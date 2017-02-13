General Motors’tan etkileyici otonom sürüş videosu

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General Motors’un otonom sürüş teknolojileri konusunda çalışmalar yapan bağlı şirketi Cruise, kısa bir süre önce otonom sürüş videosu paylaşmış ancak bu görüntülerde direksiyonun görünmüyor oluşu nedeni ile önemli eleştirilere maruz kalmıştı.

Farklı bir video daha yayınlayan şirket, bu kez ikinci bir kameradan sürücüyü de göstermeyi ihmal etmemiş. Videoda sürücünün direksiyona zorlu anlarda bile hiç dokunmadığını görüyoruz. Araç özellikle yol çizgilerinin olmadığı dar sokaklarda, önüne çıkan yayalara karşı hatta yola aniden fırlayan iş makinelerinin olduğu senaryoda bile sürücü müdahalesi gerektirmeden kusursuz bir performans sergiliyor.

Aslında bu video General Motors adına son derece önemli. Şirket daha önce %100 otonom özelliklere sahip ilk ticari aracı satışa sunan marka olacaklarını iddia etmişti ancak bu noktada araçlarının General Motors Technical Center arazisi dışına çıktığını görememiştik. Hali hazırda şirketin 40’tan fazla otonom özelliklere sahip Bolt EV aracı bulunuyor. Bu araçlardan birkaçının test amacıyla aralık ayından bu yana sokaklarda dolaştığı iddia ediliyor.

Tesla’nın yayınladığı videolardan sonra General Motors cephesinden gelen bu video Tesla’ya bir yanıt niteliğinde olmuş. İlerleyen günlerde Tesla cephesinden de etkileyici bir video görmemiz şaşırtıcı olmaz. Şimdi sözü daha fazla uzatmayalım sizleri o video ile baş başa bırakalım: