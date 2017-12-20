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Gizli Android madencilik uygulamaları cihazınıza zarar veriyor

Zararlı yazılımlar artık işletim sistemine zarar vermenin de dışına çıktı ve donanıma zarar vermeye başladı. Farkında olmadan cihazınızın bataryası patlayabilir.
1 yıl
6,5b
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22
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gizli Android madencilik uygulamaları cihazınıza zarar veriyor

Son dönemde iyi bir madencilik sistemi için yeterli bütçesi olmayan veya hiç kendini yormayıp başkalarının sırtından kazanmak isteyen geliştiriciler gizli madencilik yazılımları kullanmaya başladı. Ne var ki bu yazılımlar çok tehlikeli.

Loapi nedir?

Kaspersky Lab tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre Android tarafında bulunan yeni bir zararlı yazılım sanal madencilik yaparken aşırı yük nedeniyle cihazınızı bozabiliyor.

Loapi adındaki zararlı yazılım bugüne kadar görülen en komplike yazılımlardan birisi. Pek çok fonksiyonun yanında çekirdek seviyesinde kendisini koruyan tedbirler alabiliyor.

Loapi yazılımı geliştiricisi bilinmeyen anti-virüs, sistem optimizasyonu veya porno uygulamalarına entegre ediliyor. Haberin iyi tarafı ise bu uygulamalar hali hazırda üçüncü taraf uygulama mağazalarında yer alıyor veya reklamlar üzerinden kurulum yaptırılıyor.

Ayrıca Bkz. "Sonic efsanesine Gameloft dokunuşu (Yayınlandı)"

Loapi kurulduktan sonra yönetici yetkisi istiyor ve kullanıcı verene kadar da sonsuz döngüye giriyor. Yetkiyi aldıktan sonra virüs veya optimizasyon taraması gibi kılıflarla madencilik yazılımı çalıştırıyor. Uzmanlar iki gün sonunda Android cihazın donanım zorlanması nedeniyle şiştiğini ve bozulduğunu gözlemlemiş.

Loapi verdiğiniz izni iptal etmek istediğinizde ekranı kilitliyor veya cihaz yöneticisi ayar penceresini kapatıyor. Bu nedenle sıfırlama seçeneğine de gidemiyorsunuz. Ayrıca kendisini bulabilecek Kaspersky gibi uygulamaları zararlı gibi göstererek kullanıcının silmesini istiyor.

Yazılım madencilik haricinde usulsüz reklam gösterimi, sitelere abone olma veya DDoS saldırılarında kullanma gibi işlemler de yapabiliyor. Uzmanlar kullanıcıları güvenilen anti-virüs veya optimizasyon yazılımları haricinde uygulama kurmamaları konusunda uyarıyor. 

 
Gizli Android madencilik uygulamaları cihazınıza zarar veriyor

http://hexus.net/tech/news/software/113501-android-crypto-mining-malware-can-cause-device-damage/ Yorum Yaz
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dr20mouse 1 yıl en beğenilen Guest-F8946C419
Catology
Sonra IOS neden en iyisi.. böyle dertler yok;)

Google play store da değilmiş başka android uygulama mağazaları veya apk ile bilinmeyen kaynaklardan kuruluyormuş. Bilinçli biri zaten bunu kurmaz.

Ben kendi şahsi fikrimde hep şunu demişimdir bu (yazılım) işlerden anlamayan kişiler iOS'lu cihaz kullansın çünkü kısıtlamalar sayesinde böyle tehlikeler çok az oluyor. Android bu işlerden anlayanların zevkle kullanabileceği bir platform. iOS'da kısıtlı olmayan her şey çok kolay insanın canı sıkılıyor bir yerden sonra. Sanki bir labirentin içinde dönüp duruyormuşsun gibi hissettiriyor bana.


Hem Zümer suresi 9. Ayette denildiği gibi; "Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"
CatologySonra IOS neden en iyisi.. böyle dertler yok;)Google play store da değilmiş başka android uygulama mağazaları veya ap...
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2 Yanıt Yanıtla +32
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Omisis046 1 yıl -Lanaya-
-Lanaya-
bilgisayarimiz da madencilik yapilik yapilmadigini ögrenme sansi var mi?

