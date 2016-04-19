General Mobile GM 5 Plus satışları başladı

General Mobile, MWC 2016 etkinliğinde Android One programının yeni temsilcisi olan GM 5 Plus modelini duyurmuştu. İlgi görmeyi başaran model geçen uzun sürenin ardından kullanıcıların karşısına çıkmaya hazır. Geçtiğimiz hafta sonu sevkiyatı tamamlanan akıllı telefonun satışına da dün itibariyle başlandı.
GM 5 Plus'ın teknik özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse akıllı telefonda Snapdragon 617 çipset, 5.5 inç FHD IPS ekran, 3 GB bellek, 32 GB depolama alanı (Ayrıca MicroSD kart desteği), 13 MP arka ve 13 MP ön kamera, 3100 mAh pil gibi önemli özelliklere sahip.
Modelin fiyatı daha önce de Türkiye için 999 TL olarak açıklanmıştı. Raflara çıkan modelin yine aynı fiyat etiketini taşıdığını görüyoruz. GM 5 Plus'ın yazılım desteği 2 yıl süreyle Google'a emanet edilmiş durumda. Bakalım General Mobile istediği rakamlara ulaşmaya devam edebilecek mi?
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
- A7 4.4.4 Kitkat ile geliyor GM 5 Plus 6.0.1 Android 6.0.1 (Marshmallow) bu ne demek GM 5 Plusda istediğin uygulamayı hafıza kartına taşırsın demek.
- A7 arka kamerası 13 Mp arka kamerası 5 MP GM 5 Plusda ise arka ve ön kamera 13 Mp üstelik arka kamera 2 ton flash yani resimlerinde zombi gibi bembeyaz çıkmazsın daha doğal reng olur flaş ile çekilen resimlerinde, ön kamera ise o da flash lı yani karanlık selfi olayını yaşamazsın GM 5 Plus da.
- A7 802.11 a/b/g/n iken GM 5 Plus 802.11 a/b/g/n/ac dikkatini çekerim sonu ac ile bitiyor neymiş ac oku araştır arkadaşım.
- A7 2 GB GM 5 Plus 3 GB hafızaya sahip
- A7 GM 5 Plusdan 230 tl interneti referans alırsan pahalı dükkana gittiğinden bu fark en az 500 tl ye çıkar.
- A7 nin hoparlörü arkada masaya koyduğunda ses düşer ters koyman gerekir GM 5 Plus da ise kasanın en alt kısmında kenar çıtası içerisinde mis gibi ses alırsın.
- Her ikiside 5.5 ", 16 milyon renk, corning gorilla glass 4, 401 PPI artı olarak GM 5 Plusun 2.5 D ekran yüzeyine sahip bir araştır bakalım 2.5 D ne işe yarıyormuş.
- A7 16GB depolama alanına sahip GM 5 Plus 32 GB depolama alanına sahip.
- A7 32 bit işlemci mimarisine sahip GM 5 Plus 64 bit işlemci mimarisine sahip
- A7 hafıza kart desteği 64GB GM Hafıza kartı desteği 128 GB
- A7 LTE yani 4G modemi CAT4 yani giriş seviyesi modeli GM 5 Plus ise CAT7 LTE yani 4G modeme sahip. Aç, oku araştır CAT 4 mü daha iyi CAT 7 mi ?
- A7 usb bağlantı tipi GM 5 Plus Type-c bağlantı tipine sahip yani şarj aletini ters taktım düz taktım derdi yok GM 5 Plus da ayrıca Qualcomm Quick Charge 3.0 var GM 5 Plusda aç, oku araştır neymiş bu merak et, aç, bak, öğren arkadaşım.
- Her ikiside 8 çekirdek, sabit bataryalı yani bataryayı çıkaramazsın ikisinde de durum aynı
BU daha kabaca bir incelemeydi yabancı hayranı arkadaşım, ha sen şimdi diyeceksin ki ama samsungun ana işlemcisi 1.8 yardımcısı 1.3 GM 5 Plusun ana işlemcisi 1.5 yardımcısı 1.2 Ghz bende sana aradaki en düşük 230 TL (internetten araştırırsan bu fark) Dükkanlarda ise 500 TL den aşağıya fark koymazlar bende sana bu farkı hatırlatacağım, A7 nin 2016 model diye satılmasına rağmen Android 4.4.4 olduğunu durmadan tekrarlayacağım, hazım edin arkadaşım, türkünde artık bir markasının olduğunu ve bunun öyle yabana atılacak türden bir marka olmadığını artık aklınıza alın. Bu daha başlangiç, inanıyorum ki 2 yada 3 yıl içerisinde GM türkiye piyasasını yeni çıkan ürünlerindeki teknolojik üstünlük fiyat&performans fikri ile müthiş bir şekilde baskılayacak yani sizin lugattan konuşacaksak eğer domine edecek yani dominant olacak. Burdan tüm yabancı hayranı arkadaşlara tebessüm edebilelim diye hatırlatmak istedim, ne diyordu çiçek abbas, şakire ? o günler bitti, karrrdeşinim artık şakir :) umarım telefon alacaklara faydası olur yazımın, zamanınızı ayırıp okuduğunuz için teşekkür ederim
Benim ihtiyacımı bile 600 tl lik telefonlar karşılayabiliyorken sizdeki bu durum ne?
Ne oluyor size ki , YERLİ bir markaya bu kadar düşman kesiliyorsunuz. Tamam kendi üretmiyor bugün ama yarın üretir. Kaldı ki bu GM 5 plus gerçekten çok iyi bir telefon olmuş.
SURİYE' de de sizin gibi kendini , ülkesini küçük gören ,küçük insanlar vardı. Kendi değerlerine sırt çevirenler batıya hayranlık duyanlar vardı. Irak'ta da ve diğer viran olmuş Ülkelerde.
Siz piyasanın en iyi telefonlarından birisini yapmış YERLİ bir firmaya böyle düşmanlık ederek ne kazanacaksınız.
O hayranı olduğunuz İphone u üreten abd yarın kapınızı kırıp başınıza silah dayadığıda (TIPKI IRAK'TA OLDUĞU GİBİ) karınıza kızınıza göz diktiğinde mi anlayacaksınız. O başınıza dayanan silahın çuval çuval para verdiğiniz iphone olduğunu.
Bugün ülkenizin ürünü varken onu kötülemek, ona güvenmemek ve o hayranı olduğunuz ülkelerin mallarını göğe çıkarıp onları almak;
Yarın başınıza düşen bombalar ve evinize giren düşman askeri olarak size geri dönmez inşallah.
Selam AKIL SAHİPLERİNE ,selam kendi değerlerine sahip çıkanlara ve SELAM HİDAYETE TABİ OLANLARA OLSUN.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
21739 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Popüler, gm 5 plus ve