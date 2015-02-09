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Giriş seviyesi HTC Desire 626 resmiyet kazandı

4 yıl
3,2b
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Giriş seviyesi HTC Desire 626 resmiyet kazandı

Kısa bir süre önce gündeme gelen HTC'nin yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Desire 626, bugün itibariyle resmiyet kazandı. Aslında model bir süredir Tayvan'da satıştaydı ancak global resmi duyurusu henüz yapıldı. 

Desire 626 modelinde 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran yer alıyor. 64-bitlik Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alan model 1GB RAM ile sistemi destekliyor. Arka tarafta 13MP çözünürlüğünde, ön tarafta da 5MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran model bu açıdan sınıfında ön çıkıyor. 

16GB artırılabilir bir hafızaya sahip olan modelde 2000mAh gücünde batarya, LTE desteği, çift ön kamera ve DotView kılıflara uyumluluk şeklinde diğer özellikler mevcut. Modelin MediaTek işlemcili bir versiyonu Çin pazarı için de satışa sunulacak. Bunun haricinde cihazın nerelerde satılacağı açıklanmadı. Tayvan'da cihazın satış fiyatı 189$ civarındaydı.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-intros-the-Desire-626-a-Snapdragon-410-powered-Moto-G-competitor_id65779 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
720p ekranda snapdragon 410 zayif kalir bence 540p daha ideal snapdragon 615 e 720p daha ideal snapdragon 810 da 1080p 2k mis 4k mis gereksiz cunku o ekranlar batarya dusmani o ekranlari koyacaniza aradaki fiyat farkina bataryayi buyutunki cebimizde yedek batarya sarj cihazi tasimayalim artik
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ayhanjan 4 yıl
snap dragon 410 a 2 gb ram yakışırdı olmamış

ayrıca bataryada en az 2500 olmalıydı..
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doctor_bey 4 yıl
Ben beğendim açıkçası, fiyatta güzel olsa yok satar (mı acaba?)
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TechTR 4 yıl
O batarya ile ederi 500 TL. Kuruş fazla verilmez...
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inexo 4 yıl
sanal tuş ve devasa çerçeve konusunda hemfikir olduğum kişiler olması güzel
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ø 4 yıl
HTC alt segmentte stabil çalışma dışında iyi bir şey sunmuyor.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
450 liralık telefonu 1000 liradan iteleyecekler bize
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raidon 4 yıl
Alt seviye bir cihaz beyler m8 de 2 gb ram var buna 2gb ram koyar mi sizce ?
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bestofMd 4 yıl
Tasarım az da olsa değiştirilmeli bence
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1BilimAdamı 4 yıl
-htc çerçevesi veya sanal tuş olmasaydı
-ram 1.5 olsaydı
-ekranda max 4.7 olsaydı
alabilirdim.
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OverClocK1ng 4 yıl
Telefonun alt tarafında 3 parmak boşluk...
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wolf silver 4 yıl
şu sanal tuşları sevmeyen bir tek ben miyim? O nedir be kardeşim telefon ön yüzü 2/5 resmen boşuna gitmiş.. sanal tuş, hoparlör, htc ismi.. Keşke HTC isminin olduğu yerde kapasitif tuş olsaydı...
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