Evet hocam. E-devletten sorgulayabiliyormuşsun.
-Lanaya-bilgisayarimiz da madencilik yapilik yapilmadigini ögrenme sansi var mi?Evet hocam. E-devletten sorgulayabiliyormuşsun....
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crazywinner3 1 yıl
Hayatımda gördüğüm en aptal haber. O kadar saçma bilgi var ki. Batarya patlatabilirmiş, işlemcinizi her saniye %100 kullansa bile donanımsal zarar veremez bu bir. İkincisi siz admin yetkisi verene kadar pes etmediği yazılmış, hayırı cevap olarak kabul etmiyormuş. Bunu ancak bir android cahili söyleyebilir. Biraz android api'sini incelersek, admin yetkisi almak için önce startActivityForResult ile bir sistem activity'si oluşturup kullanıcıya sormamız gerekiyor kullanıcı hayır derse bu activity bir result döndürüyor ve bu result döndüğü anda yeniden sorabiliyoruz buraya kadar size sonsuz döngü gibi gelebilir fakat evet ya da hayır demeniz gerekmiyor yani ana ekran tuşuna basıp çıkabilirsiniz. Bunu yapamayacak kadar gerizekalıysanız nolur telefon kullanmayın.
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Overkahan 1 yıl
Bulanıklaştırmışınız ama olay görünüyor
Biz koysak 15 days i yapıştırırsınız.
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Vega 1 yıl
Tamam da madencilik yazılımı ne demek?Önce onu açıklasaydınız?
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manga84i 1 yıl
bunları nasıl tespit edicez
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Astforum 1 yıl
Bu işin sonu nereye varacak merak ediyorum.
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V4LKyR 1 yıl
Bu sanal paralar çok ilginç, büyük bir proje beyler. Gerçekten büyük olaylar var altında.
Uzaktan izliyorum, bakalım ne olacak.
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Fashionality 1 yıl
android sistemli cihaz ile windows kullanan pc arasinda bir fark yok. guvenilir kaynaklardan temin edilen ucuncu parti yazilimlar ve orjinal urunler yukledigin zaman bir sorunla karsilasmiyorsun.
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Infinitum 1 yıl
PC'deki madencilik olayını ben de çok merak ediyorum. Coinhive sık sık kullandığım OVC'de bile çıkınca artık internete girmeye korkar hale geldim.
Bir de OVC'ye girdiğimde hemen Görev Yöneticisi'ni açıyorum, açar açmaz %90'dan normal seviyelere iniyor garip bir biçimde.
Hatta şu an sadece DH açık, aynı şeyi yaptım, yine CPU kullanımı tepeden normal seviyeye indi.
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St Batuhan 1 yıl Infinitum
Infinitum

PC'deki madencilik olayını ben de çok merak ediyorum. Coinhive sık sık kullandığım OVC'de bile çıkınca artık internete girmeye korkar hale geldim.

Bir de OVC'ye girdiğimde hemen Görev Yöneticisi'ni açıyorum, açar açmaz %90'dan normal seviyelere iniyor garip bir biçimde.

Hatta şu an sadece DH açık, aynı şeyi yaptım, yine CPU kullanımı tepeden normal seviyeye indi.

Görev yöneticisi kendisi bi abanıyor genelde işlemciye. Ben eş zamanlı olarak MSI Afterburner'ın takip kısmından bakıyorum ve bazen kullanıma dair ayrıntı isteyince haliyle GY açıyorum. O zaman da rastladığım oluyor.
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Guest-F8946C419 1 yıl
Sonra IOS neden en iyisi.. böyle dertler yok;)
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dr20mouse 1 yıl Guest-F8946C419
Catology
Sonra IOS neden en iyisi.. böyle dertler yok;)

Google play store da değilmiş başka android uygulama mağazaları veya apk ile bilinmeyen kaynaklardan kuruluyormuş. Bilinçli biri zaten bunu kurmaz.

Ben kendi şahsi fikrimde hep şunu demişimdir bu (yazılım) işlerden anlamayan kişiler iOS'lu cihaz kullansın çünkü kısıtlamalar sayesinde böyle tehlikeler çok az oluyor. Android bu işlerden anlayanların zevkle kullanabileceği bir platform. iOS'da kısıtlı olmayan her şey çok kolay insanın canı sıkılıyor bir yerden sonra. Sanki bir labirentin içinde dönüp duruyormuşsun gibi hissettiriyor bana.


Hem Zümer suresi 9. Ayette denildiği gibi; "Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"
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EyeCoral 1 yıl Guest-F8946C419
Catology

Sonra IOS neden en iyisi.. böyle dertler yok;)

Valla yıllarca ben de senin gibi düşünerek kendimi avutmuşum, Android gerçekten ama gerçekten daha iyi, bi daha İOS un yüzüne bakmam...
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Magnetic Power 1 yıl
Evet onu öğrenebiliyormuyuz? Bir de,her telefon, pc'den ne kadar kazanıyor bunlar ki son dönem iyice artti?
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sniper23 1 yıl Magnetic Power
Magnetic Power

Evet onu öğrenebiliyormuyuz? Bir de,her telefon, pc'den ne kadar kazanıyor bunlar ki son dönem iyice artti?

Aslında mining gün geçtikçe daha az kazanıyor, bunun sebebi sürekli kazma zorluğu artıyor. Burada amaç: Toplu bir şekilde mining yapmak, yani yüzbinlerce cihaz ile az bir rakam olsa bile mining yapıyorsun, böyle cebinden para çıkmadan para kazanabiliyorsun. Böyle ****un engelliği gelir sana geliyor ve site devam edebiliyor.

Bunların olmasının sebebi ise, engellenen reklamların gelirlerini kazanmak.
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dr20mouse 1 yıl Magnetic Power
İşlemci kullanımını takip edin ve tarayıcıların arka plandaki harcağı sistem kaynaklarını takip edin. Windows'ta widget şeklinde takip uygulamaları mevcut windows 7 ve vista'daki araçları windows 10 ve windows 8'e kurabilirsiniz.
8gadgetpack.net/...
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