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Netflix'in The Witcher dizisinden ilk görüntüler yayımlandı

Netflix, bir süredir yapım aşamasında olan yeni dizisi The Witcher'dan ilk görüntüleri paylaştı. Bu görüntüde Henry Cavill, Rivialı Geralt olarak ilk kez görülüyor.
6 ay
14,9b
1
39
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve oyun dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan The Witcher, dizi oluyor. Bir süredir yapım aşamasında olan The Witcher dizisi için hazırlıklarını sürdüren Netflix, merakla beklenen yeni dizisinden ilk görüntüyü yayımladı.
Paylaşılan bu ilk görüntüde DC sinematik evrenindeki Superman rolü ile tanınan Henry Cavill, The Witcher serisinin ana karakteri olan Rivialı Geralt olarak ilk kez görülüyor. 
Andrzej Sapkowski'nin The Witcher oyunlarına da kaynaklık eden kitap serisinden uyarlanacak dizinin senaristliğini Lauren S. Hissrich (Daredevil, The Defenders) üstleniyor. Başta ilk bölüm olmak üzere ilk sezonun dört bölümünü Game of Thrones'un yönetmenlerinden Alik Sakharov yönetecek.
The Witcher dizisinin başrollerinde Henry Cavill'e Freya Allan (Ciri), Anya Chalotra (Yennefer), Jodhi May (Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina) ve Millie Brady (Renfri) eşlik ediyor. 

Andrzej Sapkowski'nin  yarattığı fantastik dünyada geçen The Witcher, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt'ın hikayesini anlatıyor. İnsanların çoğu zaman yaratıklardan bile daha kötü olduğu bu dünyada yalnız başına dolaşan Geralt'ın yolu güçlü bir cadı ve genç bir prenses ile kesişecek. Üçlünün bu tehlikeli Kıta'da hayatta kalabilmek için birlikte çalışması gerekecek.

İlk sezonu 8 bölümden oluşacak The Witcher dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmış değil, ancak ilk sezonun 2020 yılında yayımlanması bekleniyor.
 

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TheNewAtilla 6 ay en beğenilen
Açmayın Legolas
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deoks 6 ay
Sakalı, yüze yara izlerini de ekledin mi gayet başarılı olur. Sonuçta netflixten bahsediyoruz. Zenci bir gerald yapmadıklarına şükredin.
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RichesMen 6 ay
Sakal olmalı. sol göz çevresine kesik eklenmeli. mizacı da kaba olmalı. gerisi gelir oyuncu kaliteli biri. ön yargılı olmamak gerek.
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XanthiN 6 ay
Zamanla adam olacaktır. Netflix bu derece önemli seriyi çöp etmez.
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Teddy Death 1 6 ay XanthiN

death note 2 geliyor hazırlayın kendinizi şimdikten
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Y-ZiyA 6 ay
Bir sakala bakar. 10 günlük sakalın çözemeyeceği şey değil
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cabriyo 6 ay
kız gibi suratı var. bizim 10 kızdan 5inin saçını beyaza boyat biraz düzensiz makyaj ile bundan daha korkunç durur.
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BlackLead 6 ay cabriyo
adamın yüzü güzel çünkü , kızlıkla alakası yok ki bunun.
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fractal design 6 ay
Nerede sakallar? Nerede kedi gözleri? Böyle Gerald mı olur!
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a_y_k_u_t 6 ay
Sakin olun gençler merak etmeyin, kitap ve oyun cahilleri olarak yabancılık çekmeyin diye witcher 3'teki hali gibi yaparlar...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Cute Hentai 6 ay
Arşivde 1. ve 2. oyun mevcut ve 1 kere bile açıp oynamadım. 3. oyunda var onu biraz oynadım fakat sevdiğim tarz olmadığından ötürü tadımlık keyif aldım ve bir daha açmadım 3. oyunu.
Kitap okuma alışkanlığımı yaklaşık 10 sene önce bıraktım. Doğrudur, okuyanlar da senin bilgilerin ile aynı durumu teyid etmekte.
Başarılı olur veya olmaz o konuyu NetFlix düşüne dursun bu başrole seçilen herifi hiç benimsemiyorum. Seyirciden gerekli tepkiyi alırlar birkaç bölüm gösterime girdikten sonra, iyi veya kötü.
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Cute Hentai 6 ay
Hayranlık başka, role uygunluğu ve iş disiplini, profesyonellik başka kavramlar.
Ben de misal Devil May Cry hayranıyım diyelim ve çoğu detayı biliyorum fakat kafamdaki saçlar seyrelmiş veya tipimde Dante'ye benzemiyor veya andırmıyor farzedelim. Devil May Cry serisine gönülden bağlıyım ve evrenini sevdiğim gibi tüm detaylarına hakimim. Yinede oynatırlar ise bravo.

Hadi bu herifi geç, Ciri ve Triss'e hiç uymayan kişileri seçtiler cast'e. Bu bile ayrı gülünç bir durum, kaldıki yurtdışı bazlı kaynaklara baktığım zaman aralığında seriye aşina olanların büyük bir kısmı dalga geçip tiye aldı NetFlix ve yapımcı ekibi.
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0quz28 6 ay Cute Hentai
Oyun odaklı düşünme kitap odaklı düşünürsen Geralt oyundaki karaktere birebir veya çok yakın şekilde benzemek zorunda değil netflixi savunmuyorum ama olay bundan ibaret diğer karakterlere hiç girmeyelim bana da aşırı kötü geliyor sırf bu yüzden izlemeye bilirim zaten netflix batıracak gibi geliyor bana bu işi yani
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Y-ZiyA 6 ay
Bence fena olmamış aktör
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furandor 6 ay
Kitabinı okuyan var mı ? Surekli wild hunt ile karşılaştıriyorsunuz .
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