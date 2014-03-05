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Giyilebilir kamera modeli CA7CH Lightbox, akıllı telefonlar ile bağlantı kurabiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,1b
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Giyilebilir kamera modeli CA7CH Lightbox, akıllı telefonlar ile bağlantı kurabiliyor
Akıllı telefonların fotoğraf ve video kalitesinin artması, genel olarak bütün toplumların fotoğraf ve video çekme alışkanlığının artmasına neden oldu. Son zamanlarda bu alışkanlığı sürekli hale getirmeyi hedefleyen giyilebilir kamera modelleri ise, CA7CH Lightbox gibi yeni alternatifler ile çeşitlenmeye devam ediyor ve faydalı özellikler kazanıyor.
Daha önce tanıttığımız Narrative Clip ile benzer olarak kişilerin hayatlarının her anını kayıt altına alması için hazırlanan CA7CH Lightbox, 1.5 x 1.5-inç gibi oldukça ufak bir boyuta ve farklı noktalar üzerine takılabilecek özel bir gövde yapısına sahip. Ufak gövdesinde taşıdığı 8MP çözünürlüğündeki sensörü, titreşim önleme sistemi ve 72 derece görüş açısına sahip F/2.4 diyaframlı lensi ile fotoğraf yanında 1920 x 1080 piksel 30 fps video çekimler de yapabilen ürün, çektiği bu görüntüleri Wi-Fi ile Bluetooth üzerinden üzerinde çalışmaları devam eden iOS ve Android uygulamasına gönderebiliyor ve böylece paylaşım sürecini kolaylaştırabiliyor. Aynı zamanda 8GB'lık dahili bir hafızası bulunan kamera, özel uygulaması ile kontrol edilerek zaman ayarlı çekimler yapabiliyor ve belirtildiği kadarıyla dahili bataryasıyla 30 dakika kesintisiz HD video ve 1,100 fotoğrafın altından kalkabiliyor. Lightbox, saniyede 3 kare seri çekim ile GIF formatında hareketli görseller de ortaya koyabiliyor.
Prototip çalışmalarının bittiği belirtilen CA7CH Lightbox giyilebilir kamera modeli, yakın zamanda seri üretime geçebilmek için Kickstarter üzerinde maddi destek aramaya başlayacak. Hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.digitaltrends.com/photography/lightbox-wearable-8-megapixel-camera-shoots-stills-1080p-videos-connects-wi-fi/#!yuCOi Yorum Yaz
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