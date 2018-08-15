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General Mobile’dan 100 milyon TL’lik “yerli ve milli” cep telefonu yatırımı!

Önde gelen yerli telefon üreticilerinden General Mobile, Erdoğan'ın "yerli akıllı telefon" çağrısı üzerine 100 milyon TL'lik yatırımla Türkiye'nin en büyük telefon fabrikası için yeşil ışığı yaktı.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
13,1b
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93
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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General Mobile’dan 100 milyon TL’lik “yerli ve milli” cep telefonu yatırımı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu “yerli ve milli” cep telefonu çağrısından sonra Türkiye’nin en nüfuzlu akıllı telefon üreticilerinden General Mobile, yıllık 2,5 milyon adet üretim kapasiteli yeni cep telefonu fabrikası için harekete geçti. Şirketin bu yılın sonu için hedefi, üretim kapasitesini 4,4 milyon adede çıkartmak. Şirket, ayrıca 155 milyon TL'lik ihracat ile ihracat yaptığı ülke sayısını da 33’ten 45'e çıkarmayı hedefliyor.
Operasyon birimleri, tasarım birimleri ve Ar-Ge birimleri tamamen Türkiye üzerinden yönetilen General Mobile'ın üretim tesisleri de Türkiye'de kurulacak. Böylelikle General Mobile, 100 milyon TL bütçe ayırmış olduğu yeni fabrikası ile Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikasını ülkemize kazandırmış olacak.
General Mobile’dan 100 milyon TL’lik “yerli ve milli” cep telefonu yatırımı!
(General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman) 

“Hedefimiz 45 ülkeye açılmak!”

General Mobile’ın, ihracatla büyüyen, tüm dünyaya ulaşabilmeyi hedefleyen bir marka olduğuna değinen General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, “Türkiye’nin uluslararası pazardaki yerini sağlamlaştırmasının tek yolu, öz kaynaklarıyla teknoloji geliştirmekten ve ihraç etmekten geçiyor. Bunun yaratacağı katma değer, Türkiye’nin gelişiminde önemli bir rol oynayacak. Türkiye’deki fabrikamızda 33 ülkeye de ihraç ettiğimiz tüm modellerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz. Şu an yıllık üretim kapasitesi 2,5 milyon adet olan fabrikamızla hedefimiz, faaliyette olduğumuz ülke sayısını 2018 sonuna kadar 45’e çıkararak 4,4 milyon adet üretim yapmak olacak.
2017 yılında toplam satışımızın %16’sı ihracat yolu ile oldu. Yeni fabrika yatırımımızla bu oranı 2018 yılı sonunda %20’ye çıkartmayı planlıyoruz. 2017 yılında ihracat ciromuz 75 milyon TL’ydi, 2018 sonu itibariyle ihracat hedefimiz ise 155 milyon TL. Yeni üretim üssümüzde artan üretim kapasitemizle, bir yandan iç pazarın ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da ihracatımızı güçlendireceğiz” açıklamalarında bulundu.
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berk768 9 ay en beğenilen olağan_şüpheli
Sonuna kadar rekabet edilir hangi marka bütün iç parçaları kendi üretiyo boş boş yazmayın şöyle.
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devrimdoga 9 ay Guest-F5DFA3868
Yerli bir çok elektronik üründen ötv nin kalkması lazım.
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mert1907 9 ay
Millet yazılım güncellemesi bekliyor onu ne yapacaksınız.
1 Yanıt Yanıtla +72
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1 Avatar
Giresunlufuk 9 ay
Amacı kötülük değil ama bunlar yatırım yapmasa da olur. Paraya acıdım.
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sepulnation 9 ay
İsim yerli değil. Cenırıl mobayl. Geçiniz efendim bu işleri. Çip üret öyle gel.
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Louis Van Gaal 9 ay
Kardeşim bir kere bi yatırıma muhalefet etmeyin ya yeter ya
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WarSaw 9 ay
gene mikroçipini dışarıdan alarak mı ?
100 milyon TL fabrika dedikleri montaj tesislerine kamyona tırlara plazalara vs gidecektir hiç zannetmiyorumki onun içinde arge de olsun. ekranı kamerası mikroçipi gene dışarıdan hep dışarıdan. Artık Türkiye olarak kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz okadar aselsan var şu var bu var 1 tanesi dandikte olsa bir işlemci üretemiyormuya şu ülkede. dandik olsun ama bizim olsun zamanla daha iyisini yaparız tıpkı bir zamanlar samsung'un gerçekten çok dandik telefonlar ürettiği zamanlar gibi.
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AqRaMa 9 ay
yerli üretim her zaman desteklenmeli
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Royals11 9 ay
keşke dahada geliştirseler kayda değer bir amiral gemisi telefon çıkarsalar. Aslında whatsappı Türkiyeden erişime engelleyip yerli bir mesajlaşma serviside kullanılabilir bip gibi sonuçta akıllı telefonu olan herkes kullanıyor whatsapp ı
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KoşanBalık 9 ay Royals11
Hocam yasaklarla zorla kimse kimseye birsey kullandiramaz. Hangi yuzyilda yasiyoruz ? Bip yada herkimse uygulama guzelse kullaniriz ama yasakla olmaz o is
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EGök_G70 9 ay
İhracat yapıyormuyduk ?
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Guest-FAA9DFD80 9 ay
Çok aranan Snapdragon işlemcisi değil de MediaTek ile mi ?
Yoksa 1 gb ram ile mi ?


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gsyasiny 9 ay
Tek kelime ile TEŞEKKÜRLER GENERAL MOBİLE!
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fhrstw 9 ay
%60 ın üzerinde yerli üretim yapanlara çok çılgın vergi indirimi yapılsın oran arttıkça vergi düşsün vergi verileceğine argeye harcansın zaten ihracattan elde edilecek gelirle bu açık kapanır olmazsa kamu tasarrufu artırılır bir süre sübvanse edilsin. Herşeyi biz mi söyleyelim?
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