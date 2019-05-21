George RR Martin, yeni bir RPG oyunu için FromSoftware ile çalışıyor

Game of Thrones evreninin yaratıcısı George R.R. Martin, FromSoftware ile birlikte yeni bir RPG oyunu üzerinde çalışıyor. Bugün bir blog yazısı paylaşan Martin, Japon bir oyun firmasına yeni oyunları için danışmanlık yaptığını resmen doğruladı.
George R.R. Martin, kendi blog adresi üzerinden paylaştığı yazıda, gelecek projelerinden bahsederken,"Japonya'dan bir video oyunu için danışmanlık yaptım." ifadelerini kullandı. George RR Martin-FromSoftware işbirliği hakkında ilk kez geçtiğimiz mart ayında bazı söylentiler çıkmıştı. Martin'in blog yazısı şimdi bu durumu doğrulamış oldu.
Ayrıca Bkz. "Sekiro: Shadows Die Twice sadece 10 günde iki milyon sattı"
FromSoftware'in yeni oyunu hakkında şu an için çok fazla bilgi yok. Gematsu'nun haberinde oyunun E3 2019'da tanıtılacağı belirtilmiş. E3'te sinematik fragman tarzı görüntülerin paylaşılması bekleniyor. Oyun içi görüntüler ise daha sonraki dönemlerde yayınlanacak.
Yeni FromSoftware oyunun fantezi öğelerinin yoğunlukta olduğu ortaçağ temalı bir hikayeye sahip olması bekleniyor. Hidetaka Miyazaki'nin George RR Martin'den yardım alarak geliştirdiği oyun, Dark Souls benzeri bir oynanışa sahip olacak. Yani yine bolca öleceğimiz zorlu bir oynanış bizleri bekliyor.
Japon oyun geliştiricisi FromSoftware, Dark Souls serisi, Bloodborne ve Sekiro gibi başarılı yapımlarla son yıllarda adından çokça söz ettirmeyi başardı. Geçtiğimiz mart ayında piyasaya sürülen Sekiro: Shadows Die Twice, kısa sürede müthiş satış rakamlarına ulaşmış ve genel anlamıyla da yoğun bir şekilde olumlu yorumlar almıştı. FromSoftware'in yeni oyununu yine büyük bir heyecanla bekliyoruz.
George R.R. Martin, kendi blog adresi üzerinden paylaştığı yazıda, gelecek projelerinden bahsederken,"Japonya'dan bir video oyunu için danışmanlık yaptım." ifadelerini kullandı. George RR Martin-FromSoftware işbirliği hakkında ilk kez geçtiğimiz mart ayında bazı söylentiler çıkmıştı. Martin'in blog yazısı şimdi bu durumu doğrulamış oldu.
Ayrıca Bkz. "Sekiro: Shadows Die Twice sadece 10 günde iki milyon sattı"
FromSoftware'in yeni oyunu hakkında şu an için çok fazla bilgi yok. Gematsu'nun haberinde oyunun E3 2019'da tanıtılacağı belirtilmiş. E3'te sinematik fragman tarzı görüntülerin paylaşılması bekleniyor. Oyun içi görüntüler ise daha sonraki dönemlerde yayınlanacak.
Yeni FromSoftware oyunun fantezi öğelerinin yoğunlukta olduğu ortaçağ temalı bir hikayeye sahip olması bekleniyor. Hidetaka Miyazaki'nin George RR Martin'den yardım alarak geliştirdiği oyun, Dark Souls benzeri bir oynanışa sahip olacak. Yani yine bolca öleceğimiz zorlu bir oynanış bizleri bekliyor.
Japon oyun geliştiricisi FromSoftware, Dark Souls serisi, Bloodborne ve Sekiro gibi başarılı yapımlarla son yıllarda adından çokça söz ettirmeyi başardı. Geçtiğimiz mart ayında piyasaya sürülen Sekiro: Shadows Die Twice, kısa sürede müthiş satış rakamlarına ulaşmış ve genel anlamıyla da yoğun bir şekilde olumlu yorumlar almıştı. FromSoftware'in yeni oyununu yine büyük bir heyecanla bekliyoruz.
https://gematsu.com/2019/05/george-rr-martin-ive-consulted-on-a-video-game-out-of-japan Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hatta MMORPG de olur, klan yerine hane kurarız.
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oyun, sekiro ve