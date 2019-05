General Mobile GM 6, 26 Mayıs’ta satışa sunuluyor

General Mobile ailesinin en yeni üyesi GM 6 Android One, 26 Mayıs itibariyle tüketicilerle buluşuyor. Kullanıcıların ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan yeni GM 6, "Sadece akıllı değil, düşünceli telefon" sloganıyla KDV dahil 1.099 TL olan avantajlı fiyatıyla dikkat çekiyor.

Peşin fiyatına 6 taksitle satın alınabilecek

Android One programı çerçevesinde Avrupa pazarında lanse edilen “General Mobile 4G, GM 5 ve GM 5 Plus Android One” modellerinin kısa zamanda yakaladığı başarılı satış rakamları ve olumlu kullanıcı dönüşleri ardından, General Mobile dördüncü Android One ürünü olan "GM 6 Android One" ile kullanıcı deneyimindeki performans çıtasını yükseltiyor.

GM 6 Android One, 26 Mayıs itibariyle Space Gray ve Gold olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile, Tek ve Çift SIM kart versiyonları ile kullanıcılarla buluşuyor. GM 6 Android One, KDV dahil 1.099 TL olarak belirlenen fiyatıyla piyasaya sunulurken, tüm GSM operatörlerinin satış noktalarında, tarifeye ek 12, 24 ve 36 ay taksit seçenekleriyle de satın alınabilecek. Ayrıca yetkili satış noktalarında da “Peşin Fiyatına 6 Taksit” seçeneği ile satışa sunuluyor olacak.

Tüketicilerin ihtiyacı düşünülerek tasarlandı

GM 6 Android One, Android’in güncel sürümünü kullanma avantajının yanında, flaşlı 8MP ön kamerası ve 13MP arka kamerasıyla üst düzey fotoğraf deneyimi vadediyor. Cihazın hızlı parmak izi okuyucusu kullanıcılara güvenlik sunarken, “incell” ekran teknolojisi ile pürüzsüz görüntü ve hızlı algılama sağlıyor.

Ayrıca telefonun içinde yüklü gelen Google Fotoğraflar uygulaması ile kullanıcılara sınırsız ve ücretsiz fotoğraf depolama imkanı veriyor. Böylelikle, tüm kullanıcılar telefon hafızasını düşünmeden sınırsızca fotoğraf çekip yeni telefonlarının keyfini çıkarabilecek.

Mediatek tarafından üretilen, 64 Bit mimariye sahip MT6737T (4x1.5GHz) güçlü işlemci ve 4.5G modem sayesinde kullanıcıların hızlı interneti telefonlarında deneyimleyebilecekleri belirtiliyor. Cihaz tek elle kullanılabilecek en büyük ekran olan 5 inç boyutunda ve Corning tarafından lanse edilen en dayanıklı ekran camı olan Gorilla Glass ekran kullanılarak geliştirilmiş durumda.

GM 6 Android One; 0.2 milisaniyede algılama hızı sunan parmak izi okuma özelliği, 3GB RAM ve 32GB dahili (128GB'a arttırılabilir) hafızası, çıkartılabilir 3000 mAh pili ile güçlü bir donanıma sahip. Dolby ile yapılan ortaklık sayesine akıllı telefonla donanım destekli surround ses deneyimi yaşamak mümkün.