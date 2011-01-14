Gigabyte'dan çift sim kart destekli ve Android'li telefon: GSmart G1310

Ürettiği anakart, ekran kartı gibi başarılı bilgisayar bileşenlerinin yanısıra akıllı telefon sektöründeki rekabetini sürdüren Gigabyte, GSmart ailesine yeni bir üye daha ekliyor: GSmart G1310.

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanan telefonda, 528 MHz frekansında çalışan Qualcomm MSM7225 işlemciye, 256 MB RAM'ye ve 512 MB ROM'a yer verilmiş. Yanında iki farklı GSM operatörünün sim kartını taşımak zorunda kalan kişilerin yardımına koşan telefonda çift sim kart desteğinin yanısıra 3.2 inç boyutlu 320x480 piksel dokunmatik ekran, 5 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera, optik trackpad, günümüzde standart haline gelmeye başlayan Wi-Fi / Bluetooth / aGPS üçlüsü ve 1260 mAh batarya mevcut.

Gigabyte GSmart G1310'un, 199 Euro fiyat etiketiyle Doğu Avrupa'da, 2011'in ilk çeyreğinden itibaren satışa sunulması bekleniyor.