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Gerçek kablosuz şarj yakın zamanda mümkün hale gelebilir

Çevremizde kablosuz şarj desteğine sahip cihazlar artmaya devam ederken, menzili artırmaya yönelik çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Bu yönde Rusya'dan yeni bir gelişmenin detayları haberimizde
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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10
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Gerçek kablosuz şarj yakın zamanda mümkün hale gelebilir
 (Tesla'nın tasarımı)
Günümüzde kullanılan kablosuz şarj teknolojileri sizlere geçtiğimiz günlerde incelemesinde de gösterdiğimiz üzere her ne kadar cihaza herhangi bir şarj kablosu takmasak da cihazın şarj istasyonu üzerinde temas halinde bulunması nedeniyle tam olarak da hayal edilen gibi çalışmıyor. Son gelişmelere göre uzun süredir hayalini kurduğumuz uzak mesafeden cihazı şarj edebilme yakın gelecekte mümkün hale gelebilir.
Gerçek kablosuz şarj yakın zamanda mümkün hale gelebilir

Rus ITMO Üniversitesi ve Giricond Araştırma Enstitüleri gerçekleştirdikleri önemli bir atılımla 20cm civarı mesafeden güç transferini başardı. Bu durum kulağa ilk olarak çok da uzun bir mesafe gibi görünmese de günümüzdeki teknolojilere baktığımızda aslında önemli sayılabilir.
İki bakır bobinin kullanıldığı yöntemde, bobinlerin aynı frekansta rezonans olması sayesinde ufak çapta da olsa güç transferi yapılabiliyor. Yapısında mıknatısların yer aldığı yöntem böylece insan vücudu ve diğer nesneler üzerinde de oldukça az bir etkiye sahip. İlk testlerde %80 oranında verimlilikle çalışan yöntemin zamanla alanının genişletilmesi ve verimliliğinin artması amaçlanıyor.


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wolf silver 3 yıl en beğenilen
Tesla yaklaşık 100 yıl önce bulmuş. Ancak günümüzdeki BİR Çok şirket üniversite milyarlarca dolar harcıyor ama hala ortada doğru dürüst birşey yok... Tesla gerçekten çok çok büyük bir mucitmiş..
Tesla yaklaşık 100 yıl önce bulmuş. Ancak günümüzdeki BİR Çok şirket üniversite milyarlarca dolar harcıyor ama hala ortada doğru dürüst birşey yok... Tesla ger...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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freedom36 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

kıçımızın dibinde, güneş adı verdiğimiz bir yıldız var
ve dünyanın 100 katı büyüklüğünde bir doğal reaktörün yaydığı enerji türü

şu an gecenin bir yarısı olsa veya yerin 1000 metre aşağısında olsanız bile size çok kolay ulaşıyor !

en.wikipedia.org/...


Bu da bana "Sanatkârın" ne kadar mükemmel ve yüce olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.
playstylekıçımızın dibinde, güneş adı verdiğimiz bir yıldız varve dünyanın 100 katı büyüklüğünde bir doğal reaktörün yaydığı ener...
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Tesle yıllar önce 4 mil uzağa enerji transferi yapıyordu
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kadirirdem 3 yıl
tesla neredesin ? :((
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Emre Kocakaya 3 yıl
Bu zaten bilinen birseydi kucuk capli olarak universiteler yapiyordu,cok cok gelistirilmesi gereken bir is bu,bobinler arasi rezonans`dan oturu cok ugultu ayrica bas agrisi yapabiliyor,ayrica kisirliga sebep olma olasiligi cok yuksek.
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Patren 3 yıl
yakında telefon bizden aldığı enerji ile şarj olur
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karahuso 3 yıl
bundan iyi silah yapılır...
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wolf silver 3 yıl en beğenilen
Tesla yaklaşık 100 yıl önce bulmuş. Ancak günümüzdeki BİR Çok şirket üniversite milyarlarca dolar harcıyor ama hala ortada doğru dürüst birşey yok... Tesla gerçekten çok çok büyük bir mucitmiş..
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arel.gr 3 yıl
acarkaptan videosu guzel, bozuk sifondan sahne arkasi seside basarili, tek eksigi alt yazi.

şaka bi tarafa gerçekten haberle güzel bağdaşmış.

@playstyle
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OverClocK1ng 3 yıl
Ahhh Tesla. Neredesin...
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SEO-Uzmanı 3 yıl
kıçımızın dibinde, güneş adı verdiğimiz bir yıldız var
ve dünyanın 100 katı büyüklüğünde bir doğal reaktörün yaydığı enerji türü

en.wikipedia.org/...

şu an gecenin bir yarısı olsa veya yerin 1000 metre aşağısında olsanız bile size çok kolay ulaşıyor !

şimdi bu enerjiyi nasıl kullanıla bilinir hale getire biliriz derseniz buyurun izleyin !

1 Yanıt Yanıtla +1
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freedom36 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

kıçımızın dibinde, güneş adı verdiğimiz bir yıldız var
ve dünyanın 100 katı büyüklüğünde bir doğal reaktörün yaydığı enerji türü

şu an gecenin bir yarısı olsa veya yerin 1000 metre aşağısında olsanız bile size çok kolay ulaşıyor !

en.wikipedia.org/...


Bu da bana "Sanatkârın" ne kadar mükemmel ve yüce olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.
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tesla, kablosuz şarj ve
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