Sony PlayStation 4 satışları 50 milyonu geçti

Sony’nin 2013 yılı sonlarından bu yana satışta olan oyun konsolu PlayStation 4 başarılı işler yapmaya devam ediyor. Firma konsolunun toplamda 50 milyon rakamını geçtiğini duyurdu. Bu toplama tüm versiyonlar dahil edilmiş.

İstikrar Sürüyor

Verilen rakam son kullanıcıya ulaşan ve raflarda bulunan tüm konsolları kapsıyor. Ayrıca PS4 Slim ve PS4 Pro satışları da bu rakama dahil edilmiş. Yine Black Friday gününde yapılan rekor satışlar da genel toplam içerisinde yer alıyor. Yazılım tarafında da güçlü bir çizgi izleniyor. Perakende mağazalarından ve internet üzerinden satın alınan oyunların toplamı 369.6 milyona ulaştı.

Sony’nin Mart 2017 sonuna kadar 60 milyon PS4 satış hedefi bulunuyor. Aylık 1.5 milyon satış ortalaması ile gittiğini düşünürsek belirtilen tarihte 56-57 milyon civarında satış yapmış olacak. Yani bir nevi hedeflerini yakaladı diyebiliriz.

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PS4 satışlarının artması elbette sanal gerçeklik tarafında da büyük önem taşıyor. PS VR kaskını rakiplerine göre daha uygun bir fiyattan satışa sunan Sony, 50 milyonluk potansiyel bir alıcı kitlesine sahip durumda. Sektörün en çok satan kaskı olması için Sony’nin bu potansiyeli iyi kullanması gerekiyor.