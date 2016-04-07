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Rogue One: A Star Wars Story'nin ilk fragmanı yayınlandı

Güç Uyanıyor ile başlayan yeni Yıldız Savaşları üçlemesine eşlik edecek antoloji filmlerinin ilki olan Rogue One: A Star Wars Story'nin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,4b
1
31
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema tarihinin en sevilen serileri arasında yer alan Yıldız Savaşları (Star Wars)'nı beyaz perdeye geri döndüren Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor, geçtiğimiz yıl vizyona girdi ve sinemaseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Güç Uyanıyor ile başlayan yeni üçlemenin ikinci filmi önümüzdeki yıl vizyona girecek olsa da, bu yıl da Yıldız Savaşları hayranları için boş geçmeyecek. Yeni üçlemeye eşlik edecek olan antoloji filmlerinin ilki olan Rogue One: A Star Wars Story, Aralık ayında izleyicilerle buluşacak.
Star Wars evreninde geçen farklı hikayeleri anlatacak antoloji filmlerinden biri olan Rogue One: A Star Wars Story, ilk üçlemede karşımıza çıkan Ölüm Yıldızı'nın planlarını çalmak için görevlendirilen direniş ekibinin maceralarını anlatacak. Filmin hikayesi, Sith'in İntikamı ile ilk Star Wars filmi arasındaki yıllarda geçecek.
Film hakkında bilinenler şimdilik oldukça kısıtlı olsa da, Disney tarafından yayınlanan ilk fragman son derece heyecan verici bir Star Wars filminin bizleri beklediğini gösteriyor. Monsters ve Godzilla gibi başarılı filmler ile adını duyuran Gareth Edwards'ın yönettiği filmin başrollerinde Felicity Jones, Diego Luna, Riz Ahmed, Forest Whitaker,  Donnie Yen, Ben Mendelsohn ve Mads Mikkelsen yer alıyor. Film, 16 Aralık 2016'da vizyona girecek. 
 

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Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
Güç uyanıyor, Star Wars efsanesine saygısızlıktı resmen,

Berbattı, rezildi.

Bu bağlamda bahsi geçen yeni seriden de pek bir şey beklemiyorum.

George Lucas bu filmlere müsaade ederek, kendine ihanet etti bence.
Güç uyanıyor, Star Wars efsanesine saygısızlıktı resmen,Berbattı, rezildi.Bu bağlamda bahsi geçen yeni seriden de pek bir şey beklemiyorum...
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Big-Long-Pink-Strong 3 yıl Heisenberg61
Heisenberg61

OverClocK1ng

Aslanhan.
Güç uyanıyor, Star Wars efsanesine saygısızlıktı resmen, Berbattı, rezildi. Bu bağlamda bahsi geçen yeni seriden de pek bir şey beklemiyorum. George Lucas bu filmlere müsaade ederek, kendine ihanet etti bence.


Yaaw sen ne diyorsun. Jedi ustaları boşu boşuna o kadar süre eğitim almışlar, eziyet boşuna çekmişler. 2 dakikada uzman kesildiler.

Lucas yok tabi, Disney de "Nasıl yapar da bu işten maximum parayı kazanırım" diye film yaparsa olacağı budur. Lucas yaptığı zaman, bir efsane yaratmak, ortaya koymak için yapıyordu. Disney ise cukkayı doldurmak için. Para için yapılandan da hayır gelmiyor...

