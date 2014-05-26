Giriş seviyesi Sony D2403 modeli benchmark skorlarında göründü





Yeni amiral gemi modeli Xpera Z2'yi global pazarlara dağıtmaya devam eden Sony, alt seviye segment için de ilgi çekebilecek yeni bir model hazırlığında.





GFXBench benchmark skorlarında ortaya çıkan verilere göre Sony, D2403 model numarasına sahip giriş seviyesi yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. 5 inçlik Xperia M2 modeline çok benzeyen bir donanıma sahip olan D2403 modelinde farklı olarak 4.4 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte bir ekran yer alıyor. Ancak ekran üzeri butonlar nedeniyle çözünürlük biraz düşmüş.





Bunun haricinde modelde 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti, Adreno 305 grafik birimi, 1GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, 16GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler yer alıyor.





İşletim sisteminin Android 4.4.2 olması cihazın Moto E gibi rakipleri ile güncel bir çizgide kalmasına sebep oluyor. Cihazın 200$ bandını geçmeyeceği tahmin edilirken, satış tarihi konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.

http://www.phonearena.com/news/A-4.4-inch-Sony-D2403-revealed-set-to-compete-with-the-Moto-G_id56410