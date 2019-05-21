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George RR Martin, yeni bir RPG oyunu için FromSoftware ile çalışıyor

Dark Souls serisinin geliştiricisi FromSoftware, yeni RPG oyunu için George RR Martin ile çalışıyor. Fantezi öğeleriyle kaplı ortaçağ temasına sahip olması beklenen oyun, E3 2019'da tanıtılacak.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Game of Thrones evreninin yaratıcısı George R.R. Martin, FromSoftware ile birlikte yeni bir RPG oyunu üzerinde çalışıyor. Bugün bir blog yazısı paylaşan Martin, Japon bir oyun firmasına yeni oyunları için danışmanlık yaptığını resmen doğruladı.

George R.R. Martin, kendi blog adresi üzerinden paylaştığı yazıda, gelecek projelerinden bahsederken,"Japonya'dan bir video oyunu için danışmanlık yaptım." ifadelerini kullandı. George RR Martin-FromSoftware işbirliği hakkında ilk kez geçtiğimiz mart ayında bazı söylentiler çıkmıştı. Martin'in blog yazısı şimdi bu durumu doğrulamış oldu.

Ayrıca Bkz. "Sekiro: Shadows Die Twice sadece 10 günde iki milyon sattı"
FromSoftware'in yeni oyunu hakkında şu an için çok fazla bilgi yok. Gematsu'nun haberinde oyunun E3 2019'da tanıtılacağı belirtilmiş. E3'te sinematik fragman tarzı görüntülerin paylaşılması bekleniyor. Oyun içi görüntüler ise daha sonraki dönemlerde yayınlanacak.

Yeni FromSoftware oyunun fantezi öğelerinin yoğunlukta olduğu ortaçağ temalı bir hikayeye sahip olması bekleniyor. Hidetaka Miyazaki'nin George RR Martin'den yardım alarak geliştirdiği oyun, Dark Souls benzeri bir oynanışa sahip olacak. Yani yine bolca öleceğimiz zorlu bir oynanış bizleri bekliyor.

Japon oyun geliştiricisi FromSoftware, Dark Souls serisi, Bloodborne ve Sekiro gibi başarılı yapımlarla son yıllarda adından çokça söz ettirmeyi başardı. Geçtiğimiz mart ayında piyasaya sürülen Sekiro: Shadows Die Twice, kısa sürede müthiş satış rakamlarına ulaşmış ve genel anlamıyla da yoğun bir şekilde olumlu yorumlar almıştı. FromSoftware'in yeni oyununu yine büyük bir heyecanla bekliyoruz. 

https://gematsu.com/2019/05/george-rr-martin-ive-consulted-on-a-video-game-out-of-japan Yorum Yaz
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Angel of the Lord 2 hf. en beğenilen
İki taraf da ölümü çok seviyor. Nasıl bir şey olacak acaba.
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kakarikikiri 2 hf.
dizi den de kurtulduk, çıkar şu kış rüzgarlarını artık.
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-Lanaya- 2 hf.
Adam harbiden kendisininde söyledigi gibi 80li yaslarinda tamamlayacak kitaplari herhalde. (Su anda 70)
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a_y_k_u_t 2 hf.
8. sezon gelmiş geçmiş en büyük şakaydı gerçek bölümleri yayınlayağız de sakalını yediğim nolur...
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kakarikikiri 2 hf. a_y_k_u_t
6. sezondan sonra zaten dizi hikayeden kopmuştu, 8. sezon tüy dikti, final de de gömdük. hikayeyi merak ediyorsan kitaplarını okumanı tavsiye ederim. çok iyiler.
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eP_362 2 hf.
Önce o 2 kitabı tamamla
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Angel of the Lord 2 hf. en beğenilen
İki taraf da ölümü çok seviyor. Nasıl bir şey olacak acaba.
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Abdülhak Hamit Tarhan 2 hf.
Kitabı tamamlayıver reis
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Umutcan 2 hf.
Ben de Game of Thrones temalı sandım. Şöyle bir babayiğit çıksın CD Projekt Red gibi, adam akıllı oyununu yapsın.
Hatta MMORPG de olur, klan yerine hane kurarız.
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Game Capture TV 2 hf. yeni yorumcu
Game of Souls
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***Leopard*** 2 hf.
8.sezon fixini yayınla önce
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