Giriş seviyesi telefonların artması üreticilerin kar marjını düşürebilir

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Üst seviye amiral gemisi akıllı telefonlarında yanında bütçe dostu telefonlar da global pazarda zaman zaman önemli başarılara imza atıyor.
Endüstri kaynaklarına göre, Tayvanlı cep telefonu üreticileri giriş seviyesi cep telefonlarının popülaritesinin artmasından dolayı sürümden kazanmaya başladı. Ancak bunun etkisi kar marjında gerekli seviyenin altına düşüş olarak yansıyor.
ZTE, Huawei, Lenovo gibi firmalar 150$ seviyesinde konumlanan telefon modellerini uzun süredir global pazarda dağıtıyor. Ancak Baidu gibi firmalar daha düşük fiyatlarla pazara girmenin planlarını yapıyor. Bu da giriş seviyesi modellerin ortalama fiyatını daha da aşağı çekiyor.
Compal, Arima ve Foxconn firmaları kar marjında düşüş yaşayabilecek firmalardan bazıları. Çünkü bileşen sağlayıcıları, akıllı telefon fiyatlarında global olarak yaşanan düşüşleri sebep göstererek fiyat tekliflerini yüksek tutuyorlar. Genelde 70-80$ arasında seyreden telefon üretim masrafları ve diğer maliyetler nedeniyle, ancak büyük paketler halinde sipariş geldiği zaman kar marjı istenen seviyede olabiliyor.
Android işletim sisteminin yaygınlaşmasıyla özellikle giriş seviyesinde akıllı telefonlar ile tanışmak mümkün oluyor. Bu da akıllı telefonların daha fazla kullanım alanı bulmasına sebep oluyor. Ancak fiyatlarda yaşanacak tırmanış nedeniyle bu yayılma hızı biraz düşebilir.
http://www.digitimes.com/news/a20120528PD208.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Konsolda grafik kalitesi diye birşey yok.
PC'de grafiğin alası var konsolları beşe ona katlıyor.
Konsollarda da PC'lerde olmayan bazı oyunlar var.
Mobil platformlarda da diğerlerinde olmayan (hardcore da dahil) oyunlar var ve en önemlisi dokunarak oynuyorsun.
Ya çok geziyorsam veya uzun yolculuğa çıkıyorsam ne olacak telefonda mesaj yazıp silmece mi oynayacağım? İnternete de girmek isteyebilirim? Ve bilgisayar derken dizüstü kastediyorsan onu taşıyacak yerim olmayabilir.
Hem herkesin kendi zevkleri var. 3 ayrı platformdan da farklı tatlar alınabilir. Birisi hardcore oyun sevmeyebilir, bir başkası dokunarak oynamak isteyebilir. Bir diğeri ise kocaman ekranda rahat rahat iyi ses sistemiyle klavye mouse'uyla oyun oynamak isteyebilir.
Herkesi kendimiz gibi sanmayalım.
Zaten giriş seviye telefonların hitap ettiği kesim dah afazla bakılırsa daha fazla satış yapılabilir mantıklı düşünülürse..
Hatta firmalar paketler yapsin 5yil ust uste ust segment telefon alana 6.yil ust segment telefon hediye olsun :D
Android sayesinde piyasaya bir çok telefon çıktı iyi ki de çıktı Rekabeti arttırdı
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