Rogue One: A Star Wars Story'nin ilk fragmanı yayınlandı

Sinema tarihinin en sevilen serileri arasında yer alan Yıldız Savaşları (Star Wars)'nı beyaz perdeye geri döndüren Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor, geçtiğimiz yıl vizyona girdi ve sinemaseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Güç Uyanıyor ile başlayan yeni üçlemenin ikinci filmi önümüzdeki yıl vizyona girecek olsa da, bu yıl da Yıldız Savaşları hayranları için boş geçmeyecek. Yeni üçlemeye eşlik edecek olan antoloji filmlerinin ilki olan Rogue One: A Star Wars Story, Aralık ayında izleyicilerle buluşacak.

Star Wars evreninde geçen farklı hikayeleri anlatacak antoloji filmlerinden biri olan Rogue One: A Star Wars Story, ilk üçlemede karşımıza çıkan Ölüm Yıldızı'nın planlarını çalmak için görevlendirilen direniş ekibinin maceralarını anlatacak. Filmin hikayesi, Sith'in İntikamı ile ilk Star Wars filmi arasındaki yıllarda geçecek.

Film hakkında bilinenler şimdilik oldukça kısıtlı olsa da, Disney tarafından yayınlanan ilk fragman son derece heyecan verici bir Star Wars filminin bizleri beklediğini gösteriyor. Monsters ve Godzilla gibi başarılı filmler ile adını duyuran Gareth Edwards'ın yönettiği filmin başrollerinde Felicity Jones, Diego Luna, Riz Ahmed, Forest Whitaker, Donnie Yen, Ben Mendelsohn ve Mads Mikkelsen yer alıyor. Film, 16 Aralık 2016'da vizyona girecek.