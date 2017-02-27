General Mobile GM 6 neler vadedecek?





Google’ın Android One projesine adeta farklı bir boyut kazandıran ve sistemi yeniden şekillendiren General Mobile, özellikle 4G, GM 5 ve GM5 Plus modelleri ile heyecan verici cihazları Türk tüketicisiyle ve global ölçekte tüketicilerle buluşturmuştu. Hali hazırda General Mobile markalı akıllı telefonlar 25 ülkede satışta. 2017 içerisinde ise 45 ülkede satışta olma hedefi konulmuş durumda.

Uygun fiyattan taviz vermeden en güncel ve en çok ihtiyaç duyulacak özellikleri sunmaya çalışan akıllı telefonlar, fiyat – performans konusundaki yerini kimseye kaptırmadı. GM 6 modeliyle de bu misyonu devam ettireceğini düşündüğümüz şirketin yeni telefonları tanıtılırken biz de Barcelona’dan size gelişmeleri hızlıca aktarmaya çalışacağız. Öncesindeyse beklentilerimiz neler bir göz atalım.

Fiyatı ile Öne Çıkacak!

Bu modelin de yine GM 5 modelinde olduğu gibi en uygun fiyata genel anlamda tüm ihtiyaçları karşılayacak yetkinlikte olacağına şüphe yok. Bu durum aslında firmanın elini kısıtlayan bir unsur. Kurdaki hareketliliğe rağmen fiyat anlamında psikolojik beklentileri yakalayabilecek bir cihaz ortaya koymak için ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Bu da beklenen bazı özelliklerden taviz vermek anlamına gelebilir.

Sızan bilgilere göre bu kez telefonun 64bit bir Mediatek işlemci ile gelmesi güçlü bir olasılık. Google’ın da Android One ekosistemini Mediatek yönünde genişletmesi gelecek adına aslında umut verici. Fiyat durumunu düşününce MT6732, MT6735, MT6737 gibi bir yonga setine sahip olması bir ihtimal. Bu serilerde ise Cat-4 LTE modem var. MT6738’de ise Cat-6 modem yer alıyor. General Mobile biraz daha zorlayıp Cat-6 modemi ise rekabetçi fiyat bandındaki bir cihaza sokabilirse önemli bir iş ortaya konmuş olur.

5inç Ekran ve Ses

Telefonun çift ve tek hat seçenekleri sunması, artırılabilir hafıza ile gelmesi beklentiler arasında yer alıyor. Ekran tarafında ise yine muhtemelen 5inçlik bir ekran göreceğiz. Ekran çözünürlüğü ise 720p’de mi kalır yoksa Full HD’ye terfi mi edilir büyük merak konusu ancak bu cihazdaki asıl önemli konulardan bir diğeri ses teknolojisinde.

Bu noktada son dönemde üst düzey markalarda gördüğümüz ses noktasındaki odaklanıma General Mobile'ın dahil olması bir ihtimal. Bu da cihazı müzik dinleme konusunda da iddialı bir duruma getirecektir. Kutu içerisinden iddialı bir kulaklığın çıkması da sürpriz olmayacak. Tabi tüm bunları sektördeki genel gelişmeler ölçüsünde birer varsayım.

Parmak İzi Okuyucu ve Dahası

Daha önceki modellerinde parmak izi okuyucuya yer vermeyen General Mobile, GM 6 ile bu noktada yeni bir döneme adım atabilir. Tüketicilerin de artık beklediği bir özellik olduğunu düşünürsek General Mobile'ın da bu konuya odaklanması ihtimaller arasında. Olası bir durumda okuyucu kitin arkaya mı yoksa öne mi konumlandırılacağını ise şimdilik bilemiyoruz.

Tüm bunların yanında yine Google’ın desteği ile en yeni Android güncellemelerini ilk alacak cihazlardan olacak olan General Mobile GM 6, 2 yıl boyunca en yeni sürüme kolayca yükseltilebilecek. Peki sizin cihazdan beklentileriniz neler?