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General Mobile GM 5 Plus satışları başladı

General Mobile'ın yeni akıllı telefonu GM 5 Plus uzunca bir süredir merakla bekleniyordu. Akıllı telefon dağıtımını tamamlayan General Mobile yeni cihazı son kullanıcılarla buluşturmaya başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
21,7b
1
145
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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General Mobile GM 5 Plus satışları başladı
 
General Mobile, MWC 2016 etkinliğinde Android One programının yeni temsilcisi olan GM 5 Plus modelini duyurmuştu. İlgi görmeyi başaran model geçen uzun sürenin ardından kullanıcıların karşısına çıkmaya hazır. Geçtiğimiz hafta sonu sevkiyatı tamamlanan akıllı telefonun satışına da dün itibariyle başlandı.
GM 5 Plus'ın teknik özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse akıllı telefonda Snapdragon 617 çipset, 5.5 inç FHD IPS ekran, 3 GB bellek, 32 GB depolama alanı (Ayrıca MicroSD kart desteği), 13 MP arka ve 13 MP ön kamera, 3100 mAh pil gibi önemli özelliklere sahip.
Modelin fiyatı daha önce de Türkiye için 999 TL olarak açıklanmıştı. Raflara çıkan modelin yine aynı fiyat etiketini taşıdığını görüyoruz. GM 5 Plus'ın yazılım desteği 2 yıl süreyle Google'a emanet edilmiş durumda. Bakalım General Mobile istediği rakamlara ulaşmaya devam edebilecek mi?