Bunlar gibi mi?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


15 yıldır Star Wars hayranıyım,bir sürü kitap ve çizgi romanını okudum,mükemmel,kendi içinde tutarlı bir evrendi,Disney tek sözde hepsini silip attı.Star Wars öldü ağlayanı yok.
Heisenberg61OverClocK1ngAslanhan.Güç uyanıyor, Star Wars efsanesine saygısızlıktı res...
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mavvrick 3 yıl
milleti anlamak zor son film gayet güzeldi efendim öncelikle ilk defa görselliğin bilgisayar efekti olduğu anlaşılmıyordu , konu gayet akıcı ve güzeldi sadece kötü elemanın daha güçlü olmasını beklerdim.. onun dışında herşey olağanüstüydü diyebilirim .. sitiv amca öldü apple bitti benzetmesi burdada söz konusu ama apple ın ürünleri hala top seviyede ölenle ölünmüyor yani :) değişen bişey yok bu kim ne derse desin bu filmlerde aynı kalitede devam ediyor...
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Giorgi 3 yıl
Suyu çıkarmak bir kenara da film sanki amatör bir live-action dizisine benziyor
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Sean john 3 yıl
Lan anakarakterin erkek olması lazımdı o planları çalanı kadın yapıp ismini değiştirmişler. Keşke sadece lucası film yapmaya zorlasaydı disney , karışmasaydı ne yaptıklarına .
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Hubalahubhub 3 yıl
Gözünüzü seveyim benm gibi bu son filme kadar ki tüm filmleri bilmem kaç kere izlemiş biri bile öve öve arkadşlarımı almış filme gitmişim sonunda tüm arkadaşların iğneleyici sözlerini duymak zorunda bırakılıp filmden nefret ettirildi ya daha ne diyeyim size. Bu filmi bari öncekinden güzel yapın tarih affetmez sizi olum..
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TIGERSHARK 3 yıl
umarım düzgün abartılı olmayan tadında bir senaryo yazmışlar'dır.
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brshr 3 yıl
nedense yeni seri bir türlü star wars havası vermiyor. son zamanlarda çekilen sıradan bilim kurgu filimleriymiş gibi. Oyuncular bir türlü içime de sinmedi zaten. serinin ilk filmlerini yeniden çekselerdi gözümüz Darth Vader görseydi daha iyi olurdu.
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dokuzcanlicanavar 3 yıl
Gerçekten de 7. film biz sevenlerini üzdü akabinde gelecek olanlardan da bir beklentimiz yok artık..
Belki de tek ufak teselli yeni nesil 7. film için(ne nedir, neden böyle..vs) klasik Star Wars filmlerini izlemiş efsane ile tanışmış oldu..
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aycibin 3 yıl
çok beklentiyi yükseltmeden izlemekte fayda var
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Lotusx 3 yıl
Bu iş Marvel'in saçma süper kahraman evrenine benzeyecek anlaşılan. Ana konu dağılmasa bari...
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112112acil 3 yıl
o değilde bizim yip man kadroda.
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strathmorea 3 yıl
Fabrika gibi sürekli ürün çıkartmak zorundalar, tak amaç bu. PARA PARA PARA. Disney fena halde eskitecek Star Wars'ı. Nasıl Terminatör filmi benim için sadece 1 ve 2. filmden ibaretse, nasıl Yaratık filmi 1. ve 2.filmden oluşuyorsa, nasıl Karayip Korsanları ilk 3 filmden ibaretse Star Wars filmleri de 6 filmden ibarettir. Gerisi tamamen hazır markanın ekmeğini yemeye yönelik fabrika ürünü o kadar.
Nereden tutsak ta hazır seyirciyi salona çeksek hesabı. Star Wars filmlerine sırf bu yüzden sinemada gitmeyeceğim artık.
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hasomen 3 yıl strathmorea
ben buna pek katılmıyorum şahsen.Çünkü star wars evreni olsun,dc-marvel evrenleri olsun(hatta Harry Potter evreninde bile bir sürü anlatılmamış harika kısımlar var) anlatılacak tonla çok kaliteli hikayeler var.Eğer filmler kaliteli olacaksa çekilsin bence.Sonuçta artık eskisi gibi çok kaliteli yapımlarda sene de 3-4 tane çıkıyor,bu filmler de sinema da ki bu boşlukları dolduruyor.
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MessiTugi 3 yıl
Fragmandaki o kulak tırmalayan ses neydi öyle
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