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Giriş seviyesi Huawei Ascend Y530 akıllı telefon modeli Avrupa için duyuruldu

5 yıl
17,9b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Giriş seviyesi Huawei Ascend Y530 akıllı telefon modeli Avrupa için duyuruldu

Kısa aralıklarla Honor 3X, Honor 3C ve Ascend Mate 2 4G modellerini lanse eden Huawei, hız kesmeden giriş seviyesi yeni bir akıllı telefonu daha resmiyete kavuşturdu.

Huawei Ascend Y530 adlı akıllı telefon Avrupalı genç tüketicileri hedefliyor. Geçen yıl Ascend Y300 ve Y511 modellerinin satış başarısı firmanın hamlesinin asıl nedeni. 

4.5 inçlik ekranda 480x854 piksel çözünürlük sunan Ascend Y530, çift çekirdekli Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alıyor. Android 4.3 işletim sistemi üzerinde ise Emotion kullanıcı arayüzü çalışıyor.

Cihazda 512MB RAM, 4GB artırılabilir hafıza, 1750mAh gücünde batarya, 5MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, WiFi, Bluetooth 4.0 gibi diğer özellikler mevcut.

Cihazın ön kısmı farklı, arka kısmı farklı renk olacak şekilde ilginç bir tasarımı mevcut. 4 farklı renk kombinasyonuna sahip olan cihaz Mart ayından itibaren 150 Avro fiyat etiketi ile Avrupa'da satışa sunulacak.  

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Ascend-Y530-with-Snapdragon-200-CPU-and-Android-4.3-Jelly-Bean-announced-in-Europe_id52093 Yorum Yaz
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01001101 5 yıl
512ram varken giriş seviyesi değil çöp seviyesi oluyor kusura bakmayın.

giriş seviyesi diye insanları mal yerine koyuyolar, gören de giriş seviyesi dedikleri 200TL lık alet sanacak. ulan önceden piyasanın neredeyse en iyi telefonları 500-600 e satılırdı. o parayı ödeyince etrafındakilere söylemeye utanırdın. devir nezaman böylesine müşteri öpücü bi hale geldi de yetersiz olduğu apaçık belli olan aletleri: "efedim bu giriş seviyesi ehehe" diye aşağılayıcı bi bahaneyle piyasaya sürüp bide üstüne deli gibi fiyat koyar oldu bu ağzına kürekle vurulasıcılar?

yıl oldu 2014, sony ve htc den sonra huawei de 512ram'li telefon çıkarıyo. allah sonumuzu hayr eylesin
512ram varken giriş seviyesi değil çöp seviyesi oluyor kusura bakmayın.giriş seviyesi diye insanları mal yerine koyuyolar, gören de giriş seviyesi de...
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tachy58 5 yıl
Sene 2014 arkadaş 512 ram nedir yaaaaa..!!!!

-Diye bağırdı koca adam.. =)

3x ve 3c'den sonra tam bir üretim israfı...ekranı 4.5 yapana kadar 4 veya 3.7 yap rami 1 koy...ayıp ayıp...
Sene 2014 arkadaş 512 ram nedir yaaaaa..!!!!-Diye bağırdı koca adam.. =)3x ve 3c'den sonra tam bir üretim israfı...ekranı 4.5 yapana kadar...
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DH Misafiri 5 yıl
Huawei 7 Tablet fiyatları Kampanyadaki en uygun fiyatlı cihaz olan Huawei Youth, metal, ince ve 350 gram ağırlığındaki hafif yapısıyla dikkat çekiyor, 7 inç Fuii HD ekrana sahip tablet ile video ve fotoğraflarını en üst seviye görüntü kalitesinde görüntülemen mümkün. Sınıfının en güçlü işlemcisi 1,6 GHz çift çekirdekli Cortex işlemci kulianan Huawei 7”, aynı zamanda sınıfının en az pil harcayan işlemcisi olarak da ön piana çıkıyor.
ototur.com/...
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DH Misafiri 5 yıl
Akıllı telefonum olsun ama uygun fiyatlı olsun diyenler için alınabilir. 512 MB ram in yetersiz olduğunu düşünmüyorum sadece telefon görüşmesi e posta mesajlaşma gibi işlemler için yeterli olur.. 512 MB ramli telefon kullanıyorum ve bi sıkıntı yaşamıyorum sonuçta telefonla uzaya gitmeyi düşünmediğim için olsa gerek :D
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Beyhaki 5 yıl
Cihazda 512MB ram olsa eyvallah 380MB ram var.512 olsa eminimki kasmaz.
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BayıkAt 5 yıl
500 mü 12? 480x854 çözünürlük? Kusura bakma Huawei
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okan_cehapelioglu 5 yıl
huawei 3c bu fyata değil avrupaya ayrı fiyat çekiyor galiba
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losttime35 5 yıl

cihaz ekstra komik aydemir akbas gbi:-)


Bu arada snapdrogon 200 quad core degil mi
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mehmedaltair 5 yıl
O değil de qualcomm ne işlemci sattı bu sene
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BlackNigga 5 yıl
çöp
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kpln04 5 yıl
3x nerde 3c nerde
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tachy58 5 yıl
Sene 2014 arkadaş 512 ram nedir yaaaaa..!!!!

-Diye bağırdı koca adam.. =)

3x ve 3c'den sonra tam bir üretim israfı...ekranı 4.5 yapana kadar 4 veya 3.7 yap rami 1 koy...ayıp ayıp...
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