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Giyilebilir cihazlar için eSIM standardı duyuruldu

Mobil cihaz pazarında giderek tanınmaya başlayan eSIM ya da elektronik SIM kart teknolojisi, artık giyilebilir cihaz pazarında da kullanılabilecek. Gerekli standardın duyurusu yapıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Giyilebilir cihazlar için eSIM standardı duyuruldu


Geçtiğimiz yıllarda iPad Air 2 modelinde yer verilen elektronik SIM kart ile birlikte, yeni bir teknolojiye merhaba demiştik. Standart SIM kart yerine çip şeklinde SIM kartlara yer veren bu teknoloji, daha çok mobil cihazlara yönelik olarak geliştiriliyor. Şimdi ise sırada giyilebilir cihazlar var. 

Hücresel altyapı standartlarını belirleyen GSM Birliği, giyilebilir cihazlara yönelik eSIM teknolojisini duyurdu. Aslında Samsung Gear S2 3G modelinde eSIM teknolojisi kullanılıyordu ancak resmi olarak duyurusu yapılmamıştı. Artık bundan sonraki giyilebilir cihazlarda, daha fazla eSIM teknolojisi görebileceğiz. 

Elektronik SIM teknolojisinde en önemli unsur operatörlerin destek sunması. ABD'de pek çok operatör bu teknolojiye destek sunuyor. Böylece kullanıcılar, farklı operatörlerdeki aboneliklerini eSIM üzerinden yönetebiliyor, ihtiyaca göre aralarında geçiş yapabiliyor. Tak-çıkar derdi olmayan eSIM teknolojisi, ayrıca yerden de tasarruf ediyor. Özellikle küçük yapılı giyilebilir cihazlarda, boş alan bulabilmek çok önemli. 

Ülkemizde henüz eSIM teknolojisi kullanılmıyor. Bu bakımdan Samsung Gear S2 3G, iPad Air 2, iPad mini 3/4 gibi eSIM teknolojisi kullanan cihazları, ülkemizde bulabilmek şimdilik mümkün değil. 

http://wmpoweruser.com/gsma-releases-esim-specification-to-support-wearable-devices/ Yorum Yaz
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mknst_mtro 3 yıl
Ülkemizde hiç bişey yok zaten 100 sene geriden geliyoruz adamlar 5g ye çoktan kullanmaya başladı bize daha 4.5g gelcek, vergiler almış başını gidiyo yurtdışında 10 liralık telefonu 200 liraya alıyon burda.. Bizim ülke daha cook geride gelir.
1 Yanıt Yanıtla
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Yusuf Saracen 3 yıl mknst_mtro
5g nin standarti bile halen yokken nasil kullanilmaya basladi hayret iyi ufurmussunuz
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Xtrud 3 yıl
eSim tamam. Sıra geldi saatleri bileklere sabitlemeye...
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Berkæn 3 yıl
Sony bu konuda iyi direk telefona bağlı bluetooth ile
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kadirirdem 3 yıl
bu güzel ama telefon görüşmesi yapılamaması kötü bir şey...
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