General Mobile’dan Google Play Store’da %90 indirim

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General Mobile, kullanıcılarına 6 adet uygulamayı %90 indirimli olarak satın alabilme imkanı sunuyor. Türkiye’de ilk olduğu belirtilen kampanya kapsamında popüler 6 oyun %90 indirimli olarak alınabilecek.

Kullanıcıların Google Play Store uygulamasına girdikten indirimli uygulamayı arama kutusuna yazıp, sayfasına gitmesi gerekiyor. Bu sayfada orijinal fiyatı ile listelenen uygulama, satın al butonuna tıkladıktan sonra indirimli olarak kullanıcıların karşısına getirilecek.

İndirimli uygulamalar şöyle:

Modern Combat 4

Aksiyon FPS oyunlarının en iyisi, mobil oyunların sınırlarını daha da zorlayacak yeni bir bölümle yeniden akıllı telefonlarda. Orijinal fiyatı: 18,99TL

Toca Life

Her şeyin ve herkesin hoş karşılandığı bir oyun dünyası olan bu Town'ı yönetiyorsunuz! Farklı konumlar ve pek çok klasik Toca Boca karakteriyle, Town'daki günlük maceralar sonsuzdur. Orijinal fiyat: 1,99TL

Nova Launcher Prime

Son derece özelleştirilebilir, performans odaklı, ana ekran. Materyal Tasarımı ile çağdaş Android için en iyisi. Orijinal fiyatı: 10TL

Face Tune

Facetune, güçlü ve eğlenceli bir portre fotoğrafı editörüdür! Kendi kendinize çektiğiniz fotoğraflarınıza ve portrelere rötuş yapın ve sanatsal bir hava katın. Orijinal fiyatı: 10TL

Ultimate Guitar

Ultimate Guitar Tabs & Chords çevrimdışı bile ulaşılabilen gitar ve ukulele akortları, tabları ve şarkı sözleri içeren dünyada en büyük kataloğunun mobil versiyonudur. Sevdiğiniz şarkıları akustik veya elektro gitarda veya ukulelede (Hawaii gitarında) çalmayı öğrenin. Orijinal fiyat: 7TL

Monument Valley

Monument Valley'de imkânsız bir mimari yapıyı ustalıkla manipüle edecek ve nefes kesici güzellikteki bu dünyada, sessiz bir prensese rehberlik edeceksiniz. Orijinal fiyatı: 8,79TL