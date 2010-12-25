General Motors, 2015 yılına kadar 135.000 plug-in hybrid otomobil satmayı hedefliyor

2007 yılından beri tam elektrikli otomobil olduğu iddia edilse de tekerleklerinin de içten yanmalı motoru tarafından tahrik edildiği ortaya çıktığında plug-in hybrid olduğuna karar verilen Volt ile ilgili haberleri sizlerle paylaşmıştık. Chevrolet ve GM başarılı modeli Volt ile birlikte yeni elektrikli otomobiller üretmeye devam edecek gibi görünüyor.

Volt ve yeni üreteceği elektrikli modellerle elektrikli otomobil savaşının en öne çıkan markalarından biri olacak GM, 2015'e kadar olan hedeflerini açıkladı. GM CEO'su Dan Akerson yaptığı açıklamada sadece 2012 yılı içerisinde 45.000 elektrikli otomobil, 2015 yılına kadar ise 135.000 plug-in hybrid otomobil satmayı hedeflediklerini belirtti.

Sadece elektrik motoru sayesinde 80 kilometreye kadar yol alabilen otomobil, 149 beygir gücünde elektrikli motora ve menzili uzatmak için 74 beygirlik 1.4 litre hacminde benzinli motora sahip. İçten motoru sayesinde otomobil toplamda 610 kilometreye kadar yol alabiliyor.