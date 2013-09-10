GittiGidiyor.com'un Android uygulaması güncellendi

Haber Editörü
E-ticaret denildiğinde akla gelen ilk şirketlerden olan e-bay’in ülkemizdeki iştiraki GittiGidiyor’un Android uygulaması yenilendi. Yayınlanan 1.3 güncellemesi, GittiGidiyor.com kullanıcılarının hareket halindeyken benzersiz ve sorunsuz bir alışveriş deneyimi yaşamasını sağlıyor.
Arayüzde iyileştirmeler, eklenen yönlendirmeler, açıklayıcı metinler ve link bağlantılarıyla öne çıkan 1.3 güncellemesinin uygulama kazandırdığı yenilikler / iyileştirmeler şöyle:
- Günün Fırsatı ürünlerinin gösterim şekli güncellendi, aşağı scroll ettikçe yüklenecek şekilde düzeltildi
- Arama sonuç sayfasında filtreleme ekranında ürün durumu seçeneklerine “Kullanılmış ürünler” seçeneği eklendi
- Uygulamadan girilen ürün açıklamasının gösterimi iyileştirildi
- Ürün detay ekranında “Satıcının diğer ürünleri” linkine tıklandığında arama sonuç sayfasına gitmesi sağlandı
- Satış yap’ta bağlı ürün özellikleri desteği eklendi
- Ödeme adımlarındaki indirim seçim ekranında kullanılabilirliği arttırıcı görsel iyileştirmeler yapıldı
- Ödeme adımlarındaki taksit tablosu gösterim ekranına ödenecek toplam tutar eklendi, görsel iyileştirmeler yapıldı
- Ürün ve Listeleme ödemesi yapıldıktan sonra “Ödeme Başarılı” ekranı eklendi
- Destek Hattı’na ticket açarken Ürün numarası da girilebilmesi sağlandı
- Push Notification ayarlarının yapıldığı ekranın üst kısmına başlık ve açıklama metni eklendi
GittiGidiyor’un Android uygulaması hakkında daha detaylı bilgiye Google Play ’deki sayfasından ulaşabilirsiniz.
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Aynen sanki 4 koldan saldıracakmış gibi duruyor.