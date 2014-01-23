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GIF animasyonlar için hazırlanan WP8 uyumlu Nokia Cinemagraph güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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GIF animasyonlar için hazırlanan WP8 uyumlu Nokia Cinemagraph güncellendi
Nokia'nın Lumia serisi akıllı cep telefonlarıyla uyumlu olarak kullanılabilen ve kişilerin GIF animasyonlar oluşturmasına imkan sağlayan Cinemagraph uygulaması yeni özellikler ile güncellendi.
Temel olarak oldukça sade bir arayüz ile gelen ve kişilerin seçilen bölgelerinin hareket ettiği fotoğraflar elde edebilmesine imkan tanıyan Nokia Cinemagraph, yayınlanan 4.0.0.10 sürümüyle aşağıda yer alan yeniliklere kavuşmuş durumda.
  • Sinemagrafları GIF dosyaları olarak dışa aktarma
  • Nokia Storyteller ile daha iyi uyum için konum verisi ekleme
  • Genel performans geliştirmeleri
Nokia Cinemagraph uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/nokia-cinemagraph/594477c0-e991-4ed4-8be4-466055670e69 Yorum Yaz
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71212514 5 yıl
Hiç kullanmadığım için sildiğim uygulama
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fukox 5 yıl
Şu sinemograf tüm lumialarda var mı ben onu sormak istiyorum.
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aenescan1994 5 yıl fukox
fukox
Şu sinemograf tüm lumialarda var mı ben onu sormak istiyorum.

Var hepsinde
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