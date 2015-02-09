Giriş seviyesi HTC Desire 626 resmiyet kazandı





Kısa bir süre önce gündeme gelen HTC'nin yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Desire 626, bugün itibariyle resmiyet kazandı. Aslında model bir süredir Tayvan'da satıştaydı ancak global resmi duyurusu henüz yapıldı.





Desire 626 modelinde 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran yer alıyor. 64-bitlik Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alan model 1GB RAM ile sistemi destekliyor. Arka tarafta 13MP çözünürlüğünde, ön tarafta da 5MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran model bu açıdan sınıfında ön çıkıyor.





16GB artırılabilir bir hafızaya sahip olan modelde 2000mAh gücünde batarya, LTE desteği, çift ön kamera ve DotView kılıflara uyumluluk şeklinde diğer özellikler mevcut. Modelin MediaTek işlemcili bir versiyonu Çin pazarı için de satışa sunulacak. Bunun haricinde cihazın nerelerde satılacağı açıklanmadı. Tayvan'da cihazın satış fiyatı 189$ civarındaydı.

http://www.phonearena.com/news/HTC-intros-the-Desire-626-a-Snapdragon-410-powered-Moto-G-competitor_id65779