Giriş seviyesinde Moto E6 tanıtıldı

Motorola’nın giriş seviyesinde iddialı olmayan çalışan Moto E akıllı telefon serisi yeni üyesine kavuştu. Moto E6 adındaki yeni model giriş seviyesinde yine iddialı olmaya çalışacak.

Moto E6 özellikleri ve fiyatı

Moto E6 modelinde 5.5 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte ekran bizi karşılıyor. Ekran çerçeveleri biraz daha inceltilen model önceki nesle göre daha kompakt bir gövde sunuyor. 28nm sürecindeki 8 çekirdekli Snapdragon 435 yonga seti 3000mAh pil düşünüldüğünde kullanım süresini kısaltacak gibi. Bataryanın çıkarılabilir olması teselli olmuş.

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Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde faz algılamalı otomatik odaklama yapan bir kamera bulunuyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde. Cihaz seride ilk kez renkleri iyileştiren ve her iki kamera ile portre modu çekebilen özellikler sunuyor.

FM radyo, su sıçramalarına dayanıklı kaplama, çift bant WiFi, Android 9.0 işletim sistemi gibi özellikleri olan Moto E6 modeli 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile geliyor. Fiyatı ise 150$ olarak açıklandı.