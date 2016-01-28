Gerçek kablosuz şarj yakın zamanda mümkün hale gelebilir

(Tesla'nın tasarımı)

Günümüzde kullanılan kablosuz şarj teknolojileri sizlere geçtiğimiz günlerde incelemesinde de gösterdiğimiz üzere her ne kadar cihaza herhangi bir şarj kablosu takmasak da cihazın şarj istasyonu üzerinde temas halinde bulunması nedeniyle tam olarak da hayal edilen gibi çalışmıyor. Son gelişmelere göre uzun süredir hayalini kurduğumuz uzak mesafeden cihazı şarj edebilme yakın gelecekte mümkün hale gelebilir.

Rus ITMO Üniversitesi ve Giricond Araştırma Enstitüleri gerçekleştirdikleri önemli bir atılımla 20cm civarı mesafeden güç transferini başardı. Bu durum kulağa ilk olarak çok da uzun bir mesafe gibi görünmese de günümüzdeki teknolojilere baktığımızda aslında önemli sayılabilir.

İki bakır bobinin kullanıldığı yöntemde, bobinlerin aynı frekansta rezonans olması sayesinde ufak çapta da olsa güç transferi yapılabiliyor. Yapısında mıknatısların yer aldığı yöntem böylece insan vücudu ve diğer nesneler üzerinde de oldukça az bir etkiye sahip. İlk testlerde %80 oranında verimlilikle çalışan yöntemin zamanla alanının genişletilmesi ve verimliliğinin artması amaçlanıyor.



