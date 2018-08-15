General Mobile’dan 100 milyon TL’lik “yerli ve milli” cep telefonu yatırımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu “yerli ve milli” cep telefonu çağrısından sonra Türkiye’nin en nüfuzlu akıllı telefon üreticilerinden General Mobile, yıllık 2,5 milyon adet üretim kapasiteli yeni cep telefonu fabrikası için harekete geçti. Şirketin bu yılın sonu için hedefi, üretim kapasitesini 4,4 milyon adede çıkartmak. Şirket, ayrıca 155 milyon TL'lik ihracat ile ihracat yaptığı ülke sayısını da 33’ten 45'e çıkarmayı hedefliyor.

Operasyon birimleri, tasarım birimleri ve Ar-Ge birimleri tamamen Türkiye üzerinden yönetilen General Mobile'ın üretim tesisleri de Türkiye'de kurulacak. Böylelikle General Mobile, 100 milyon TL bütçe ayırmış olduğu yeni fabrikası ile Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikasını ülkemize kazandırmış olacak.

(General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman)

“Hedefimiz 45 ülkeye açılmak!”

General Mobile’ın, ihracatla büyüyen, tüm dünyaya ulaşabilmeyi hedefleyen bir marka olduğuna değinen General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, “Türkiye’nin uluslararası pazardaki yerini sağlamlaştırmasının tek yolu, öz kaynaklarıyla teknoloji geliştirmekten ve ihraç etmekten geçiyor. Bunun yaratacağı katma değer, Türkiye’nin gelişiminde önemli bir rol oynayacak. Türkiye’deki fabrikamızda 33 ülkeye de ihraç ettiğimiz tüm modellerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz. Şu an yıllık üretim kapasitesi 2,5 milyon adet olan fabrikamızla hedefimiz, faaliyette olduğumuz ülke sayısını 2018 sonuna kadar 45’e çıkararak 4,4 milyon adet üretim yapmak olacak.

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yılında toplam satışımızın’sı ihracat yolu ile oldu. Yeni fabrika yatırımımızla bu oranıyılı sonunda’ye çıkartmayı planlıyoruz.yılında ihracat ciromuz’ydi,sonu itibariyle ihracat hedefimiz ise. Yeni üretim üssümüzde artan üretim kapasitemizle, bir yandan iç pazarın ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da ihracatımızı güçlendireceğiz” açıklamalarında bulundu.