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General Mobile GM 6 neler vadedecek?

General Mobile’ın en yeni akıllı telefonu GM 6, MWC 2017 kapsamında Barcelona’da düzenlenecek bir etkinlik resmen tanıtılacak. Peki yeni cihazın beklenen özellikleri neler?
2 yıl
25,7b
1
73
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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General Mobile GM 6 neler vadedecek?

Google’ın Android One projesine adeta farklı bir boyut kazandıran ve sistemi yeniden şekillendiren General Mobile, özellikle 4G, GM 5 ve GM5 Plus modelleri ile heyecan verici cihazları Türk tüketicisiyle ve global ölçekte tüketicilerle buluşturmuştu. Hali hazırda General Mobile markalı akıllı telefonlar 25 ülkede satışta. 2017 içerisinde ise 45 ülkede satışta olma hedefi konulmuş durumda.

Uygun fiyattan taviz vermeden en güncel ve en çok ihtiyaç duyulacak özellikleri sunmaya çalışan akıllı telefonlar, fiyat – performans konusundaki yerini kimseye kaptırmadı. GM 6 modeliyle de bu misyonu devam ettireceğini düşündüğümüz şirketin yeni telefonları tanıtılırken biz de Barcelona’dan size gelişmeleri hızlıca aktarmaya çalışacağız. Öncesindeyse beklentilerimiz neler bir göz atalım.

Fiyatı ile Öne Çıkacak! 

Bu modelin de yine GM 5 modelinde olduğu gibi en uygun fiyata genel anlamda tüm ihtiyaçları karşılayacak yetkinlikte olacağına şüphe yok. Bu durum aslında firmanın elini kısıtlayan bir unsur. Kurdaki hareketliliğe rağmen fiyat anlamında psikolojik beklentileri yakalayabilecek bir cihaz ortaya koymak için ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Bu da beklenen bazı özelliklerden taviz vermek anlamına gelebilir.

Sızan bilgilere göre bu kez telefonun 64bit bir Mediatek işlemci ile gelmesi güçlü bir olasılık. Google’ın da Android One ekosistemini Mediatek yönünde genişletmesi gelecek adına aslında umut verici. Fiyat durumunu düşününce MT6732, MT6735, MT6737 gibi bir yonga setine sahip olması bir ihtimal. Bu serilerde ise Cat-4 LTE modem var. MT6738’de ise Cat-6 modem yer alıyor. General Mobile biraz daha zorlayıp Cat-6 modemi ise rekabetçi fiyat bandındaki bir cihaza sokabilirse önemli bir iş ortaya konmuş olur.

General Mobile GM 6 neler vadedecek?
 

5inç Ekran ve Ses

Telefonun çift ve tek hat seçenekleri sunması, artırılabilir hafıza ile gelmesi beklentiler arasında yer alıyor. Ekran tarafında ise yine muhtemelen 5inçlik bir ekran göreceğiz. Ekran çözünürlüğü ise 720p’de mi kalır yoksa Full HD’ye terfi mi edilir büyük merak konusu ancak bu cihazdaki asıl önemli konulardan bir diğeri ses teknolojisinde.

Bu noktada son dönemde üst düzey markalarda gördüğümüz ses noktasındaki odaklanıma General Mobile'ın dahil olması bir ihtimal. Bu da cihazı müzik dinleme konusunda da iddialı bir duruma getirecektir. Kutu içerisinden iddialı bir kulaklığın çıkması da sürpriz olmayacak. Tabi tüm bunları sektördeki genel gelişmeler ölçüsünde birer varsayım.

Parmak İzi Okuyucu ve Dahası

Daha önceki modellerinde parmak izi okuyucuya yer vermeyen General Mobile, GM 6 ile bu noktada yeni bir döneme adım atabilir. Tüketicilerin de artık beklediği bir özellik olduğunu düşünürsek General Mobile'ın da bu konuya odaklanması ihtimaller arasında. Olası bir durumda okuyucu kitin arkaya mı yoksa öne mi konumlandırılacağını ise şimdilik bilemiyoruz.

Tüm bunların yanında yine Google’ın desteği ile en yeni Android güncellemelerini ilk alacak cihazlardan olacak olan General Mobile GM 6, 2 yıl boyunca en yeni sürüme kolayca yükseltilebilecek. Peki sizin cihazdan beklentileriniz neler?


