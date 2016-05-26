General Mobile’dan Google Play Store’da %90 indirim

Kullanıcıların Google Play Store uygulamasına girdikten indirimli uygulamayı arama kutusuna yazıp, sayfasına gitmesi gerekiyor. Bu sayfada orijinal fiyatı ile listelenen uygulama, satın al butonuna tıkladıktan sonra indirimli olarak kullanıcıların karşısına getirilecek.
İndirimli uygulamalar şöyle:
Aksiyon FPS oyunlarının en iyisi, mobil oyunların sınırlarını daha da zorlayacak yeni bir bölümle yeniden akıllı telefonlarda. Orijinal fiyatı: 18,99TL
Her şeyin ve herkesin hoş karşılandığı bir oyun dünyası olan bu Town'ı yönetiyorsunuz! Farklı konumlar ve pek çok klasik Toca Boca karakteriyle, Town'daki günlük maceralar sonsuzdur. Orijinal fiyat: 1,99TL
Son derece özelleştirilebilir, performans odaklı, ana ekran. Materyal Tasarımı ile çağdaş Android için en iyisi. Orijinal fiyatı: 10TL
Facetune, güçlü ve eğlenceli bir portre fotoğrafı editörüdür! Kendi kendinize çektiğiniz fotoğraflarınıza ve portrelere rötuş yapın ve sanatsal bir hava katın. Orijinal fiyatı: 10TL
Ultimate Guitar Tabs & Chords çevrimdışı bile ulaşılabilen gitar ve ukulele akortları, tabları ve şarkı sözleri içeren dünyada en büyük kataloğunun mobil versiyonudur. Sevdiğiniz şarkıları akustik veya elektro gitarda veya ukulelede (Hawaii gitarında) çalmayı öğrenin. Orijinal fiyat: 7TL
Monument Valley'de imkânsız bir mimari yapıyı ustalıkla manipüle edecek ve nefes kesici güzellikteki bu dünyada, sessiz bir prensese rehberlik edeceksiniz. Orijinal fiyatı: 8,79TL
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