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canguler917 3 yıl en beğenilen
alacak olanlara şimdiden geçmiş olsun
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dr20mouse 3 yıl
SD 650 olsa alırdım. Geçen senede SD615 yerine SD410 koymuşlardı. Hep bir sene öncekini koyacaksa böyle cikarmasinlar daha iyi.
1 Yanıt Yanıtla +42
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NorthShield 3 yıl
Bu telefonun satış rakamları iyi olacak gibi gözüküyor. f/p oranı iyi.
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hareketliperde 1 yıl
telefonu övenler şimdide yorum yapsın
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aydın_m 3 yıl
Silinsin
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Giresunlufuk 3 yıl
Gayet iyi telefon. Kardeşime aldık. Herhangi bir sorunu yok. Yağ gibi akıyor zaten saf android var. Akar bu telefon. 4G'den sonra iyi iş yaptılar.
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DH Misafiri 3 yıl
Bugüne kadar yaptığı yazılımlarla çoğu telefonu sürekli garanti servislerine götürülen bir marka General Mobile. Bu yüzden itibarı biraz zedelenmiş. Hatta General Mobile CEO'su bile yazılımını kendi yazdığı telefonların yazılımlarının kötü olduğunu kabul ediyor. Ama GM 5 Plus (ve General Mobile 4G) burada işi değiştiriyor. Bu telefon yine General Mobile tarafından üretildi ama yazılımı bizzat Google tarafından yazıldı. Yani kolay sıkıntı çıkmaz. Bu arada telefonu 2 haftadır kullanıyorum gayet memnunum. 1000 TL'ye alabileceğiniz en güzel telefon bence. Hem Türk malı da zaten. Gidip Koreliye para kazandıracağınıza gelin Türk ekonomisine kazandırın. :D
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selmand 3 yıl
Tek kötü yanı işlemci keşke sd650gibi bisey koysalardı.
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reyesssss 3 yıl
Kamerayı az zoomlayina görüntü dağılıyor. Bu normal midir?
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eediz 3 yıl
çok iyi bir cihaz yapmışlar. fiyatları biraz daha düşsün ikinci telefon olarak bile alınabilir.
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DH Misafiri 3 yıl
Bence telefon gayet şık tasarlanmış sadece boyutunda kararsız kaldım biraz büyük duruyor ama note'lardan küçük sanırım fiyatı da gayet güzel 3 milyarı iphone'a verince mi mutlu oluyorsunuz anlamıyorum hiç bi özelliği artık yeni çıkan bütün androidler işimizi her turlu goruyo kaldı ki general mobile'in ilk telefonu bile gayet iyiyken bunu nasıl bu kadar elestiriyosunuz anlamıyorum ama yok gavurun mali daha bi cafcaflı geliyor size siz böyle devam edin ondan sonra da dışa bağımlıyiz
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DH Misafiri 3 yıl
Satışa filan sunulduğu yok manisa da bulamadık henüz almayı düşünüyordum ama vazgeçicem galiba.
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DH Misafiri 3 yıl
Yazmayacaktım dayanamadım yazdım, Samsung A7 yi göklere çıkaran arkadaş bir zahmet yazar mısın nasıl ve hangi özellikleri ile A7 GM 5 Plusdan 1000 kat daha iyidir ?
- A7 4.4.4 Kitkat ile geliyor GM 5 Plus 6.0.1 Android 6.0.1 (Marshmallow) bu ne demek GM 5 Plusda istediğin uygulamayı hafıza kartına taşırsın demek.
- A7 arka kamerası 13 Mp arka kamerası 5 MP GM 5 Plusda ise arka ve ön kamera 13 Mp üstelik arka kamera 2 ton flash yani resimlerinde zombi gibi bembeyaz çıkmazsın daha doğal reng olur flaş ile çekilen resimlerinde, ön kamera ise o da flash lı yani karanlık selfi olayını yaşamazsın GM 5 Plus da.
- A7 802.11 a/b/g/n iken GM 5 Plus 802.11 a/b/g/n/ac dikkatini çekerim sonu ac ile bitiyor neymiş ac oku araştır arkadaşım.
- A7 2 GB GM 5 Plus 3 GB hafızaya sahip
- A7 GM 5 Plusdan 230 tl interneti referans alırsan pahalı dükkana gittiğinden bu fark en az 500 tl ye çıkar.
- A7 nin hoparlörü arkada masaya koyduğunda ses düşer ters koyman gerekir GM 5 Plus da ise kasanın en alt kısmında kenar çıtası içerisinde mis gibi ses alırsın.
- Her ikiside 5.5 ", 16 milyon renk, corning gorilla glass 4, 401 PPI artı olarak GM 5 Plusun 2.5 D ekran yüzeyine sahip bir araştır bakalım 2.5 D ne işe yarıyormuş.
- A7 16GB depolama alanına sahip GM 5 Plus 32 GB depolama alanına sahip.
- A7 32 bit işlemci mimarisine sahip GM 5 Plus 64 bit işlemci mimarisine sahip
- A7 hafıza kart desteği 64GB GM Hafıza kartı desteği 128 GB
- A7 LTE yani 4G modemi CAT4 yani giriş seviyesi modeli GM 5 Plus ise CAT7 LTE yani 4G modeme sahip. Aç, oku araştır CAT 4 mü daha iyi CAT 7 mi ?
- A7 usb bağlantı tipi GM 5 Plus Type-c bağlantı tipine sahip yani şarj aletini ters taktım düz taktım derdi yok GM 5 Plus da ayrıca Qualcomm Quick Charge 3.0 var GM 5 Plusda aç, oku araştır neymiş bu merak et, aç, bak, öğren arkadaşım.
- Her ikiside 8 çekirdek, sabit bataryalı yani bataryayı çıkaramazsın ikisinde de durum aynı
BU daha kabaca bir incelemeydi yabancı hayranı arkadaşım, ha sen şimdi diyeceksin ki ama samsungun ana işlemcisi 1.8 yardımcısı 1.3 GM 5 Plusun ana işlemcisi 1.5 yardımcısı 1.2 Ghz bende sana aradaki en düşük 230 TL (internetten araştırırsan bu fark) Dükkanlarda ise 500 TL den aşağıya fark koymazlar bende sana bu farkı hatırlatacağım, A7 nin 2016 model diye satılmasına rağmen Android 4.4.4 olduğunu durmadan tekrarlayacağım, hazım edin arkadaşım, türkünde artık bir markasının olduğunu ve bunun öyle yabana atılacak türden bir marka olmadığını artık aklınıza alın. Bu daha başlangiç, inanıyorum ki 2 yada 3 yıl içerisinde GM türkiye piyasasını yeni çıkan ürünlerindeki teknolojik üstünlük fiyat&performans fikri ile müthiş bir şekilde baskılayacak yani sizin lugattan konuşacaksak eğer domine edecek yani dominant olacak. Burdan tüm yabancı hayranı arkadaşlara tebessüm edebilelim diye hatırlatmak istedim, ne diyordu çiçek abbas, şakire ? o günler bitti, karrrdeşinim artık şakir :) umarım telefon alacaklara faydası olur yazımın, zamanınızı ayırıp okuduğunuz için teşekkür ederim
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar Bilgisayar Mühendisiyim. İşlemci tasarlamış adamım. Trilyonluk yazılım projelerinde bulundum. Cep telefonuna android uygulama geliştirdim. Yani bu işten anlarım. Gencim de haa. Yaşlı filan sanmayın. 26 yaşındayım. Ben de severim oyun oynamayı. Hatta oyun yazmayı. Ama şunu bilmek lazım. Bizim insanımız telefonda resim çeker , whatsappdan mesaj atar, konuşur, ilk başlarda hevesle oyun oynar sonra o da kalmaz. Yahu arkadaş benim gibi yazılım mı geliştireceksiniz telefona. Yapacağınız en fazla bunlar. Bakın arkadaşlar işlemci tasarladım diyorum. Sıradan bir çocuk bile benden iyi öğrenmiş, şu telefonda şu işlemci var filan diye. Yukarda saydıklarımı yapmayan telefon var mı şu anda?
Benim ihtiyacımı bile 600 tl lik telefonlar karşılayabiliyorken sizdeki bu durum ne?
Ne oluyor size ki , YERLİ bir markaya bu kadar düşman kesiliyorsunuz. Tamam kendi üretmiyor bugün ama yarın üretir. Kaldı ki bu GM 5 plus gerçekten çok iyi bir telefon olmuş.
SURİYE' de de sizin gibi kendini , ülkesini küçük gören ,küçük insanlar vardı. Kendi değerlerine sırt çevirenler batıya hayranlık duyanlar vardı. Irak'ta da ve diğer viran olmuş Ülkelerde.
Siz piyasanın en iyi telefonlarından birisini yapmış YERLİ bir firmaya böyle düşmanlık ederek ne kazanacaksınız.
O hayranı olduğunuz İphone u üreten abd yarın kapınızı kırıp başınıza silah dayadığıda (TIPKI IRAK'TA OLDUĞU GİBİ) karınıza kızınıza göz diktiğinde mi anlayacaksınız. O başınıza dayanan silahın çuval çuval para verdiğiniz iphone olduğunu.
Bugün ülkenizin ürünü varken onu kötülemek, ona güvenmemek ve o hayranı olduğunuz ülkelerin mallarını göğe çıkarıp onları almak;
Yarın başınıza düşen bombalar ve evinize giren düşman askeri olarak size geri dönmez inşallah.
Selam AKIL SAHİPLERİNE ,selam kendi değerlerine sahip çıkanlara ve SELAM HİDAYETE TABİ OLANLARA OLSUN.
1 Yanıt Yanıtla +18
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aviregal 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar Bilgisayar Mühendisiyim. İşlemci tasarlamış adamım. Trilyonluk yazılım projelerinde bulundum. Cep telefonuna android uygulama geliştirdim. Yani bu işten anlarım. Gencim de haa. Yaşlı filan sanmayın. 26 yaşındayım. Ben de severim oyun oynamayı. Hatta oyun yazmayı. Ama şunu bilmek lazım. Bizim insanımız telefonda resim çeker , whatsappdan mesaj atar, konuşur, ilk başlarda hevesle oyun oynar sonra o da kalmaz. Yahu arkadaş benim gibi yazılım mı geliştireceksiniz telefona. Yapacağınız en fazla bunlar. Bakın arkadaşlar işlemci tasarladım diyorum. Sıradan bir çocuk bile benden iyi öğrenmiş, şu telefonda şu işlemci var filan diye. Yukarda saydıklarımı yapmayan telefon var mı şu anda?

