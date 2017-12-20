Gizli Android madencilik uygulamaları cihazınıza zarar veriyor

Son dönemde iyi bir madencilik sistemi için yeterli bütçesi olmayan veya hiç kendini yormayıp başkalarının sırtından kazanmak isteyen geliştiriciler gizli madencilik yazılımları kullanmaya başladı. Ne var ki bu yazılımlar çok tehlikeli.

Loapi nedir?

Kaspersky Lab tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre Android tarafında bulunan yeni bir zararlı yazılım sanal madencilik yaparken aşırı yük nedeniyle cihazınızı bozabiliyor.

Loapi adındaki zararlı yazılım bugüne kadar görülen en komplike yazılımlardan birisi. Pek çok fonksiyonun yanında çekirdek seviyesinde kendisini koruyan tedbirler alabiliyor.

Loapi yazılımı geliştiricisi bilinmeyen anti-virüs, sistem optimizasyonu veya porno uygulamalarına entegre ediliyor. Haberin iyi tarafı ise bu uygulamalar hali hazırda üçüncü taraf uygulama mağazalarında yer alıyor veya reklamlar üzerinden kurulum yaptırılıyor.

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Loapi kurulduktan sonra yönetici yetkisi istiyor ve kullanıcı verene kadar da sonsuz döngüye giriyor. Yetkiyi aldıktan sonra virüs veya optimizasyon taraması gibi kılıflarla madencilik yazılımı çalıştırıyor. Uzmanlar iki gün sonunda Android cihazın donanım zorlanması nedeniyle şiştiğini ve bozulduğunu gözlemlemiş.

Loapi verdiğiniz izni iptal etmek istediğinizde ekranı kilitliyor veya cihaz yöneticisi ayar penceresini kapatıyor. Bu nedenle sıfırlama seçeneğine de gidemiyorsunuz. Ayrıca kendisini bulabilecek Kaspersky gibi uygulamaları zararlı gibi göstererek kullanıcının silmesini istiyor.

Yazılım madencilik haricinde usulsüz reklam gösterimi, sitelere abone olma veya DDoS saldırılarında kullanma gibi işlemler de yapabiliyor. Uzmanlar kullanıcıları güvenilen anti-virüs veya optimizasyon yazılımları haricinde uygulama kurmamaları konusunda uyarıyor.