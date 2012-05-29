Giriş seviyesi telefonların artması üreticilerin kar marjını düşürebilir

Üst seviye amiral gemisi akıllı telefonlarında yanında bütçe dostu telefonlar da global pazarda zaman zaman önemli başarılara imza atıyor.





Endüstri kaynaklarına göre, Tayvanlı cep telefonu üreticileri giriş seviyesi cep telefonlarının popülaritesinin artmasından dolayı sürümden kazanmaya başladı. Ancak bunun etkisi kar marjında gerekli seviyenin altına düşüş olarak yansıyor.





ZTE, Huawei, Lenovo gibi firmalar 150$ seviyesinde konumlanan telefon modellerini uzun süredir global pazarda dağıtıyor. Ancak Baidu gibi firmalar daha düşük fiyatlarla pazara girmenin planlarını yapıyor. Bu da giriş seviyesi modellerin ortalama fiyatını daha da aşağı çekiyor.





Compal, Arima ve Foxconn firmaları kar marjında düşüş yaşayabilecek firmalardan bazıları. Çünkü bileşen sağlayıcıları, akıllı telefon fiyatlarında global olarak yaşanan düşüşleri sebep göstererek fiyat tekliflerini yüksek tutuyorlar. Genelde 70-80$ arasında seyreden telefon üretim masrafları ve diğer maliyetler nedeniyle, ancak büyük paketler halinde sipariş geldiği zaman kar marjı istenen seviyede olabiliyor.





Android işletim sisteminin yaygınlaşmasıyla özellikle giriş seviyesinde akıllı telefonlar ile tanışmak mümkün oluyor. Bu da akıllı telefonların daha fazla kullanım alanı bulmasına sebep oluyor. Ancak fiyatlarda yaşanacak tırmanış nedeniyle bu yayılma hızı biraz düşebilir.