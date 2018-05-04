General Mobile 8 GO satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Google’ın düşük konfigürasyonlu akıllı telefonlar için geliştirdiği Android GO işletim sistemini taşıyan ilk telefonlardan General Mobile 8 GO ülkemizde satışa çıktı. İşte özellikleri ve fiyatı.

GM 8 GO özellikleri ve fiyatı

5.5 inçlik ekranında 1440x720 piksel çözünürlük sunan akıllı telefon 18:9 görüntü oranına sahip ancak çerçevelerin belirgin bir inceliği yok. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Kasa kalınlığı 8.6mm civarında.

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MediaTek’in 4 çekirdekli MT6739 yonga setinden gücünü alan model 1GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite sunuyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde bir kamera portre çekimler yapabiliyor. Ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

Batarya tarafında 3500mAh kapasite belirleyen telefon 2A akım ile hızlı şarja olanak tanıyor. Bağlantı noktası microUSB. GM 8 GO modeli 799TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.