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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony PlayStation 4 satışları 50 milyonu geçti

Oyun konsolu anlamında başarılı çizgisini devam ettiren Sony, iyi bir ortalama tutturmuş durumda. 3 yıl sonunda PS4 konsolu toplamda 50 milyondan fazla sattı.
2 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony’nin 2013 yılı sonlarından bu yana satışta olan oyun konsolu PlayStation 4 başarılı işler yapmaya devam ediyor. Firma konsolunun toplamda 50 milyon rakamını geçtiğini duyurdu. Bu toplama tüm versiyonlar dahil edilmiş.

İstikrar Sürüyor

Verilen rakam son kullanıcıya ulaşan ve raflarda bulunan tüm konsolları kapsıyor. Ayrıca PS4 Slim ve PS4 Pro satışları da bu rakama dahil edilmiş. Yine Black Friday gününde yapılan rekor satışlar da genel toplam içerisinde yer alıyor. Yazılım tarafında da güçlü bir çizgi izleniyor. Perakende mağazalarından ve internet üzerinden satın alınan oyunların toplamı 369.6 milyona ulaştı.

Sony’nin Mart 2017 sonuna kadar 60 milyon PS4 satış hedefi bulunuyor. Aylık 1.5 milyon satış ortalaması ile gittiğini düşünürsek belirtilen tarihte 56-57 milyon civarında satış yapmış olacak. Yani bir nevi hedeflerini yakaladı diyebiliriz.

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PS4 satışlarının artması elbette sanal gerçeklik tarafında da büyük önem taşıyor. PS VR kaskını rakiplerine göre daha uygun bir fiyattan satışa sunan Sony, 50 milyonluk potansiyel bir alıcı kitlesine sahip durumda. Sektörün en çok satan kaskı olması için Sony’nin bu potansiyeli iyi kullanması gerekiyor. 

 

http://wccftech.com/playstation-4-sales-surpass-50-million/ Yorum Yaz
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asosyal mühendis 2 yıl
İlk önce dolar düşsün sonra ben elime ps4 düşürürüm.
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hacı.basat 2 yıl
Jailbreak çıktığını düşünürsek beklenenden az arttı satışı, bir çok kişi satış patlaması bekliyordu, gerçi yayılmadan anlaşılmaz, Türkiye'de jailbreak yapan yer henüz yok, burada da jailbreakli PS4'ler satılmaya başlanınca illaki satışları etkileyecektir.
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kadirirdem 2 yıl
hayırlı olsun...
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hector_1990 2 yıl
konsolu alıp bir kaç sonra satan insanda çok
psn plus denilen beş para etmez servise para istiyorlar ama kalite pc ile oranla rezil pingler kötü
oyunlar yurt dışından alınabilir cd olarak ta hesap olarak ta
bence en büyük eksiklik konsola özel oyunları azlığı çıktı çıkacak ertelendi gibi olayları yaşıyoruz
şuan en çok oynanan oyunlar pc de fps türlü oyunlar
benimde şu markette uygulama olarak çok kısıtlı olması çok kötü
bazı temalar bile para ile satılıyor
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CaptanFarfan 2 yıl
Ama scorpio 6 teraflops olucakçılar gelmemiş hayret
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Patren 2 yıl
sony bence ps4 deki exclusive olacak şekilde türkçe alt yazı yapsın
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Sabah Yıldızı 2 yıl Patren
patren

sony bence ps4 deki exclusive olacak şekilde türkçe alt yazı yapsın

yinemi sen bak hala avatarımı kullanıyo yeağğğ





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Sabah Yıldızı 2 yıl
oyun fiyatları hala çok yüksek
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sniper23 2 yıl Sabah Yıldızı
Sabah Yıldızı

oyun fiyatları hala çok yüksek

Türkiye'ye özel muamele, daha ne istiyorsun ?
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