Giriş seviyesi Huawei Ascend Y530 akıllı telefon modeli Avrupa için duyuruldu





Kısa aralıklarla Honor 3X, Honor 3C ve Ascend Mate 2 4G modellerini lanse eden Huawei, hız kesmeden giriş seviyesi yeni bir akıllı telefonu daha resmiyete kavuşturdu.





Huawei Ascend Y530 adlı akıllı telefon Avrupalı genç tüketicileri hedefliyor. Geçen yıl Ascend Y300 ve Y511 modellerinin satış başarısı firmanın hamlesinin asıl nedeni.





4.5 inçlik ekranda 480x854 piksel çözünürlük sunan Ascend Y530, çift çekirdekli Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alıyor. Android 4.3 işletim sistemi üzerinde ise Emotion kullanıcı arayüzü çalışıyor.





Cihazda 512MB RAM, 4GB artırılabilir hafıza, 1750mAh gücünde batarya, 5MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, WiFi, Bluetooth 4.0 gibi diğer özellikler mevcut.





Cihazın ön kısmı farklı, arka kısmı farklı renk olacak şekilde ilginç bir tasarımı mevcut. 4 farklı renk kombinasyonuna sahip olan cihaz Mart ayından itibaren 150 Avro fiyat etiketi ile Avrupa'da satışa sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Ascend-Y530-with-Snapdragon-200-CPU-and-Android-4.3-Jelly-Bean-announced-in-Europe_id52093