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GittiGidiyor.com'un Android uygulaması güncellendi

5 yıl
870
1
9
Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
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GittiGidiyor.com'un Android uygulaması güncellendi

E-ticaret denildiğinde akla gelen ilk şirketlerden olan e-bay’in ülkemizdeki iştiraki GittiGidiyor’un Android uygulaması yenilendi. Yayınlanan 1.3 güncellemesi, GittiGidiyor.com kullanıcılarının hareket halindeyken benzersiz ve sorunsuz bir alışveriş deneyimi yaşamasını sağlıyor.

Arayüzde iyileştirmeler, eklenen yönlendirmeler, açıklayıcı metinler ve link bağlantılarıyla öne çıkan 1.3 güncellemesinin uygulama kazandırdığı yenilikler / iyileştirmeler şöyle:

  • Günün Fırsatı ürünlerinin gösterim şekli güncellendi, aşağı scroll ettikçe yüklenecek şekilde düzeltildi
  • Arama sonuç sayfasında filtreleme ekranında ürün durumu seçeneklerine “Kullanılmış ürünler” seçeneği eklendi
  • Uygulamadan girilen ürün açıklamasının gösterimi iyileştirildi
  • Ürün detay ekranında “Satıcının diğer ürünleri” linkine tıklandığında arama sonuç sayfasına gitmesi sağlandı
  • Satış yap’ta bağlı ürün özellikleri desteği eklendi
  • Ödeme adımlarındaki indirim seçim ekranında kullanılabilirliği arttırıcı görsel iyileştirmeler yapıldı
  • Ödeme adımlarındaki taksit tablosu gösterim ekranına ödenecek toplam tutar eklendi, görsel iyileştirmeler yapıldı
  • Ürün ve Listeleme ödemesi yapıldıktan sonra “Ödeme Başarılı” ekranı eklendi
  • Destek Hattı’na ticket açarken Ürün numarası da girilebilmesi sağlandı
  • Push Notification ayarlarının yapıldığı ekranın üst kısmına başlık ve açıklama metni eklendi

GittiGidiyor’un Android uygulaması hakkında daha detaylı bilgiye Google Play ’deki sayfasından ulaşabilirsiniz.

GittiGidiyor.com'un Android uygulaması güncellendi
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GittiGidiyor.com'un Android uygulaması güncellendi
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PwaGG 5 yıl
napak
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kemaloztin 5 yıl
Artik herşeyin de haberini yapmaya basladilar
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gfbekir 5 yıl
Bu reklamsız versiyon mu?
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Nelson Muntz 5 yıl
Böyle alışveriş sitelerine safari üzerinden ( chrome ) girmek daha iyi bence.
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Avienova 5 yıl
Bu logoyu gorunce nedense her seferinde icim urperiyor
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uA006 5 yıl
ben böyle sitelerde sitenin normal sürümüne giriyorum hep. daha kullanışlı oluyor. zaten son yıllarda çıkan telefonların ekran boyutları da buna uygun. ama yine de güncelleme gelmesi iyi tabi.
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Ciddi Kedii 5 yıl
logodaki illüminatiya dikkat !
1 Yanıt Yanıtla +3
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redloves 5 yıl Ciddi Kedii
Ciddi Kedii
logodaki illüminatiya dikkat !

Aynen sanki 4 koldan saldıracakmış gibi duruyor.
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