Benim ihtiyacımı bile 600 tl lik telefonlar karşılayabiliyorken sizdeki bu durum ne?

Ne oluyor size ki , YERLİ bir markaya bu kadar düşman kesiliyorsunuz. Tamam kendi üretmiyor bugün ama yarın üretir. Kaldı ki bu GM 5 plus gerçekten çok iyi bir telefon olmuş.

SURİYE' de de sizin gibi kendini , ülkesini küçük gören ,küçük insanlar vardı. Kendi değerlerine sırt çevirenler batıya hayranlık duyanlar vardı. Irak'ta da ve diğer viran olmuş Ülkelerde.

Siz piyasanın en iyi telefonlarından birisini yapmış YERLİ bir firmaya böyle düşmanlık ederek ne kazanacaksınız.

O hayranı olduğunuz İphone u üreten abd yarın kapınızı kırıp başınıza silah dayadığıda (TIPKI IRAK'TA OLDUĞU GİBİ) karınıza kızınıza göz diktiğinde mi anlayacaksınız. O başınıza dayanan silahın çuval çuval para verdiğiniz iphone olduğunu.

Bugün ülkenizin ürünü varken onu kötülemek, ona güvenmemek ve o hayranı olduğunuz ülkelerin mallarını göğe çıkarıp onları almak;

Yarın başınıza düşen bombalar ve evinize giren düşman askeri olarak size geri dönmez inşallah.

Selam AKIL SAHİPLERİNE ,selam kendi değerlerine sahip çıkanlara ve SELAM HİDAYETE TABİ OLANLARA OLSUN.




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