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General Motors’tan etkileyici otonom sürüş videosu

General Motors’un otonom sürüş teknolojileri geliştiren şirketi Cruise, Bolt EV modeline entegre edilmiş otonom sürüş yetenekleri ile bir video paylaştı. İşte o video:
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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General Motors’tan etkileyici otonom sürüş videosu
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General Motors’un otonom sürüş teknolojileri konusunda çalışmalar yapan bağlı şirketi Cruise, kısa bir süre önce otonom sürüş videosu paylaşmış ancak bu görüntülerde direksiyonun görünmüyor oluşu nedeni ile önemli eleştirilere maruz kalmıştı.

Farklı bir video daha yayınlayan şirket, bu kez ikinci bir kameradan sürücüyü de göstermeyi ihmal etmemiş. Videoda sürücünün direksiyona zorlu anlarda bile hiç dokunmadığını görüyoruz. Araç özellikle yol çizgilerinin olmadığı dar sokaklarda, önüne çıkan yayalara karşı hatta yola aniden fırlayan iş makinelerinin olduğu senaryoda bile sürücü müdahalesi gerektirmeden kusursuz bir performans sergiliyor.

Aslında bu video General Motors adına son derece önemli. Şirket daha önce %100 otonom özelliklere sahip ilk ticari aracı satışa sunan marka olacaklarını iddia etmişti ancak bu noktada araçlarının General Motors Technical Center arazisi dışına çıktığını görememiştik. Hali hazırda şirketin 40’tan fazla otonom özelliklere sahip Bolt EV aracı bulunuyor. Bu araçlardan birkaçının test amacıyla aralık ayından bu yana sokaklarda dolaştığı iddia ediliyor.

Tesla’nın yayınladığı videolardan sonra General Motors cephesinden gelen bu video Tesla’ya bir yanıt niteliğinde olmuş. İlerleyen günlerde Tesla cephesinden de etkileyici bir video görmemiz şaşırtıcı olmaz. Şimdi sözü daha fazla uzatmayalım sizleri o video ile baş başa bırakalım:


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basartenk 2 yıl en beğenilen
Bizim memleket için bir de, çukur ve tümseklerden kaçma yazılımı eklemeleri lazım.
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Spider_hip 2 yıl
İstanbul için bambaşka bir yazılım gerekir, yoksa bir arpa boyu yol gidemez. Örneğin Kadıköy rıhtımda, yüzlerce yaya karşıya geçmeyi bekliyor, çoğu ufak ufak yollara iniyor, bir boşluğu yakalayıp geçmeye bakıyor. Böyle her yayayı yolda gördüğünde durup yol verecek yazılım caddeyi geçemez çünkü insan bitmiyor. Otomatik kornaya basacak, gaz fren yapıp yayayı tırstıracak. Otomatik pilot olduğunu anlarsa o yayalar aralıksız karşıya geçer. Bu da yazılımından ötürü akşama kadar bekler. Zaten arkadaki araçların sürücüsü inip aracı hurdaya çıkartır o zamana kadar.
Bizde bak metrobüse gayet güzel olur bu yazılım. Sadece kalabalıktan eli kolu kapıya sıkışan, kapının kapanmasını engelleyenler olunca biraz afallar, arada çevreyolundan metrobüs yoluna uçan araçları görünce de şaşırabilir ama onlarda ufak tefek güncellemeler ile hazırlıklı hale getirilebilir.
İstanbul için bambaşka bir yazılım gerekir, yoksa bir arpa boyu yol gidemez. Örneğin Kadıköy rıhtımda, yüzlerce yaya karşıya geçmeyi bekliyor, çoğu ufak ufak yo...
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ComandanteBilic 2 yıl
Hata yapan araçlara karşı nasıl davranıyor, onu bilmek lazım.
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horozcorc 2 yıl
Türkiye'de, el kol yapan sürücülere, ters yönden gelen diğer araçlara, trafik ışıklarının yanmadığı kavşaklara, herhangi bi ikaz bulunmayan belediye çukurlarına karşı en azından büyük bir service pack güncellemesine kadar beklemek lazım :)
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Captain_Ivy 2 yıl
Bize göre bi araç değil bu. Videoda ne dolmuş var ne taksi. O yüzden rahat raht takılıyo böyle..
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vs-fb 2 yıl
Medeniyet kavşaklardan ışıklar olmadan sorunsuzca geçebilmek sanırım.
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arel.gr 2 yıl
video nerde ?
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bulentcandan 2 yıl
Türkiye'de bu otonom aracın beyni yanar.
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Experimentation 2 yıl
böyle sürüş olmaz, trafiksiz yerde dur kalk yapıp duruyo araç
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ozmenakif 2 yıl
Bu ve benzeri otonom sürüş videolarının neden normal hızda degil de hızlandırılmış olarak yayınladığını anlayamıyorum
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unyeee 2 yıl
Akan trafikte bu kadar seri olması güzel bir şey duran kamyonu sollaması etkileyici ve gittiği çoğu yolda şerit yok ama sorun yaşamıyor. Teslan bir iki seneye batar.
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mokinto 2 yıl
O ne sokak öyle dur kalk . Balata dayanmaz.
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Cossie 2 yıl mokinto
mokinto

O ne sokak öyle dur kalk . Balata dayanmaz.

Dinamo gücüyle duruyor bu araçlar. Fren balataları acil durumda kullanılıyor. Mesela ülkemizde satılan Yaris hybrid'e bakarsanız şehiriçi tüketimi şehirdışı tüketiminden daha düşük. Sabit hız yaramıyor bu araçlara, dur-kalk seviyor bu araçlar.
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