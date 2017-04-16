Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

General Motors yollardaki sürücüsüz otomobillerinin sayısını arttırıyor

General Motors, yollardaki sürücüsüz araçlarının sayısını arttırmaya hazırlanıyor. 300 adet otonom Chevy Bolt önümüzdeki ay San Francisco yollarında test edilmeye başlanacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,8b
1
3
Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Chevrolet, Cadillack ve Buick gibi önemli markaları bünyesinde barındıran Amerikan otomobil devi General Motors, sürücüsüz otomobil alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. San Francisco'daki otonom araçlar tesisinde sürücüsüz otomobiller geliştirmeye devam eden General Motors, şubat ayında yaptığı açıklamada Lyft ile ortak bir projeye imza atacaklarını ve birlikte, sürücüsüz otomobillerden oluşan bir taksi filosunu bir an önce yollara çıkaracaklarını duyurmuştu.
Wall Street Journal ve Reuters'un haberine göre General Motors, otonom taksi filosunu bu yıl içinde bir test bölgesinde kullanıma sunmayı ve 2018'de de geniş bir pazara ulaşmayı amaçlıyor. Ne var ki şirketin bu projesini hayata geçirmeden önce daha fazla sürücüsüz otomobili yollarda test etmesi ve topladığı verilerle araçlarını yolcu taşımaya daha uygun hale getirmesi gerekiyor.
IEEE Spectrum  tarafından paylaşılan habere göre General Motors tam da bunu yapmaya hazırlanıyor. GM ve Cruise'un en geç önümüzde ay yollardaki sürücüsüz otomobillerine 300 Chevy Bolt daha ekleyeceği söyleniyor. Halihazırda San Francisco yollarında 50'den fazla sürücüsüz otomobili bulunan General Motors, bu alanda en büyük ikinci test filosuna sahip.
Bu filoya 300 Chevy Bolt'un daha eklenmesi ile birlikte Amerikan otomobil devi otonom araçlarını kullanıma sunmaya bir adım daha yaklaşacak.

https://www.engadget.com/2017/04/14/gm-cruise-lyft-300-more-self-driving-chevy-bolts/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muhalif13 2 yıl
Otonom ve elektrikli araçlar ilk dönemlerini yaşıyor Bildiğim kadarı ile ABD de sadece California ve SF de deneme sürüşlerine izin veriliyor.
Güzel bir çağın başlangıcındayız aslında Bu deneyime bizde yerli otomobil ile katkıda bulanabiliriz de ah bir siyaseti kişiler üzerinden değilde fikirler üzerinden yapabilsek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 2 yıl
bu işi benim hala aklım almıyor, otonom bir araba gelip bana çarpsa yaralansam filan herhalde o fabrikayı ateşe veririm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Otonom savaşları kızışacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl HP’nin Android tabanlı Remix OS’e sahip olan dizüstü bilgisayarı görüntülendi 2 yıl Hololems ile Lemmings’ler evinize geliyor 2 yıl iPhone 8 şema çalışmaları artıyor 2 yıl Pegasus'un Katarlılara satılacağı iddiasına yalanlama 2 yıl Türk yapımı yapboz bilgisayar kasasına 2 uluslararası ödül 2 yıl Türk oyun sektöründen yarım milyar dolarlık ihracat rekoru 2 yıl 5G destekli akıllı bandajlar 12 ay içinde test edilecek 2 yıl Marmaray’daki elektrik kesintilerine denizden destek 2 yıl Samsung Galaxy S8+’ın çift kameralı prototipine ait yeni görseller paylaşıldı 2 yıl AMD Radeon RX 580 hız aşırtma rakamları ortaya çıktı 2 yıl Binlerce domain teknik destek dolandırıcılığı için kullanılıyor 2 yıl Facebook canlı yayınında cinayet işlendi 2 yıl Mobilite: Yeni iPhone böyle mi görünecek, Xiaomi Mi6'dan haberler ve dahası... 2 yıl Hızlı ve Öfkeli 8 gişede rekora koşuyor 2 yıl Bilgisayar ve internetin mucitlerinden Robert Taylor hayatını kaybetti 2 yıl Firefox'a RAM tüketimini azaltacak 'Performans' ayarı geliyor 2 yıl Yapay zeka kalp krizi tahminlerinde doktorlardan daha başarılı 2 yıl Finansal sorunlar yaşayan LeEco küçülmeye gidebilir 2 yıl Google, Android için YouTube uygulamasında yeni kullanıcı arayüzü test ediyor 2 yıl Hangi telefonlar Windows 10 Mobile Creators Update güncellemesi alacak? 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN General Motors yollardaki sürücüsüz otomobillerinin sayısını arttırıyor Sonraki Modern araçlar ileride pist etkinliklerinden engellenebilir 2 yıl Koda değil, içeriğe bakan reklam engelleyici geliştirildi 2 yıl Samsung Galaxy S8 Active geliyor 2 yıl HTC One X10 resmiyet kazandı 2 yıl Güneş ışığını kullanarak havadan su üreten cihaz geliştirildi 2 yıl Word'deki güvenlik açığı Rusya'ya yönelik casusluk faaliyetlerinde kullanılmış 2 yıl Kodu Cup Türkiye 2017 yarışması başlıyor 2 yıl Bu kart can yakar ! "ASUS Strix GTX 1080 Ti inceleme" 2 yıl Karşınızda 1000 beygir gücüyle, 2017 Trans Am Super Duty 2 yıl iPhone 7 Plus tasarımlı Oppo R11 göründü 2 yıl 2016'da Uber üzerinden 20 milyar dolarlık yolculuk yapıldı 2 yıl İşte dünyanın en çok bilgisayar satan şirketleri 2 yıl Taşınabilir ve kullanıma hazır güneş enerjisi 2 yıl Microsoft, NSA sızıntısındaki açıkların düzeltildiğini duyurdu 2 yıl Sinema dünyasından haftanın öne çıkan haberleri 2 yıl Yeni Skoda Octavia RS ve Scout'un detay ve görselleri yayınlandı 2 yıl Nokia 8 ve Nokia 9'un tasarımları ortaya çıktı 2 yıl Nintendo Switch’in dünya genelindeki satış sayısı açıklandı 2 yıl DJI Phantom 4 Advanced duyuruldu 2 yıl Google Fotoğraflar etkileyici video sabitleme yapabiliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim