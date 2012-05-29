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Giriş seviyesi telefonların artması üreticilerin kar marjını düşürebilir

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Üst seviye amiral gemisi akıllı telefonlarında yanında bütçe dostu telefonlar da global pazarda zaman zaman önemli başarılara imza atıyor. 

Endüstri kaynaklarına göre, Tayvanlı cep telefonu üreticileri giriş seviyesi cep telefonlarının popülaritesinin artmasından dolayı sürümden kazanmaya başladı. Ancak bunun etkisi kar marjında gerekli seviyenin altına düşüş olarak yansıyor. 

ZTE, Huawei, Lenovo gibi firmalar 150$ seviyesinde konumlanan telefon modellerini uzun süredir global pazarda dağıtıyor. Ancak Baidu gibi firmalar daha düşük fiyatlarla pazara girmenin planlarını yapıyor. Bu da giriş seviyesi modellerin ortalama fiyatını daha da aşağı çekiyor.

Compal, Arima ve Foxconn firmaları kar marjında düşüş yaşayabilecek firmalardan bazıları. Çünkü bileşen sağlayıcıları, akıllı telefon fiyatlarında global olarak yaşanan düşüşleri sebep göstererek fiyat tekliflerini yüksek tutuyorlar. Genelde 70-80$ arasında seyreden telefon üretim masrafları ve diğer maliyetler nedeniyle, ancak büyük paketler halinde sipariş geldiği zaman kar marjı istenen seviyede olabiliyor.

Android işletim sisteminin yaygınlaşmasıyla özellikle giriş seviyesinde akıllı telefonlar ile tanışmak mümkün oluyor. Bu da akıllı telefonların daha fazla kullanım alanı bulmasına sebep oluyor. Ancak fiyatlarda yaşanacak tırmanış nedeniyle bu yayılma hızı biraz düşebilir.

http://www.digitimes.com/news/a20120528PD208.html Yorum Yaz
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YGA 6 yıl en beğenilen
Türkiye'de 70-80 $ civarlarında telefon kullanacak genç birini tanmıyorum ben. Her dönem çıkan Apple ürünlerini almak için sabah kuyruklara giren insanlar bizim insanlarımız.Türkiye'de bu politikanın yatacağı aşikar.Gelse de tutmaz zaten.
Türkiye'de 70-80 $ civarlarında telefon kullanacak genç birini tanmıyorum ben. Her dönem çıkan Apple ürünlerini almak için sabah kuyruklara giren insanlar bizi...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Patria o Muerte 6 yıl
gereksiz bir tespit. herkesin ekonomik gelir seviyesi yüksek değil ki üst segment modellerden alsın.. orta segment telefon üretmeleri lazım. yakında telefon almak için bankalar kredi vermeye başlayacak.
gereksiz bir tespit. herkesin ekonomik gelir seviyesi yüksek değil ki üst segment modellerden alsın.. orta segment telefon üretmeleri lazım. yakında telefon alm...
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kml_sri 6 yıl
bizim de hakkımız heralde telefon kullanmak tabiki üretmeleri lazım
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Prequel 6 yıl
C2H5OH
Oyun oynamak için konsol Bazı işleri halletmek için (eğer gerekli ise) bilgisayar arama-mesajlaşma için ucuz bir cep telefonu yeterli aslında fakat dandik oyun-facebookta gezmek gibi sebeplerle 5 ayda bir 1500lira para basıp yenisini almak hem akıllıca değil hemde çok tuzlu ama Türk insanı işte ne yaparsın...

Konsolda grafik kalitesi diye birşey yok.
PC'de grafiğin alası var konsolları beşe ona katlıyor.
Konsollarda da PC'lerde olmayan bazı oyunlar var.
Mobil platformlarda da diğerlerinde olmayan (hardcore da dahil) oyunlar var ve en önemlisi dokunarak oynuyorsun.
Ya çok geziyorsam veya uzun yolculuğa çıkıyorsam ne olacak telefonda mesaj yazıp silmece mi oynayacağım? İnternete de girmek isteyebilirim? Ve bilgisayar derken dizüstü kastediyorsan onu taşıyacak yerim olmayabilir.
Hem herkesin kendi zevkleri var. 3 ayrı platformdan da farklı tatlar alınabilir. Birisi hardcore oyun sevmeyebilir, bir başkası dokunarak oynamak isteyebilir. Bir diğeri ise kocaman ekranda rahat rahat iyi ses sistemiyle klavye mouse'uyla oyun oynamak isteyebilir.
Herkesi kendimiz gibi sanmayalım.
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aziz77 6 yıl
giriş seviyesi hiç çekilmiyor.
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E_Aydin35 6 yıl
Ben kullanıcımı zarar edicek biraz firmalar düşüş yapsın kullanıcı kazansın batmazlar ya? :)
Zaten giriş seviye telefonların hitap ettiği kesim dah afazla bakılırsa daha fazla satış yapılabilir mantıklı düşünülürse..
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Patria o Muerte 6 yıl
gereksiz bir tespit. herkesin ekonomik gelir seviyesi yüksek değil ki üst segment modellerden alsın.. orta segment telefon üretmeleri lazım. yakında telefon almak için bankalar kredi vermeye başlayacak.
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4Crumby 6 yıl Patria o Muerte
Patria o Muerte
gereksiz bir tespit. herkesin ekonomik gelir seviyesi yüksek değil ki üst segment modellerden alsın.. orta segment telefon üretmeleri lazım. yakında telefon almak için bankalar kredi vermeye başlayacak.

Hatta firmalar paketler yapsin 5yil ust uste ust segment telefon alana 6.yil ust segment telefon hediye olsun :D
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savinelli 6 yıl
aslında ucuz telefonlar bence uzun vadede pahalı telefonların satışını arttırıyor. kimse bir telefon alıp ölene kadar onu kullanmıyor. ucuz bir akıllı telefon alıp, akıllı telefonun yapabildiklerini ve rahatlığını gören birinin bir sonraki durağı belki bütçesini de zorlayıp daha iyi bir model almak oluyor. pahalı olduğu için akıllı telefonları gereksiz bulan kitlenin düşüncelerini ancak ucuz modeller değiştirebilir..
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meego 6 yıl
Yaşasın ucuz telefon yaşasın Rekabet...
Android sayesinde piyasaya bir çok telefon çıktı iyi ki de çıktı Rekabeti arttırdı
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kml_sri 6 yıl
bizim de hakkımız heralde telefon kullanmak tabiki üretmeleri lazım
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YGA 6 yıl
Türkiye'de 70-80 $ civarlarında telefon kullanacak genç birini tanmıyorum ben. Her dönem çıkan Apple ürünlerini almak için sabah kuyruklara giren insanlar bizim insanlarımız.Türkiye'de bu politikanın yatacağı aşikar.Gelse de tutmaz zaten.
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