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General Mobile 8 GO satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

General Mobile’nin merakla beklenen Android GO işletim sistemli GM 8 GO akıllı telefonu piyasaya çıktı. GM 8 GO özellikleri ve fiyatını haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
22,6b
1
41
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın düşük konfigürasyonlu akıllı telefonlar için geliştirdiği Android GO işletim sistemini taşıyan ilk telefonlardan General Mobile 8 GO ülkemizde satışa çıktı. İşte özellikleri ve fiyatı.

GM 8 GO özellikleri ve fiyatı

5.5 inçlik ekranında 1440x720 piksel çözünürlük sunan akıllı telefon 18:9 görüntü oranına sahip ancak çerçevelerin belirgin bir inceliği yok. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Kasa kalınlığı 8.6mm civarında.

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MediaTek’in 4 çekirdekli MT6739 yonga setinden gücünü alan model 1GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite sunuyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde bir kamera portre çekimler yapabiliyor. Ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

Batarya tarafında 3500mAh kapasite belirleyen telefon 2A akım ile hızlı şarja olanak tanıyor. Bağlantı noktası microUSB. GM 8 GO modeli 799TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

https://www.gittigidiyor.com/general-mobile-gm-8-go 

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huseyincarnege 1 yıl en beğenilen
patates
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Giresunlufuk 1 yıl
800 liralık bir çöp.
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eP_362 1 yıl
General Mobile, Android GO olayını çok yanlış anlamış.
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Father Torque 1 yıl
GM gittikçe kendini bitiriyor. Google, Go serisi telefonları alım gücü düşük gelişmekte olan ülkeler için hazırladı, GM ise kalkmış sıradan bir orta sınıf telefonmuş gibi fiyat çekiyor. Google'ın Go serisi için Hindistan'da belirlediği fiyat seviyesi 32$ yahu, kalkıp da burada 188$ fiyat biçmek nasıl bir rezilliktir??!
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ironman 1 yıl

1Gb Yeni cihaz GM8 Go ya 550 tl vermek UYGUNDUR ..
Başkada olmaz
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Tensi 1 yıl
2018 kasa GM Discovery 1. Iyi de sahibinden.com 'da 150 TL'ye satiliyor eski kasa. Ustelik bundan hizli calisiyor. :D
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aLTaR_07 1 yıl
Tasarımı (arka iki kamera) yenilemekle ,modern telefonlara benzetmekle telefonu ederinden fazla satmaya çalışıyorlar heralde. Gm gerçekten bilinçsiz tüketici(mehmet amca,ayşe teyze...) kazıklama politikasını değiştirmelidir.
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VioLee 1 yıl
Xiaominin iyice taninmasi General Mobileyi bitirdi.Ilk discovery ciktiginda tr pazarini baya sallamislardi millet deli gibi aliyordu.Simdi durum degjsti xiaomi her butceye uygun cihaz cikariyor cok kalmaz kisa sure icinde General Mobile diye bisey kalmayacak.1 GB ram nedir la kufur gibi
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Paetzold 1 yıl
Gm bitmiş.
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ReCoMaX 1 yıl
800 tl çok
ederi 600 liradan yukarısı değil.
16 gb hafıza, 2 gb ramli gm 4g 750 liradan satışa sunulmuştu.
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XanthiN 1 yıl
Son fiyaskodan sonra bilinçli kimse General Mobile kullanmaz. Önce vadettiklerini zamanında gerçekleştirsinler.
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crazywinner3 1 yıl
Çöp
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YnSs58 1 yıl
Çöpten telefon yapmışlar
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