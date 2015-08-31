GIF animasyonlar için hazırlanan Lumia Cinemagraph uygulaması Windows 10 desteği aldı

Kişilerin GIF animasyonlar oluşturmasına imkan sağlayan Lumia Cinemagraph uygulaması yeni özellikler ile güncellendi.

Temel olarak oldukça sade bir arayüz ile gelen ve kişilerin seçilen bölgelerinin hareket ettiği fotoğraflar elde edebilmesine imkan tanıyan Lumia Cinemagraph, yayınlanan son sürümüyle ise ilk olarak Windows 10 desteği kazandı. Aynı zamanda uygulamaya yeni bir şeffaf simge eklendi ve birçok hata temizlendi.

Lumia Cinemagraph uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.