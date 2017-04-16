General Motors yollardaki sürücüsüz otomobillerinin sayısını arttırıyor

Chevrolet, Cadillack ve Buick gibi önemli markaları bünyesinde barındıran Amerikan otomobil devi General Motors, sürücüsüz otomobil alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. San Francisco'daki otonom araçlar tesisinde sürücüsüz otomobiller geliştirmeye devam eden General Motors, şubat ayında yaptığı açıklamada Lyft ile ortak bir projeye imza atacaklarını ve birlikte, sürücüsüz otomobillerden oluşan bir taksi filosunu bir an önce yollara çıkaracaklarını duyurmuştu.

Wall Street Journal ve Reuters'un haberine göre General Motors, otonom taksi filosunu bu yıl içinde bir test bölgesinde kullanıma sunmayı ve 2018'de de geniş bir pazara ulaşmayı amaçlıyor. Ne var ki şirketin bu projesini hayata geçirmeden önce daha fazla sürücüsüz otomobili yollarda test etmesi ve topladığı verilerle araçlarını yolcu taşımaya daha uygun hale getirmesi gerekiyor.

IEEE Spectrum tarafından paylaşılan habere göre General Motors tam da bunu yapmaya hazırlanıyor. GM ve Cruise'un en geç önümüzde ay yollardaki sürücüsüz otomobillerine 300 Chevy Bolt daha ekleyeceği söyleniyor. Halihazırda San Francisco yollarında 50'den fazla sürücüsüz otomobili bulunan General Motors, bu alanda en büyük ikinci test filosuna sahip.

Bu filoya 300 Chevy Bolt'un daha eklenmesi ile birlikte Amerikan otomobil devi otonom araçlarını kullanıma sunmaya bir adım daha yaklaşacak.

https://www.engadget.com/2017/04/14/gm-cruise-lyft-300-more-self-driving-chevy-bolts/