T. Partl tarafından uzun zamandır Windows Phone cihazlar üzerinde hizmet veren fotoğraf uygulamalarından GeoPhoto, Windows 10 için evrensel yapıldı.





Artık hem Windows 8 ile Windows 10 bilgisayarlar hem de Windows Phone cihazlarda çalışma gösterebilen GeoPhoto, kişilerin çektikleri fotoğraflardan EXIF bilgilerini çekiyor ve buna göre çekim konumlarını belirleyerek dünya haritası üzerinde işaretleyebiliyor.

Özellikle sık sık yurt dışı gezileri gerçekleştiren kişilere hitap eden uygulama, Microsoft'un popüler bulut depolama servisi OneDrive'dan fotoğraf alabiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve istenirse çekim konumları üzerinde özel değişiklikler de yapabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan GeoPhoto'ya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/geophoto-now-windows-10-universal-app