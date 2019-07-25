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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia 220 4G ve Nokia 105 telefonları duyuruldu

Sadece konuşmak ve SMS için telefon arıyorsanız yeni Nokia 220 4G ve Nokia 105 modelleri işinize yarayabilir. Nokia 105 sadece 15$ fiyat etiketi ile dikkat çekiyor.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün akıllı telefon pazarı sürekli gündemde olsa da standart işletim sistemli telefonlar halen büyük ilgi görüyor. Başta gelişmekte olan ülke pazarları olmak üzere sadece arama ve mesaj atma için telefon kullanan herkes bu modellerin arayışı içerisinde.

Nokia 220 4G ve Nokia 105 fiyatı

Standart işletim sistemli telefonlarda hakimiyet halen Nokia markasında. Bağımsız olduğu dönemlerden Microsoft bünyesine geçtiği ve sonrasında HMD Global tarafından satın alındığı döneme kadar Nokia markası hakimiyetini kimseye bırakmadı.

Firma yeni telefonlarla bu pazarı hareketlendirmeye devam ediyor. Son olarak Nokia 220 4G ve Nokia 105 adında iki yeni telefon duyuruldu. Her iki telefonda önceki nesle göre bir tık daha iyi özelliklerle donatılmış.

Ayrıca Bkz. "Street View programından Google’a yine ceza"

Nokia 220 4G modeli 2G veya 3G cihazından 4G altyapısına ucuz bir geçiş arayanlara hitap ediyor. İnternet gezintisi yapabilmeniz yanında Facebook gibi uygulamalara ve HD ses aramasına erişebiliyorsunuz.

Bataryası günlerce idare edebilen telefonun renkli ekranında modern Yılan oyunu da sunuluyor. Nokia 220 4G modeli 44$ fiyat etiketi ile Ağustos ortasında piyasaya sürülecek.

Nokia 105 ise FM radyo ve LED fener ile öne çıkıyor. Yine uzun kullanım süresi ve renkli ekran mevcut. Fiyatı ise 15$ gibi pek çok pazarda rekabetçi olacak seviyede. Şimdilik hangi ülkelerde satışa çıkacağı açıklanmadı.

 

https://www.slashgear.com/nokia-220-4g-and-new-nokia-105-phones-promise-long-battery-life-and-snake-game-25585243/ Yorum Yaz
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Executor Arhentir 40 dk.
Güzel
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Ussuz 52 dk.
Bizde 500 liradan satılır herhalde
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zdniz 1 sa.
Şunu azıcık daha şık yapsalar olmucak sabun kalıbı gibi tamam plastik olsun ama azıcık stil kat.
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ibo-wan 2 sa.
Bu telefonlar gerçek bir nostalji yaşatıyor, 20 sene öncesine götürüyor insanı... Aslında yedek telefon/yaşlılara yönelik telefon fikri fena değil fakat en azından bari bir whatsup da çalışsa bazılarımız ana telefon olarak bile kullanabilir bu modelleri.
Asıl dileğim matrixteki modelin düzgün bir akıllı telefon versiyonunu yapmalarıydı ama hem yapamadılar hem de çok pahalıydı. Biraz teknolojiden biraz da fiyattan ayarlama yapsalar çok da güzel alırız valla

Edit: Merakımdan baktım, 3 gün önce yeni 8110'a whatsup desteği gelmiş resmen içime doğmuş
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ALKaraca 2 sa.
İşletim sistemi Kai OS olsaydı daha iyi olurdu.
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