Netflix'in The Witcher dizisinden ilk görüntüler yayımlandı

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CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve oyun dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan The Witcher, dizi oluyor. Bir süredir yapım aşamasında olan The Witcher dizisi için hazırlıklarını sürdüren Netflix, merakla beklenen yeni dizisinden ilk görüntüyü yayımladı.
Paylaşılan bu ilk görüntüde DC sinematik evrenindeki Superman rolü ile tanınan Henry Cavill, The Witcher serisinin ana karakteri olan Rivialı Geralt olarak ilk kez görülüyor.
Andrzej Sapkowski'nin The Witcher oyunlarına da kaynaklık eden kitap serisinden uyarlanacak dizinin senaristliğini Lauren S. Hissrich (Daredevil, The Defenders) üstleniyor. Başta ilk bölüm olmak üzere ilk sezonun dört bölümünü Game of Thrones'un yönetmenlerinden Alik Sakharov yönetecek.
The Witcher dizisinin başrollerinde Henry Cavill'e Freya Allan (Ciri), Anya Chalotra (Yennefer), Jodhi May (Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina) ve Millie Brady (Renfri) eşlik ediyor.
Andrzej Sapkowski'nin yarattığı fantastik dünyada geçen The Witcher, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt'ın hikayesini anlatıyor. İnsanların çoğu zaman yaratıklardan bile daha kötü olduğu bu dünyada yalnız başına dolaşan Geralt'ın yolu güçlü bir cadı ve genç bir prenses ile kesişecek. Üçlünün bu tehlikeli Kıta'da hayatta kalabilmek için birlikte çalışması gerekecek.
İlk sezonu 8 bölümden oluşacak The Witcher dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmış değil, ancak ilk sezonun 2020 yılında yayımlanması bekleniyor.
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Kitap okuma alışkanlığımı yaklaşık 10 sene önce bıraktım. Doğrudur, okuyanlar da senin bilgilerin ile aynı durumu teyid etmekte.
Başarılı olur veya olmaz o konuyu NetFlix düşüne dursun bu başrole seçilen herifi hiç benimsemiyorum. Seyirciden gerekli tepkiyi alırlar birkaç bölüm gösterime girdikten sonra, iyi veya kötü.
Ben de misal Devil May Cry hayranıyım diyelim ve çoğu detayı biliyorum fakat kafamdaki saçlar seyrelmiş veya tipimde Dante'ye benzemiyor veya andırmıyor farzedelim. Devil May Cry serisine gönülden bağlıyım ve evrenini sevdiğim gibi tüm detaylarına hakimim. Yinede oynatırlar ise bravo.
Hadi bu herifi geç, Ciri ve Triss'e hiç uymayan kişileri seçtiler cast'e. Bu bile ayrı gülünç bir durum, kaldıki yurtdışı bazlı kaynaklara baktığım zaman aralığında seriye aşina olanların büyük bir kısmı dalga geçip tiye aldı NetFlix ve yapımcı ekibi.
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