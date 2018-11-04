Gladiator'ın devam filmi için hazırlıklara başlandı

Sinema tarihinin en sevilen filmleri arasında yer alan Gladiator (Gladyatör), neredeyse 20 yılın ardından devam filmine kavuşuyor. Gladiator'un yönetmeni olan Ridley Scott, bir süredir gündemde olan Gladiator 2 için hazırlıklara başladı. Scott, filmin yapımcılığını üstlenmesi için Paramount ile anlaştı.

Ayrıca Gladiator 2'nin senaryosunu kaleme alacak isim de belli oldu. Yönetmenliği Ridley Scott'ın üstleneceği yeni Gladiator filminin senaryosunu Peter Craig (The Town, The Hunger Games: Mockingjay) kaleme alacak.

Gladiator'ın devam filmi, Joaquin Phoenix tarafından canlandırılan Commodus'un yeğeni olan Lucius'un hikayesini anlatacak. İlk filmde çocuk haliyle karşımıza çıkan Lucius, kendisini Commodus'un elinden kurtaran Maximus (Russell Crowe)'un yolundan ilerleyecek. Russell Crowe tarafından canlandırılan Maximus karakteri ise devam filminde yer almayacak.

https://deadline.com/2018/11/gladiator-sequel-ridley-scott-maximus-peter-craig-writing-paramount-universal-1202494152/