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electro_g 2 yıl en beğenilen

engelli doğum hayırlı olsun

ne mtk sı ya, SD 600 seriye kıran mı girdi,
xiaomi SD660 lı tlf.çıkaracak mayıs ayında,
o yapıyo da, sen niye yapamıyon bre zındık
engelli doğum hayırlı olsunne mtk sı ya, SD 600 seriye kıran mı girdi,xiaomi SD660 lı tlf.çıkaracak mayıs ayında,o yapıyo da, sen ...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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benhuraxu 2 yıl
Umarım 5.5 inçlik bir tabak çıkmaz. Dediğiniz gibi 5 inç full HD ekranlı bireylerin gelirse çok iyi olur. Malzeme kalitesi de çok iyi olmalı. Metal kasalı bir cihaz çıkarsa çok güzel olur.
Umarım 5.5 inçlik bir tabak çıkmaz. Dediğiniz gibi 5 inç full HD ekranlı bireylerin gelirse çok iyi olur. Malzeme kalitesi de çok iyi olmalı. Metal kasalı bir...
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kaptanos 2 yıl kasamak5656
Size göre ölü doğar bana göre harika olur. Bende büyük ekranlı telefon sevmiyorum mesela 5 inç ideal.
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aGeneL 2 yıl
fiyat için 1999 TL demişler ama bu telefonların ömürleri kısa. ben sanmıyorum buna 2bin tl vermek çok akıllıca olacağını
tekno4.com/...
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oskurrr 2 yıl aGeneL
Vatan bilgisayarın öylesine verdiği bir fiyat tıpkı zenfone 3 te yaptıgı gibi bunu ciddiye alanın hiç bilgisi yok
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Türbülans Havayolları A.Ş 2 yıl
Alacaklara simdiden gecmis olsun, yakinda bol bol 3g de internet kopuyor diye yazanlar olacak.. Mtk islemciler ne yazik ki ulkemizde ozellikle vodafone da cok sorunlu, hattiniz vodafone ise kesinlikle mtk islemciye bulasmayin
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WaylandIZMIR 2 yıl
General Mobile Discovery Elite için alınan 1299 TL haram zıkkım olsun. Snapdragon 800 3 gb ram 32 gb hafıza olan bir telefon Android 4.4.2 de kaldı. Allahsız General Mobile güncelleme vermedi gitti. Hepinizin çoluğundan çocuğundan çıksın bu paralar General Mobile yöneticileri! Geberin hastalıklarla sürünün inşallah. Ohhhh rahatladım
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DH Misafiri 2 yıl
2013 yılında General Mobile Discovery 1 Modelini aldım ve hala kullanıyorum, telefondan müthiş derecede memnun kaldım (Bataryası hariç) GM'nin yeni modeli olan GM 6'nın da özellikleri gayet iyi. Parmak izi okuyucusu olması ve 2.5 D kavisli ekranıda cuk diye oturmuş. Keşke işlemcisi snapdrogaon 415 olsa ve grafik işlemciside mali-tek yerine adreno 405 felan olsaydı. Ama yinede 3 gb ram 32 gb hafıza ve 2,5 d kavisli ekranıyla alınası bir telefon. Fiyatı uygun olursa (749-899 TL arası) bu telefon tutar bence. Artık telefonumu değiştirme zamanı geldi diyordum sanırım bu GM 6 olacak..
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kty28 2 yıl DH Misafiri
Hocam yurt dışı sitelerde fiyat 740 Turkish lira olarak geçiyor eğer öyleyse bence de tutar.
[link=]https://techlector.com/general-mobile-gm6-android-one/[/link]
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hernos2 2 yıl
Soketttttt,Sokettttçiiii , Soketçi geldi hanımmm
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wolkan60 2 yıl
Ne mı vaat edecek
Hemen söylüyorum
Serviste telefonu cebinizde taşımışsınız bükülmüş 290 TL diyecekler ;)
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kozmoslu 2 yıl
İyi, çıksın da G4 ucuzlayınca babama alayım bir tane.
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cinemaker 2 yıl
bi telefonu incelerken ilk önce işlemcisine bakıyorum mtk yazıyorsa hemen geçiyorum onu korktuğum başıma geldi bacağına sıkmış GM
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keskin53 2 yıl
MT6737T işlemci bari p10 kullansaydın bari
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