General Mobile GM 5 Plus satışları başladı

General Mobile, MWC 2016 etkinliğinde Android One programının yeni temsilcisi olan GM 5 Plus modelini duyurmuştu. İlgi görmeyi başaran model geçen uzun sürenin ardından kullanıcıların karşısına çıkmaya hazır. Geçtiğimiz hafta sonu sevkiyatı tamamlanan akıllı telefonun satışına da dün itibariyle başlandı.

GM 5 Plus'ın teknik özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse akıllı telefonda Snapdragon 617 çipset, 5.5 inç FHD IPS ekran, 3 GB bellek, 32 GB depolama alanı (Ayrıca MicroSD kart desteği), 13 MP arka ve 13 MP ön kamera, 3100 mAh pil gibi önemli özelliklere sahip.

Modelin fiyatı daha önce de Türkiye için 999 TL olarak açıklanmıştı. Raflara çıkan modelin yine aynı fiyat etiketini taşıdığını görüyoruz. GM 5 Plus'ın yazılım desteği 2 yıl süreyle Google'a emanet edilmiş durumda. Bakalım General Mobile istediği rakamlara ulaşmaya devam edebilecek mi?