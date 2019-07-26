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Giriş seviyesinde Moto E6 tanıtıldı

Moto E6 modeli önceki nesle göre daha kompakt bir gövdeye kavuşmuş ancak eski yonga seti ve düşük kapasiteli batarya nedeniyle kullanım sürelerinde gerileme olmuş.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola’nın giriş seviyesinde iddialı olmayan çalışan Moto E akıllı telefon serisi yeni üyesine kavuştu. Moto E6 adındaki yeni model giriş seviyesinde yine iddialı olmaya çalışacak.

Moto E6 özellikleri ve fiyatı

Moto E6 modelinde 5.5 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte ekran bizi karşılıyor. Ekran çerçeveleri biraz daha inceltilen model önceki nesle göre daha kompakt bir gövde sunuyor. 28nm sürecindeki 8 çekirdekli Snapdragon 435 yonga seti 3000mAh pil düşünüldüğünde kullanım süresini kısaltacak gibi. Bataryanın çıkarılabilir olması teselli olmuş.

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Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde faz algılamalı otomatik odaklama yapan bir kamera bulunuyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde. Cihaz seride ilk kez renkleri iyileştiren ve her iki kamera ile portre modu çekebilen özellikler sunuyor.

FM radyo, su sıçramalarına dayanıklı kaplama, çift bant WiFi, Android 9.0 işletim sistemi gibi özellikleri olan Moto E6 modeli 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile geliyor. Fiyatı ise 150$ olarak açıklandı.

 

https://www.gizmochina.com/2019/07/25/moto-e6-launches-in-the-us-hd-display-snapdragon-435-for-149/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
The white warrior 39 dk.
150$ ve snapdragon 435 , 2017 yılı (!!!!) için fena cihaz olmamış.
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zdniz 2 sa.
2 yıl önce ki çıkan giriş seviyesi cihazlarla aynı özellikleri var 450 koyaydın bari
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