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Gelişmiş yapılacak listesi oluşturma uygulaması Wunderlist güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
408
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gelişmiş yapılacak listesi oluşturma uygulaması Wunderlist güncellendi
Mac, Windows, Chromebook, Kindle Fire, Android ve iOS platformunda yer alan popüler yapılacak listesi hazırlama uygulaması Wunderlist, uzun zamandır bilgileri gelen 3. sürümüne güncellendi.
Temel olarak kişilerin yapılacak listeleri hazırlamasına imkan tanıyan Wunderlist, yayınlanan yeni sürümüyle ilk olarak gerçek zamanlı senkronizasyon desteğine kavuşuyor ve böylece hazırlanan listeleri devamlı güncel tutabiliyor. Tasarımı da yenilenerek eskiye orana daha hızlı ve hafif çalışan uygulama, ayrıca herkese açık listeler oluşturabiliyor, listeleri paylaşma noktasında daha kolay bir yapı sunuyor ve artık yorum temelinde etkileşimi arttırıyor.
Kısa süre içerisinde Windows 8 ve Windows Phone 8 platformlarına da gelecek olan Wunderlist'in bütün sürümlerine buradan ulaşabilirsiniz. Yeni sürümün tanıtım videosun aşağıda yer alıyor.

https://www.wunderlist.com/blog/wunderlist-3-is-here/ Yorum Yaz
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