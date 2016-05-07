Genç Han Solo'yu kimin canlandıracağı belli oldu

Geçtiğimiz yıl vizyona giren Güç Uyanıyor ile beyaz perdeye geri dönen Star Wars efsanesi, 2020 yılına kadar her yıl bir yeni film ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Her iki yılda bir yeni üçlemenin filmleri vizyona girerken, aradaki yılları da Star Wars evreninde geçen münferit hikayeler anlatan antoloji filmleri dolduracak. Bu antoloji filmlerinin ilki olan Rogue One: A Star Wars Story bu yıl vizyona girerken, 2018 yılında da Han Solo'nun gençlik yıllarını anlatacak ikinci antoloji filmi gösterime girecek.

Liseli Polisler ve Lego Filmi gibi başarılı filmler ile tanınan Phil Lord ve Christopher Miller ikilisinin yöneteceği Han Solo filmi için bir süredir başrol arayışı sürüyordu. Star Wars evreninin en sevilen karakterlerinden biri olan Han Solo'nun gençliğini canlandırması için birçok genç oyuncunun adı geçiyordu. Miles Teller, Ansel Elgort, Dave Franco, Logan Lerman, Jack Raynor ve Taron Egerton gibi tanınmış isimleri geride bırakarak bu rolü kapan ise Alden Ehrenreich oldu.

Usta yönetmen Francis Ford Coppola'nın genç yaşta keşfederek Tetro filminin başrolünü verdiği Ehrenreich, son yıllarda birçok başarılı performansa imza attı. Son olarak Coen kardeşlerin yeni filmi Hail, Caesar'da boy gösteren Ehrenreich, Hollywood'un yıldız adayları arasında gösteriliyor.

Han Solo rolü için Harrison Ford'dan başkasını düşünmek neredeyse imkansız, ancak bugüne kadar rol için adı geçen isimler göz önüne alındığında, Alden Ehrenreich bu zorlu görevin altından kalkmak için en uygun isim gibi görünüyor.

http://deadline.com/2016/05/star-wars-han-solo-movie-alden-ehrenreich-frontrunner-cast-1201737425/