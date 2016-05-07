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Genç Han Solo'yu kimin canlandıracağı belli oldu

Bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni Star Wars filminde genç Han Solo'yu kimin canlandıracağı belli oldu. Birçok genç oyuncunun aday olduğu rolü Alden Ehrenreich kaptı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,3b
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13
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Geçtiğimiz yıl vizyona giren Güç Uyanıyor ile beyaz perdeye geri dönen Star Wars efsanesi, 2020 yılına kadar her yıl bir yeni film ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Her iki yılda bir yeni üçlemenin filmleri vizyona girerken, aradaki yılları da Star Wars evreninde geçen münferit hikayeler anlatan antoloji filmleri dolduracak. Bu antoloji filmlerinin ilki olan Rogue One: A Star Wars Story bu yıl vizyona girerken, 2018 yılında da Han Solo'nun gençlik yıllarını anlatacak ikinci antoloji filmi gösterime girecek.
 Liseli Polisler ve Lego Filmi gibi başarılı filmler ile tanınan Phil Lord ve Christopher Miller ikilisinin yöneteceği Han Solo filmi için bir süredir başrol arayışı sürüyordu. Star Wars evreninin en sevilen karakterlerinden biri olan Han Solo'nun gençliğini canlandırması için birçok genç oyuncunun adı geçiyordu. Miles Teller, Ansel Elgort, Dave Franco, Logan Lerman, Jack Raynor ve Taron Egerton gibi tanınmış isimleri geride bırakarak bu rolü kapan ise Alden Ehrenreich oldu.
Usta yönetmen Francis Ford Coppola'nın genç yaşta keşfederek Tetro filminin başrolünü verdiği Ehrenreich, son yıllarda birçok başarılı performansa imza attı. Son olarak Coen kardeşlerin yeni filmi Hail, Caesar'da boy gösteren Ehrenreich, Hollywood'un yıldız adayları arasında gösteriliyor.
Han Solo rolü için Harrison Ford'dan başkasını düşünmek neredeyse imkansız, ancak bugüne kadar rol için adı geçen isimler göz önüne alındığında, Alden Ehrenreich bu zorlu görevin altından kalkmak için en uygun isim gibi görünüyor.

http://deadline.com/2016/05/star-wars-han-solo-movie-alden-ehrenreich-frontrunner-cast-1201737425/ Yorum Yaz
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Kalzagg 3 yıl en beğenilen
star wars evreni sündükçe sünüyor paranın allah belasını versin güzel değerleri hiç ediyorlar.
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Ohol Oula 3 yıl
Kaç yaşında bu oyuncu
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BLacKeLDiaBLo 3 yıl
Benim için Star Wars sadece 4-5-6 ve 4-5-6'nın hatırına 1-2-3... Gerisi boş!
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Master_Evil 3 yıl
allayıp pullayıp star wars'a yakışır hale getirirler, film çıkmadan bişey demeyeyim
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Nevfel 3 yıl
Bununla da death starın ihale sürecini araştıran bir film yaparlar herhalde.
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DraGonS 3 yıl
disney harcadığı 4 milyar dolar + film çekim maliyetini çıkarıncaya kadar bu serinin suyunu çıkaracak. Zaten yeni filme gittiğime gideceğime pişman oldum. Konuyu yeni bir serüvene bağlamak için MAHVETMİŞLER!
Kız sanki anakin veya luke skywalker'a 100 basarcasına 10 dkda mind trick felan attı ya la! Luke aylarca obiwan tarafından eğitildi, master yoda tarafından ayrıca eğitildi.
Zenciye zaten laf bile etmeyeceğim.
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KalemKolik 3 yıl
Han solu 188 bu eleman 173. Han solo hobbit rolünde oynayacak sanırım. Ciddi bir boy farkı var.
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alito 3 yıl
Olmamış.
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0MG90 3 yıl
Adamda öyle bi tip var ki vahşi batıdan buraya fırlamış gibi
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JusticeLeague 3 yıl
Han Solo nedir ya
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obili 3 yıl
Keşke kimse canlandırmasaydı. Son filmi izledikten sonra iyice soğuttular artık. İlk 3 lü efsane kalsaydı daha iyiydi .
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RawShed 3 yıl
Sogudum resmen
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Kalzagg 3 yıl en beğenilen
star wars evreni sündükçe sünüyor paranın allah belasını versin güzel değerleri hiç ediyorlar.
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sinema, Star Wars ve
8 etiket daha Yıldız Savaşları Han Solo han solo filmi alden ehrenreich Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil Popüler
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