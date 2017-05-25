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General Mobile GM 6, 26 Mayıs’ta satışa sunuluyor

General Mobile, Android One programının en yeni üyesi "GM 6 Android One" modelini 26 Mayıs tarihinde Türkiye'de satışa sunuyor. Cihazın fiyatı ve tüm detayları haberimizde...
1 yıl
11,1b
1
134
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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General Mobile ailesinin en yeni üyesi GM 6 Android One, 26 Mayıs itibariyle tüketicilerle buluşuyor. Kullanıcıların ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan yeni GM 6, "Sadece akıllı değil, düşünceli telefon" sloganıyla KDV dahil 1.099 TL olan avantajlı fiyatıyla dikkat çekiyor.

Peşin fiyatına 6 taksitle satın alınabilecek

Android One programı çerçevesinde Avrupa pazarında lanse edilen “General Mobile 4G, GM 5 ve GM 5 Plus Android One” modellerinin kısa zamanda yakaladığı başarılı satış rakamları ve olumlu kullanıcı dönüşleri ardından, General Mobile dördüncü Android One ürünü olan "GM 6 Android One" ile kullanıcı deneyimindeki performans çıtasını yükseltiyor.
GM 6 Android One, 26 Mayıs itibariyle Space Gray ve Gold olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile, Tek ve Çift SIM kart versiyonları ile kullanıcılarla buluşuyor. GM 6 Android One, KDV dahil 1.099 TL olarak belirlenen fiyatıyla piyasaya sunulurken, tüm GSM operatörlerinin satış noktalarında, tarifeye ek 12, 24 ve 36 ay taksit seçenekleriyle de satın alınabilecek. Ayrıca yetkili satış noktalarında da “Peşin Fiyatına 6 Taksit” seçeneği ile satışa sunuluyor olacak.

Tüketicilerin ihtiyacı düşünülerek tasarlandı

GM 6 Android One, Android’in güncel sürümünü kullanma avantajının yanında, flaşlı 8MP ön kamerası ve 13MP arka kamerasıyla üst düzey fotoğraf deneyimi vadediyor. Cihazın hızlı parmak izi okuyucusu kullanıcılara güvenlik sunarken, “incell” ekran teknolojisi ile pürüzsüz görüntü ve hızlı algılama sağlıyor.
Ayrıca telefonun içinde yüklü gelen Google Fotoğraflar uygulaması ile kullanıcılara sınırsız ve ücretsiz fotoğraf depolama imkanı veriyor. Böylelikle, tüm kullanıcılar telefon hafızasını düşünmeden sınırsızca fotoğraf çekip yeni telefonlarının keyfini çıkarabilecek.
Ayrıca Bkz. "Intel, Thunderbolt 3 teknolojisini ücretsiz hale getiriyor"
Mediatek tarafından üretilen, 64 Bit mimariye sahip MT6737T (4x1.5GHz) güçlü işlemci ve 4.5G modem sayesinde kullanıcıların hızlı interneti telefonlarında deneyimleyebilecekleri belirtiliyor. Cihaz tek elle kullanılabilecek en büyük ekran olan 5 inç boyutunda ve Corning tarafından lanse edilen en dayanıklı ekran camı olan Gorilla Glass ekran kullanılarak geliştirilmiş durumda.
GM 6 Android One; 0.2 milisaniyede algılama hızı sunan parmak izi okuma özelliği, 3GB RAM ve 32GB dahili (128GB'a arttırılabilir) hafızası, çıkartılabilir 3000 mAh pili ile güçlü bir donanıma sahip. Dolby ile yapılan ortaklık sayesine akıllı telefonla donanım destekli surround ses deneyimi yaşamak mümkün.

