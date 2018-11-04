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Gladiator'ın devam filmi için hazırlıklara başlandı

Usta yönetmen Ridley Scott, sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden Gladiator'ın devam filmi için hazırlıklara başladı. Filmin senaryosunu kaleme alacak isim belli oldu.
6 ay (Son Güncelleme: 6 ay)
5,1b
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20
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema tarihinin en sevilen filmleri arasında yer alan Gladiator (Gladyatör), neredeyse 20 yılın ardından devam filmine kavuşuyor. Gladiator'un yönetmeni olan Ridley Scott, bir süredir gündemde olan Gladiator 2 için hazırlıklara başladı. Scott, filmin yapımcılığını üstlenmesi için Paramount ile anlaştı.
Ayrıca Gladiator 2'nin senaryosunu kaleme alacak isim de belli oldu. Yönetmenliği Ridley Scott'ın üstleneceği yeni Gladiator filminin senaryosunu Peter Craig (The Town, The Hunger Games: Mockingjay) kaleme alacak.
Gladiator'ın devam filmi, Joaquin Phoenix tarafından canlandırılan Commodus'un yeğeni olan Lucius'un hikayesini anlatacak. İlk filmde çocuk haliyle karşımıza çıkan Lucius, kendisini Commodus'un elinden kurtaran Maximus (Russell Crowe)'un yolundan ilerleyecek. Russell Crowe tarafından canlandırılan Maximus karakteri ise devam filminde yer almayacak.

https://deadline.com/2018/11/gladiator-sequel-ridley-scott-maximus-peter-craig-writing-paramount-universal-1202494152/ Yorum Yaz
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Fatic 6 ay en beğenilen
Birşeyi de tadında bıraksalar olmaz,para uğruna bütün kült filmleri tekrar çekip berbat ettiler.İnsallah Ocean's ve hayalet avcılarında olduğu gibi kadın gladyatörler görmeyiz.
Birşeyi de tadında bıraksalar olmaz,para uğruna bütün kült filmleri tekrar çekip berbat ettiler.İnsallah Ocean's ve hayalet avcılarında olduğu gibi kadın gladya...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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deoks 6 ay
Çok şükür netflix bu işe bulaşmamış. Yoksa nur topu gibi bir zenci sezarımız, lesbiyen gladyatörlerimiz, çinli lejyonlerlerimiz olacaktı.
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cabriyo 6 ay
beklenti çok yüksek olacak. inşallah bebelere oyuncak satmak için star wars gibi 15 yaş filmi çekmezler.
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Glorfindel1907 6 ay
Konusu güzel en azından aynı filmi çekmeye çalışmamaları isabet olmuş, Güzel bir yapım çıkar umarım karşımıza.
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Redunay 6 ay
Ne gereği vardı
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iquique 6 ay
devam filminde gladyatör dövüş sahneleri olmazsa o film tutmaz.
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DH Misafiri 6 ay
Paramount ayağına kurşun sıkmaya devam etsin. Elbette batmaz eski oscar alan filmlerin telifleri ve CD'ye basılı olarak iyi para kazanıyor ama ciddi olarak başarılı bir yapımı neredeyse yok son yıllarda.
Ancak böyle ayak işleri yapıyor.
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UberkS 6 ay
Ridley Scott’ta para suyunu çekti herhalde. Covenant faciasından sonra tabi...
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SEO-Uzmanı 6 ay
romalıları, osmanlıdan daha uygar olarak gösterme sevdası devam ediyor !
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Adventure. 6 ay
Scott sanırım kendi Spartacus karakterini yaratmak istiyor. İlk filmden dolayı beklenti çok büyük olacaktır inşallah beklentilerin altında ezilmez.
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doktor_21 6 ay
Russell Crowe yoksa film tad vermez
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Ulfast 6 ay doktor_21
Doctore olsun :D
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cabriyo 6 ay
beklenti çok yüksek olacak. inşallah bebelere oyuncak satmak için star wars gibi 15 yaş filmi çekmezler.
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deoks 6 ay
Çok şükür netflix bu işe bulaşmamış. Yoksa nur topu gibi bir zenci sezarımız, lesbiyen gladyatörlerimiz, çinli lejyonlerlerimiz olacaktı.
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1BilimAdamı 6 ay deoks
deoks
Çok şükür netflix bu işe bulaşmamış. Yoksa nur topu gibi bir zenci sezarımız, lesbiyen gladyatörlerimiz, çinli lejyonlerlerimiz olacaktı.

Evet şu amerikan şov amaçlı antiırkçığı komik oluyor.
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