Giyilebilir cihazlar için eSIM standardı duyuruldu





Geçtiğimiz yıllarda iPad Air 2 modelinde yer verilen elektronik SIM kart ile birlikte, yeni bir teknolojiye merhaba demiştik. Standart SIM kart yerine çip şeklinde SIM kartlara yer veren bu teknoloji, daha çok mobil cihazlara yönelik olarak geliştiriliyor. Şimdi ise sırada giyilebilir cihazlar var.





Hücresel altyapı standartlarını belirleyen GSM Birliği, giyilebilir cihazlara yönelik eSIM teknolojisini duyurdu. Aslında Samsung Gear S2 3G modelinde eSIM teknolojisi kullanılıyordu ancak resmi olarak duyurusu yapılmamıştı. Artık bundan sonraki giyilebilir cihazlarda, daha fazla eSIM teknolojisi görebileceğiz.





Elektronik SIM teknolojisinde en önemli unsur operatörlerin destek sunması. ABD'de pek çok operatör bu teknolojiye destek sunuyor. Böylece kullanıcılar, farklı operatörlerdeki aboneliklerini eSIM üzerinden yönetebiliyor, ihtiyaca göre aralarında geçiş yapabiliyor. Tak-çıkar derdi olmayan eSIM teknolojisi, ayrıca yerden de tasarruf ediyor. Özellikle küçük yapılı giyilebilir cihazlarda, boş alan bulabilmek çok önemli.





Ülkemizde henüz eSIM teknolojisi kullanılmıyor. Bu bakımdan Samsung Gear S2 3G, iPad Air 2, iPad mini 3/4 gibi eSIM teknolojisi kullanan cihazları, ülkemizde bulabilmek şimdilik mümkün değil.

http://wmpoweruser.com/gsma-releases-esim-specification-to-support-wearable-devices/