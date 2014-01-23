GIF animasyonlar için hazırlanan WP8 uyumlu Nokia Cinemagraph güncellendi

Nokia'nın Lumia serisi akıllı cep telefonlarıyla uyumlu olarak kullanılabilen ve kişilerin GIF animasyonlar oluşturmasına imkan sağlayan Cinemagraph uygulaması yeni özellikler ile güncellendi.

Temel olarak oldukça sade bir arayüz ile gelen ve kişilerin seçilen bölgelerinin hareket ettiği fotoğraflar elde edebilmesine imkan tanıyan Nokia Cinemagraph, yayınlanan 4.0.0.10 sürümüyle aşağıda yer alan yeniliklere kavuşmuş durumda.

Sinemagrafları GIF dosyaları olarak dışa aktarma

Nokia Storyteller ile daha iyi uyum için konum verisi ekleme

Genel performans geliştirmeleri Nokia Cinemagraph uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/nokia-cinemagraph/594477c0-e991-4ed4-8be4-466055670e69