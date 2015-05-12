Gif arama servisi Giphy yeni Gmail eklentisini yayınladı

En popüler gif arama sitelerinden birisi olan Giphy, hareketli kısa görüntüleri artık maillerimize eklemeye imkan veren yeni eklentisini yayınladı. Chrome tarayıcısı için yayınlanan eklenti Gmail ile birlikte çalışabiliyor.

Daha önce Facebook üzerinden de gif görüntülemek için anlaşma yapan web sitesi bu kez giflerin direk olarak e-posta içerisine eklenmesine imkan veriyor. Eklenti mail yazdığınız sırada alt kısımda yer alan düzenleme çubuğunda kendine yer bulurken buraya tıklayarak Giphy üzerinde arama yapabiliyorsunuz. Arama sonucunda beğendiğiniz gif'e tıkladığınızda ise hareketli sahneler direk olarak metin girdiğiniz kısma eklenebiliyor.

Denemek isteyen kullanıcılar eklentiye aşağıdaki linkten ulaşabilirler.