon elektrikli araç satışına ulaşmayı planlıyor.

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İki Farklı Versiyon, 435km Menzil

İki farklı versiyonu olacağı belirtilen BUZZ, 369 beygir gücündeki ve dört tekerden çekişli modelde 111kWh kapasiteli bir batarya kullanıyor. Bu motor ve pil ile 435km menzile ulaşılabileceği belirtiliyor. Aracın 0’dan 100km hıza ulaşma süresi ise 5 saniye. Maksimum hız ise 160km/h olarak sınırlanmış. Modelin sadece önden çekişli ve daha ucuza satılacak olan versiyonu ise 268 beygir motor gücüne sahip. Bataryası ise 83kWh. Her iki model de yaklaşık olarak aynı menzili sunacak.

Volkswagen aracın şarj özellikleriyle ilgili olaraksa 150kW ifadesini kullanmış. Bu ifade, 350kW hatta 400kW şarj arabirimlerinin gündemde olduğu düşünüldüğünde biraz zayıf kalıyor ve aracın daha yavaş sürede şarj olmasına neden olacak. Volkswagen araç satışa hazır hale gelene kadar muhtemelen bu özelliklerde bir güncelleme yapacaktır.

MEB platformunun en büyük ölçülere sahip modeli olan (MEB-XL) araç 4,95 metre uzunluğunda ve 1,97 metre genişliğinde. Araç, otonom sürüş özellikleri, modüle edilebilir koltuk konfigürasyonu, iki ana ekrandan oluşan gösterge ve araç içi eğlence sistemi gibi donanımlar ile sunulacak.