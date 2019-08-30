Terminator: Dark Fate'ten aksiyon dolu yeni fragman

serisini köklerine geri götürecek olan, çok yakında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Büyük bir heyecanla beklenen filmin vizyona girmesine artık iki ay gibi kısa bir süre kalmasıyla birlikte yapımcı stüdyo, bugün yeni ve daha uzun bir fragman daha paylaştı. İşte Dark Fate'in aksiyon dolu yeni fragmanı:Dark Fate, hikaye anlamında Terminator 2: Judgment Day'in sonrasında geçiyor. İlk iki filmden sonra vizyona giren tüm Terminator filmleri yok sayılacak.veüçlüşünü tekrar bir araya getiren Dark Fate'i özellikle de serinin hayranlarının büyük bir merakla beklediğini söyleyebiliriz.28 yıl sonra seriye geri dönen James Cameron filmin yapımcılığını üstleniyor ancak işin yönetmenlik kısmını kendisi yapmayacak. Şu sıralar tamamıyla Avatar'ın devam filmlerine odaklanan Cameron, Dark Fate'i yönetmesi için Tim Miller ile anlaşmaya varmıştı. Tim Miller bildiğiniz gibi 2016 yılında vizyona giren Deadpool filmiyle adını duyurmuştu.Terminator: Dark Fate,