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axaxa 1 yıl en beğenilen
sd 835 koyup 1500'e satacan ki millet almak için kuyruğa girsin
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VioLee 1 yıl
Xiaomi varken GM çöptür..
1 Yanıt Yanıtla +55
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unflattering 1 yıl
Bu fiyat olmamış tek kelime ile:PAHALI
Yanıtla +45
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DH Misafiri 1 yıl
Adam akıllı bir güncelleme olsun da bari görüntülü konuşma rehber eklentisine konulsun yoksa gerçekten bu parayı hak etmiyor.
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haktan24 1 yıl
şimdi burda gelip xiaomi ye bok atanlar illaki olacaktır kısa ve net bir şekilde anlatmaya calısacagım anlamak isteyenler zaten cokdan anladılar anlamayanlar bir daha okursa sevinirim en basta 1100 1200 tl bandında satılan bir cihaz örnegi verecegim xioami mi 5 prime bana göre optimus prime :D 1200 tl lık cihazda ne var snapdragon 820 işlemci var 2.15 hızında calısan 64 gb hafıza var 3 gb ddr4 ram modulu var ufs2 standartında bir bellek varki mükemmel bir veri kopyalama yükleme hızları mevcut 1.30 maksimumda quic sarj 3.0 var mükemmel derecede seri doluyor ve uzun gidiyor şarjı ayriyetten kameraya gecelim arkada oıs 4k video cekimli 16mp bir kamera var artık hangi general mobile cihazında gördünüz bilmiyorum önde htc lerde olan yanlıs hatırlamıyorsam pixsel master olması gerekiyordu yada yanlıs hayırlıyorsam affola bana göre ön kamerasıda mükemmel bir cihaz 480 nit gunes ısıgında dahi mükemmel bir ekran deneyimi sunan bir cihaz var miu gibi bir arabirimi var zaten söylemeye gerek yok yag gibi akıyor sonra gelip burda şayomici mayomici diye laf atanlar olacak kardeşim bu cihazı alan zaten garantiye bakıp almıyor suan 1100 tl satılıyor bu cihaz bilmem farkındamısın ? insanlar xioami sayesinde adam gibi cihaz kullanmaya basladılar ithalat mithalat mi6 da gelicek inşallah stoklar belli seviyeye geldigi zaman suan mi5 prime cihazımdan cok ve cok memnunum mi 6 geldigi zaman alacagım tek cihaz o olacaktır ama suan fazlasıyla işimi görüyor he bu arada atlamısım grafik birimide adreno 530 :D:D saygılar gm kullanıcıları bir zamanlar bende kullanıyordum taaaki xiaomi kullanana kadar saygılar.
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ozansirinn 6 ay
Çok doğru ben ikinci el temiz ixaomi resmi 5 aldım 65o liraya valla harika herşeyi ile donma yok kasma yok elimden düşmüyor sadece kamerası biraz iyi değil okadar ama modeli yükseltip aynı marka alicam yine
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burc ugur 1 yıl
Sene olmuş 2017 hâlâ IPS ekran.. Amoled ekran olsa nolurdu sanki?
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oskurrr 1 yıl
Öyle bir konusulmus ki bu ekran sararması sadece gm cihazlarında varmış gibi... Bugün her markanın lcd ekranlarında bu sorun oluşabilir oluyorda... 2 adet gm5 plusum var 1 yılı geçti sararma falan yok ikisinde de. Ama arkadasımın lenovo p1 in ekranı sarardı... Servis sorunu ücretsiz ve kısa zamanda çözüyorsa aorun yok demektir
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Mojidozirikato 1 yıl oskurrr
Sizinde sararacaktır
Nasip vaktine esirdir.
Vaktini bekliyor oda gelecek
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DH Misafiri 1 yıl
Ederi 700 lira
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DH Misafiri 1 yıl
gm mi? 1 kere yapılır o hata, telefon 4.2.2 de kaldı kaç yıldır aloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
istiyen şakkadak girer telefona ağdan şuan.. donanımda vasat!
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unflattering 1 yıl
GM ekibi toplanıyor yavaş yavaş bende nerede bunlar diye meraklanıp duruyordum. Meydanı gerçekçi tüketicilere bırakmak GM ekibine yakışmadı.
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wolkan60 1 yıl
Bir gm kullanıcısı olarak bu cihaza bu parayı vermek yerine gidin parayı çöpe atın daha az canınız sıkılır. Servis berbat telefonun parçaları kalitesiz cepte taşıyorsun eğilip bükülüyor sonra servis garanti dışı deyip ücret talep ediyor
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pokezoom 1 yıl
Beyler bu 5plus tan daha mı iyi ? Ben 5plus ı 1030 liraya aldım. Bilseydim bekler bunu alırdım.
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unpop 1 yıl pokezoom
pokezoom
Beyler bu 5plus tan daha mı iyi ? Ben 5plus ı 1030 liraya aldım. Bilseydim bekler bunu alırdım.

hayır tam tersi 5plustan oldukça kötü
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Haggard1963 1 yıl pokezoom
pokezoom
Beyler bu 5plus tan daha mı iyi ? Ben 5plus ı 1030 liraya aldım. Bilseydim bekler bunu alırdım.

5 Plus buna tur bindirir. İyi etmşsiniz.
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tonya61 1 yıl
Anneme 4G, babama GM5 almış, kuzenime GM5 Plus aldırmış birisi olarak GM6'yı bu işlemci ve bu fiyatla kimseye önermem açıkçası. Media Tek işlemcili ve HD ekranlı bir telefona 1099 TL bence de çok. Benim için bu telefonda peşin üst sınır fiyatı 799 TL. GM bu telefonu satmak istiyorsa en azından 6 taksitli fiyatını en fazla 899 TL yapsın.
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