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Giriş seviyesi Sony D2403 modeli benchmark skorlarında göründü

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Giriş seviyesi Sony D2403 modeli benchmark skorlarında göründü

Yeni amiral gemi modeli Xpera Z2'yi global pazarlara dağıtmaya devam eden Sony, alt seviye segment için de ilgi çekebilecek yeni bir model hazırlığında. 

GFXBench benchmark skorlarında ortaya çıkan verilere göre Sony, D2403 model numarasına sahip giriş seviyesi yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. 5 inçlik Xperia M2 modeline çok benzeyen bir donanıma sahip olan D2403 modelinde farklı olarak 4.4 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte bir ekran yer alıyor. Ancak ekran üzeri butonlar nedeniyle çözünürlük biraz düşmüş.

Bunun haricinde modelde 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti, Adreno 305 grafik birimi, 1GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, 16GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler yer alıyor.

İşletim sisteminin Android 4.4.2 olması cihazın Moto E gibi rakipleri ile güncel bir çizgide kalmasına sebep oluyor. Cihazın 200$ bandını geçmeyeceği tahmin edilirken, satış tarihi konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. 

http://www.phonearena.com/news/A-4.4-inch-Sony-D2403-revealed-set-to-compete-with-the-Moto-G_id56410 Yorum Yaz
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travers 5 yıl en beğenilen
Sony birazda f/p ürünleri çıkarmalı sadece Z serisi ile para kazanılmıyor. O giriş seviyesi telefon ülkemde yurt dışı amiral gemi telefon fiyatına satılacak malesef
Sony birazda f/p ürünleri çıkarmalı sadece Z serisi ile para kazanılmıyor. O giriş seviyesi telefon ülkemde yurt dışı amiral gemi telefon fiyatına satılacak ma...
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thestell 4 yıl
Moto g ye rakip olamaz 1500 tlden falan girer z1e rakip olur
Sony turkiye ne zaman ucuz fiyat koydu?
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ender ahmet 4 yıl
moto e 100 dolardan giriş yapacak diye biliyorum.

bu moto g ye rakip olur.
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Tom Hagen 4 yıl
sony'nin fiyat politikası da htc gibi yanlış tek fark sony daha iyi telefon yapıyor. Türkiyeye gelmeden s5 ten ucuz olan telefon Türkiyede s5 den pahalı oluyor. Nasıl bir gümrükse..
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Teknode 5 yıl
Şu kameradaki kumlanma ve çamur olayına çözüm bulamadılar. O yüzden kamerada ben Sony'ye cep telefonu alanında güvenmiyorum şu anda.
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Technotronic 4 yıl Teknode
Teknode

Şu kameradaki kumlanma ve çamur olayına çözüm bulamadılar. O yüzden kamerada ben Sony'ye cep telefonu alanında güvenmiyorum şu anda.

Sözde exmor sensör var yani gece çekimlerinde kumlanmayı azaltan sensör ama gel gelelim bu sensör bi işe yaramıyor malesef
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emre_virüs 5 yıl
şu rami artırın biraz ya firmalara en çok gelir getiren ürünler orta segment ürünleridir
sadece z serisiyle olmaz bu iş koysalar 5 inç 720p ekran 2 gb ram sd400 işlemci
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DraGonS 5 yıl
Sony Türkiye'nin fiyatlandırma politikaları yüzünden giriş seviyesi dediğimiz cihazları bile orta segment ya da üst segment fiyatlarında.
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crista galli 5 yıl
sd 400, 1 gb ram giriş seviyesi mi oluyodu...
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halflıfe 5 yıl
yeni cihazı 1 gb ramli 4.4.2 ile çıkar piyasada satılmakta olan cihazı rami 1 gb diye 4.4.2 ye güncelleme ne güzel dünya bunu sony için söylemiyorum sadece bütün android ekosistemindeki markalar için geçerli insanı keriz yerine koymaktan başka bir şey değil
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wolf silver 5 yıl
siz buna giriş seviye telefonu demişsiz de, bu bildiğimiz orta seviye telefon .:D :D
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travers 5 yıl en beğenilen
Sony birazda f/p ürünleri çıkarmalı sadece Z serisi ile para kazanılmıyor. O giriş seviyesi telefon ülkemde yurt dışı amiral gemi telefon fiyatına satılacak malesef
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St Batuhan 5 yıl
Bu haber yapılmamış mıydı sitede? Hatta o zaman da aklımdan geçen Xperia M2 5" miydi, 4,7-4,8 gibi bir şey değil miydi diyeydi ve şimdi de yine aynısı geçiyor aklımdan. Hatta bu yüzden gsmarena'da baktım 4,8"
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Alter Bridge 5 yıl
Avrupa'da 200 $

Türkiye'de 1000 lira

Ne yapayım ben böyle giriş seviyesini
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