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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

General Mobile’dan Google Play Store’da %90 indirim

General Mobile’dan Google Play Store’da %90 indirimli oyun ve uygulama indirme fırsatı. Yapılan kampanyaya ilişkin detaylar ve indirimli içerikler yazımızda sizleri bekliyor.
2 yıl
7,7b
1
12
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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General Mobile’dan Google Play Store’da %90 indirim
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General Mobile, kullanıcılarına 6 adet uygulamayı %90 indirimli olarak satın alabilme imkanı sunuyor. Türkiye’de ilk olduğu belirtilen kampanya kapsamında popüler 6 oyun %90 indirimli olarak alınabilecek.

Kullanıcıların Google Play Store uygulamasına girdikten indirimli uygulamayı arama kutusuna yazıp, sayfasına gitmesi gerekiyor. Bu sayfada orijinal fiyatı ile listelenen uygulama, satın al butonuna tıkladıktan sonra indirimli olarak kullanıcıların karşısına getirilecek.

İndirimli uygulamalar şöyle:

Modern Combat 4

Aksiyon FPS oyunlarının en iyisi, mobil oyunların sınırlarını daha da zorlayacak yeni bir bölümle yeniden akıllı telefonlarda. Orijinal fiyatı: 18,99TL

Toca Life

Her şeyin ve herkesin hoş karşılandığı bir oyun dünyası olan bu Town'ı yönetiyorsunuz! Farklı konumlar ve pek çok klasik Toca Boca karakteriyle, Town'daki günlük maceralar sonsuzdur. Orijinal fiyat: 1,99TL

Nova Launcher Prime

Son derece özelleştirilebilir, performans odaklı, ana ekran. Materyal Tasarımı ile çağdaş Android için en iyisi. Orijinal fiyatı: 10TL

Face Tune

Facetune, güçlü ve eğlenceli bir portre fotoğrafı editörüdür! Kendi kendinize çektiğiniz fotoğraflarınıza ve portrelere rötuş yapın ve sanatsal bir hava katın. Orijinal fiyatı: 10TL

Ultimate Guitar

Ultimate Guitar Tabs & Chords çevrimdışı bile ulaşılabilen gitar ve ukulele akortları, tabları ve şarkı sözleri içeren dünyada en büyük kataloğunun mobil versiyonudur. Sevdiğiniz şarkıları akustik veya elektro gitarda veya ukulelede (Hawaii gitarında) çalmayı öğrenin. Orijinal fiyat: 7TL

Monument Valley

Monument Valley'de imkânsız bir mimari yapıyı ustalıkla manipüle edecek ve nefes kesici güzellikteki bu dünyada, sessiz bir prensese rehberlik edeceksiniz. Orijinal fiyatı: 8,79TL


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Milky Way 2 yıl en beğenilen
Mağara. Bir aydır olan bir kampanya bu.
1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 2 yıl
Eşime bugün ttelekomdan faturaya dahil gm5 Plus aldık ancak plan störe da yer alan indirimli programları kurmaya çalıştığım vakit indirim vermiyor bunun nedeni ne olabilir? Ayrıca ürün kutusunun üzerinde play store indirim ibaresi yer almıyordu bilgisi olan varsa sevinirim.
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omerhakanbilici 2 yıl
+enpara indirimi ile nirvanaya ulaşılabilir. (ÖLÜCÜ TAKIMI)
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karakteristik61 2 yıl
Nova launcher prime ı bir ara indirime denk getirip 1-2 lira gibi bir fiyata almıştım.
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kadirirdem 2 yıl
Güzel olmuş gm 5plus yanında veriliyor
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LostAssassin 2 yıl
Bu uygulamalardan sadece birinde o indirim uygulandı diğerlerinde normal fiyat. Sadece ilk alışverişte geçerli sanırım.
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DeanWinchester. 2 yıl
Bu indirim güzel oldu
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Milky Way 2 yıl en beğenilen
Mağara. Bir aydır olan bir kampanya bu.
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kafkayony 2 yıl
Son satın alma onaylamaya kadar gelmeme rağmen bir indirim yok.
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Erasmus78 2 yıl
Daha dun GM 5+ satın aldım hepsiburada'dan. İyi oldu. :D
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hakemzsr 2 yıl
Mantıklı olmus
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tuilde 2 yıl
Zamaninda avea mobil odeme ile 20 liralirik urunu belese almistik. Bu ne ki?
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berkayjan 2 yıl
Nova Launcher indirimi güzel olmuş.
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